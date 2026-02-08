Teresa Galicia

La agenda de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2030 prioriza garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sustantivo a través del conocimiento de los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo científico.

En este sentido, Carretero y López (2009) afirman que el estudio de la historia, desde el ámbito cultural, contribuye a la construcción de la identidad y a la transmisión de la memoria colectiva para el desarrollo de la ciudadanía democrática, es decir, que los estudiantes desarrollan a través del estudio de la historia, el cuestionamiento y la comprensión necesaria sobre lo que ocurre en su región, su país y el mundo para que deconstruyan y proyecten escenarios que les permitan desarrollarse personalmente y tener un impacto en la sociedad.

La Nueva Escuela Mexicana, en lo que respecta a la enseñanza de la Historia, puntualiza el desarrollo de la conciencia histórica a través de un enfoque integral y contextualizado que implique la comprensión de la temporalidad, la causalidad histórica y la diversidad de perspectivas, esencial para alejarse de la enseñanza mecánica y fomentar la reflexión y el análisis de los procesos históricos en su complejidad. Por ello es urgente configurar en la escuela espacios de discusión, apreciando la diversidad de perspectivas históricas cuyo objetivo final sea la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro informado y consciente (González-García y Cáceres-Mesa, 2024).

Nunca como ahora es fundamental entender y debatir la esencia de los principios del derecho internacional y analizarlos en las aulas educativas a la luz de los acontecimientos que ocurren cotidianamente. Este derecho aglutina una serie de recomendaciones que la comunidad internacional organizada ha destacado por su importancia y vigencia para prevenir violaciones a los derechos humanos, para garantizarlos y para evitar quebrantamientos y amenazas a la paz y a la seguridad mundiales (Castillo, 2024).

Lo que ahora estamos observando, es que los valores esenciales para lograr los ideales de convivencia y de justicia a nivel global están siendo violados, basados además en falsas acusaciones que pretenden justificar su actuar, basados en decisiones prepotentes que, a todas luces, están en contra de los principios del derecho internacional.

Nombro a las lecciones no aprendidas de la historia, porque parece olvidarse cuando surgió la necesidad de hacerlas valer. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de Estados consideró necesario crear un organismo internacional con cobertura mundial, que fuera capaz de mantener la paz y la seguridad entre los países. Así se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y se aprobó el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1945).

Con el paso del tiempo la efectividad de la cooperación entre sujetos de derecho internacional no es tan evidente ni tan eficiente como se quisiera. Su legitimidad es relativa, puesto que, en ocasiones, para que la asistencia sea otorgada, se desconocen otros principios, como la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

En una comunidad internacional tan heterogénea, el dilema de la efectiva implementación de los principios generales de derecho se explica a partir de lo que sucede en algunos casos con la cooperación internacional, sin embargo, la acción unilateral de Estados Unidos en Venezuela y la sustracción ilegal del presidente Nicolás Maduro y de su esposa marcan un capítulo muy preocupante, una clara violación al derecho internacional por la manera en que el gobierno de Estados Unidos y en especial su presidente, está utilizando todo el poderío militar que cuenta su nación para apropiarse de su territorio y por tanto, de sus recursos naturales

Ya sabemos que Venezuela es la nación que posee las mayores reservas de petróleo crudo en el planeta, que representan el 18 por ciento de las reservas mundiales. Tiene reservas mayores que Arabia Saudita y que Irán, pero ¿qué hay detrás además de la primera invasión militar del gobierno estadounidense?

Detrás de esa intervención militar hay varios factores importantes: por un lado, puntualizar que Venezuela además de contar con la mayor reserva de petróleo del mundo, posee una gran cantidad de tierras raras necesarias para los aparatos tecnológicos, por el otro destacar que influye el reconocimiento de la tripolaridad que en este siglo XXI se manifiesta reconociendo la fuerza de China, de Rusia y Estados Unidos necesita mostrar su poderío porque como lo ha mostrado, no parece querer la coordinación ni favorecer el diálogo, sino la sumisión de los pueblos ante su poder.

Si bien hay cuestionamientos importantes sobre la manera de gobernar de Maduro, solo los propios venezolanos pueden opinar, porque cada pueblo es soberano, pero con esta invasión hay temas que a todas luces se están violando: garantizar los derechos humanos sin alterar su paz, utilizar armamento militar en su propio territorio, la preservación del ambiente basado en el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la implementación del derecho para alcanzar la justicia en su territorio.

Si bien es innegable que el mundo se ha transformado desde 1945 y hoy es otro, necesitamos repensar las normas, procedimientos e instituciones con criterios y acciones justas. Es necesario continuar con el debate y el análisis respecto a la interdependencia, la integralidad y la complementariedad de los principios de derecho internacional para establecer estándares de interpretación homogéneos y la educación no puede estar ajena a ello, no sé cuántos seguirán analizando y opinando sobre esta situación, pero así como lo que sucede en Gaza, en Ucrania, en Irán, en Groenlandia, etcétera, cada pueblo tiene el derecho de decidir sobre lo que necesita su país y la comunidad internacional debe de apoyarlos.

La Nueva Escuela Mexicana promueve transformar el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje de la historia con el objetivo de lograr un enfoque práctico del contenido histórico. Debemos de recordar que el estudio del pasado permite evaluar críticamente las reflexiones para la comprensión del presente y la proyección hacia el futuro (González-García, et al, 2024).

Ante lo que sucede, se hace necesario abordar los desafíos de la omisión selectiva, la manipulación política y la promoción de una comprensión equilibrada y crítica del pasado. Y tal vez, como lo acaba de expresar el primer ministro canadiense:

Nombrar a la realidad. Dejar de invocar el orden internacional basado en normas, como si siguiera funcionando tal y como se anuncia. Llamar al sistema como lo que es, un periodo en los que los más poderosos persiguen sus intereses usando la integración económica como un arma de coerción”.

Recordar las lecciones de la historia tomando en cuenta el contexto actual, permitirá actuar nombrando la realidad, construir fuerza y actuar juntos antes de que los errores del pasado vuelvan a caer sobre la humanidad.

