María Teresa Galicia Cordero

Para quienes les han violado su derecho

de expresarse libremente, va mi solidaridad

y mi respeto.

Si bien hay eventos que están en todos los medios disponibles como el Mundial de Futbol, poco se ha hablado sobre la importancia de la libertad de expresión. El pasado 7 de junio se conmemoró el día de la libertad de expresión, derecho reconocido en México en los artículos 6° y 7° de la Constitución, y a nivel internacional, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Su importancia actual es significativa, ya que significa que todas las personas pueden hablar, opinar e informar libremente CDH, 2023)

Considero que, de manera sistemática, este derecho debía de reconocerse en todos los ámbitos sociales y especialmente en lo educativo, ya que en la escuela se forman ciudadanos, que deben de ser capaces de expresar sus ideas con libertad y responsabilidad, lo cual es esencial para una sociedad justa y democrática. Formarlos implica el aprendizaje de habilidades comunicativas que les permita hablar en público, argumentar y promover la escucha, implica también el desarrollo del pensamiento crítico puesto que al ejercer la libre expresión tendrán que reflexionar, analizar la información y construir sus propias opiniones, lo que fortalecería su capacidad para tomar decisiones informadas, que buena falta hace en este país.

La convivencia democrática es un reto actual, ya que, si no se practican valores tanto en familia como en la escuela, ¿cómo podemos respetar las opiniones diferentes, fomentar el diálogo y ser tolerantes? Hay que reflexionar profundamente que es necesario prevenir la violencia y el autoritarismo puesto que, si se forma para la libre expresión, se reducen los conflictos y se evita la imposición de ideas sin cuestionarlas.

Los retos sociales presentes relacionados con voces críticas los estamos viviendo: violencia contra periodistas, grupos o sectores sociales, amenazas, agresiones o hasta asesinatos por investigar temas como la corrupción, crímenes o impunidad; censura y presión del gobierno, demandas o acoso judicial para periodistas o medios con la intención de influir o desacreditar a la prensa critica. Existen, además. muchas formas de desinformación y fake news, realizadas con notas falsas, manipuladas o engañosas para confundir a la sociedad; censura en redes digitales y tecnología, eliminación de contenidos o uso de la Inteligencia Artificial que puede aumentar la desinformación, en suma, unretroceso global del derecho a la libre expresión.

Reflexionar sobre la aspiración social de contar con derechos comunicativos resulta un ejercicio necesario, ya que loscaminos que aún se deben recorrer tienen que ver con la necesidad de que estos derechos sean respetados. Todos los sectores del país necesitan un cambio inmediato, pero al ser el sector periodístico uno de los más afectados en los últimos años, por lo que es necesaria no solo una mayor atención sino también mayores acciones para minimizar el daño y acoso al sector.

En estos días, otra de las formas más visibles de violación es el uso de la fuerza por parte de autoridades para impedir o limitar manifestaciones, como en el caso de los maestros de la CNTE, se siguen documentando casos en los que policías han utilizado gases lacrimógenos o agentes irritantes para dispersar a los docentes durante protestas,: otra evidente son las posturas oficiales y de muchos medios de comunicación que cuestionan o minimizan la legitimidad de las protestas, se insiste que existe diálogo abierto, pero en realidad hay actos de represión y control lo que reduce sustancialmente las posibilidades que las demandas sean escuchadas en condiciones de igualdad.

Se está impidiendo el acceso a espacios públicos, lo que limita el derecho a ejercer expresión colectiva, y lo que estamos presenciando es una restricción indebida que no cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecido en los derechos humanos, de los que mucho se mencionan pero que frecuentemente, son violados.

Hay que insistir en que hacer uso de la libertad de expresión, consagrada como un principio y como derecho humano, nos permite externar nuestros pensamientos u opiniones respecto a cualquier tema que consideremos interesante u oportuno, ya sea de manera individual o colectiva, especialmente cuando se pone en riesgo la democracia ante la ausencia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Hemos sido testigos como el derecho a la libre expresión ha sido violado de muchas maneras, sin embargo, hay que seguir por el camino de las voces críticas, porque los contrapesos de una opinión publica bien fundamentada, siempre conlleva beneficios tanto individuales como colectivos.

Referencias

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2023). Día de la Libertad de Expresión en México. https://www.cndh.org.mx