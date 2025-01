Share on Twitter

Rubí Peniche Cetzal*

Desde la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, el bachillerato en México ha experimentado una transformación significativa. Este esfuerzo buscó homologar los planes de estudio bajo un marco común de competencias, promoviendo una formación integral que incluya habilidades cognitivas, socioemocionales y prácticas. La reforma también enfatizó la necesidad de incorporar tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En el contexto más reciente, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), promovida por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que continúa con el actual gobierno, ha renovado los enfoques pedagógicos. Es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Los programas ahora incluyen contenidos que abordan la sustentabilidad, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. En cuanto a este último contenido, vale la pena remarcar la urgencia que todavía persiste entre las y los jóvenes, pues no se implementan estrategias que sean acordes al proceso de desarrollo y búsqueda de identidad.

Adicionalmente, y de recién anuncio por el Secretario de Educación Mario Delgado Carrillo, el programa La escuela es nuestra también será implementado en la educación media superior (EMS), lo que implicará una nueva dinámica de trabajo para las comunidades y subsistemas.[1]

Si a esto se añade la recién y actual discusión sobre la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS)[2], que se aplicaba para el ingreso al bachillerato en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México, parece que se ha abierto de nueva cuenta la urgencia de analizar el problema del ingreso y la segregación escolar en el bachillerato mexicano; aquí comienza un gran dilema con respecto al género, pues detona la necesidad de analizar las elecciones de las y los jóvenes, y valdría preguntarse, ¿las mujeres se verán afectadas por el derecho al acceso a la EMS en función de las áreas de interés en su formación profesional?

Lo anterior, da cuenta de algunas necesidades que presenta la EMS mexicana y que refleja escenarios prioritarios de atención, especialmente desde la investigación educativa con perspectiva de género.

Futuras investigaciones en la educación media superior con perspectiva de género

En los últimos diez años he estudiado el bachillerato en México y parece un campo de investigación cada vez más desafiante, por ello considero fundamental orientar y compartir áreas clave que permitan una comprensión más profunda y la implementación de estrategias efectivas. Con una sensibilidad sobre la presencia y el valor de jóvenes mujeres que cursan este nivel escolar, me atrevo a enlistar algunas líneas de investigación que pueden ser escenario de trabajo para colegas que se interesen en este campo, remarcando que no son exclusivas ni únicas para el campo de estudio:

Eficacia de las reformas curriculares con enfoque igualitario: Evaluar el impacto del MCC en el desempeño académico y en la adquisición de competencias por parte de las y los estudiantes, así como de la NEM. Es esencial determinar si las reformas están logrando los objetivos, considerando no solo el lenguaje incluyente, sino las implementaciones igualitarias y de género. Factores de deserción escolar de las jóvenes: Investigar las causas subyacentes del abandono escolar en la EMS por parte de las mujeres, considerando variables personales, socioeconómicas, familiares y escolares de las alumnas. Aun cuando pareciera un tema agotado, es todavía relevante la exploración de este fenómeno, especialmente en el primer año de estudios, considerando el género del estudiantado. Formación continua de profesoras ante reformas y necesidades tecnológicas. Es bien sabido que el profesorado de la EMS cuenta con una formación profesional heterogénea y que presenta constantemente necesidades de actualización didáctica; considerando que las docentes necesitan disponer de mayor tiempo para este tipo de formación, se requiere de análisis oportunos y de aplicación que ayuden a comprender lo que realmente se requiere en las aulas ante las demandas actuales. Las mujeres y el uso de tecnologías educativas: Evaluar cómo la incorporación de tecnologías digitales en el aula influye en el aprendizaje y en la preparación de las estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado. La pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías, pero es necesario investigar su efectividad y uso por parte de las jóvenes en este nivel escolar, especialmente el uso de la inteligencia artificial generativa (IAG) y las redes sociales digitales que emplean. Aquí también parece relevante la necesidad de atender prioritariamente los escenarios o sectores donde se requieren los mínimos recursos para la implementación de estas estrategias. Transición de las mujeres al mercado laboral: Analizar cómo la formación en la EMS prepara a las estudiantes para el mercado laboral, especialmente en áreas de alta demanda como las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Según un artículo de El País, la demanda de profesionales en estas áreas está en aumento debido a los rápidos avances tecnológicos y grandes proyectos de infraestructura. Las brechas de género son marcadas cuando se discuten los intereses de formación de las y los jóvenes, lo que significa un terreno fértil de estudio en cuanto a intereses vocacionales y de género.[3]

Conclusión

Las reformas recientes, representan esfuerzos importantes por mejorar la EMS, pero su implementación efectiva requiere superar obstáculos como la deserción escolar, las desigualdades regionales y la adaptación a las demandas del mercado laboral contemporáneo, especialmente con perspectiva de género. Futuras investigaciones en las áreas mencionadas serán esenciales para abonar a políticas educativas paritarias y prácticas pedagógicas que fortalezcan este nivel educativo, garantizando que las jóvenes mexicanas cuenten con una formación integral que permita su incorporación al campo laboral o que continúen exitosamente sus estudios profesionales.

Ante esto, el Primer Congreso MUxED 2025 “Visibilizar brechas e intersecciones en educación”, convocado por la Red Mujeres Unidas por la Educación, es un espacio propicio y pertinente para plantear, compartir y discutir necesidades de investigación en educación. Consulta las bases en https://www.muxed.mx/ ¡Nos encantará verte y saber de tus aportaciones!

*Rubí Peniche Cetzal

Integrante de MUxED. Doctora en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares por la Universidad de Granada, España. Investigadora Titular en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del SNII desde 2015. Líneas de investigación: eficacia escolar, bachillerato, ingreso a la educación superior y evaluación educativa.