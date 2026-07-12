Arandi Hernández Directora Académica de la Maestría en Liderazgo y Educación

Cuando uno piensa en “líder educativo”, suele aparecer la imagen del director con su placa, el supervisor de zona, el rector. Como si liderar fuera un puesto al que se llega después de muchos años. La idea es cómoda, y por eso mismo se ha vuelto un permiso para no liderar: si no soy nada de eso, entonces no me toca.

La realidad es otra. En una escuela, en cualquier proyecto educativo, el liderazgo se ejerce todos los días desde muchos lugares. La maestra que decide cómo va a recibir a sus estudiantes el lunes lidera. El coordinador que sostiene una reunión difícil con padres y madres lidera. La promotora de una organización comunitaria que arma un taller de lectura con lo que hay lidera. No importa el título o cargo que tenga, esas personas están moviendo a otros, marcando un tono, definiendo qué es importante. La pregunta no es si mi cargo dice líder o no, es desde dónde estoy liderando.

Por qué liderar conscientemente.

Liderar sin marco se traduce en algo que cualquiera que trabaja en educación ha sentido: ir apagando incendios, repetir lo que se hizo el año pasado porque “así se ha hecho siempre”, aplicar fórmulas que ya nadie cree del todo, terminar agotado sin saber si lo que se hizo dejó algo.

Liderar conscientemente es otra cosa. Es entender el contexto antes de proponer. Decidir con evidencia y no con corazonada. Sostener un proceso aunque sus resultados no sean inmediatos. Mover a un equipo sin imponer. Saber que detrás de una conducta hay un sistema, y que en ese sistema hay puntos que provocan movimiento. No es carisma: es profesionalismo.

Antares (2013) señala sobre liderazgo transformacional, que el verdadero liderazgo emerge justamente en contextos de cambio. No se trata solo de ocupar un cargo o tener carisma, sino de la capacidad de cuestionar críticamente el estado actual de las cosas y movilizar transformaciones reales dentro de una comunidad educativa.

En otras palabras: el liderazgo educativo no consiste únicamente en administrar lo que ya existe, sino en desarrollar la sensibilidad y las herramientas necesarias para leer el contexto, comprender sus tensiones y actuar estratégicamente sobre él.

Esto no se aprende en una capacitación de fin de semana. Se aprende practicando, sí, pero también deteniéndose a pensar lo que se hace, leyendo a quienes ya pensaron los mismos problemas, escribiendo lo propio, recibiendo crítica.

¿Volverse un máster en liderazgo educativo?

Estudiar una maestría cuesta dinero y, sobre todo, tiempo. Hay que decirlo con todas sus letras: son dos años de aprender, de tener una mirada crítica hacia el sistema y hacia uno mismo en su hacer, de organizar la economía familiar para pagar mensualidades. Es legítimo dudarlo.

La pregunta útil no es tanto “¿cuánto cuesta?”, sino “¿qué pasa si no lo hago?”. Una respuesta honesta es: probablemente seguir haciendo lo mismo, con los mismos resultados, con la misma sensación de que se podría hacer más. Las capacidades de análisis sistémico, de investigación aplicada, de liderazgo estratégico no aparecen solas… se cultivan con tiempo dedicado, acompañamiento serio y un proyecto que te obligue a sostener una pregunta durante meses.

Una maestría bien diseñada no te entrega un título: te entrega estructura para pensar, una comunidad de pares que también está rompiéndose la cabeza con problemas reales, un proceso obligado de mirar tu práctica con otros ojos. Lo que vale, al final, no es el papel. Es lo que cambió en cómo decides, cómo escuchas y cómo intervienes.

Maestría en Liderazgo y Educación de EDRADIX

Este programa se construyó pensando en personas que ya están dentro de la educación: en aulas, en coordinaciones, en direcciones, en organizaciones sociales, en proyectos comunitarios, en empresas con foco educativo. Y que no quieren un posgrado abstracto, lejano a su práctica cotidiana.

Hace tres cosas distintas de lo habitual:

Integra tres ejes que casi siempre van por separado. Educación contemporánea, liderazgo consciente e investigación aplicada se entretejen en cada semestre. No es una maestría en liderazgo con un poco de pedagogía añadida, ni al revés. El producto final no es una tesis archivable. Es un proyecto real, diseñado, implementado y evaluado en tu propia comunidad. Eliges la línea de cierre (Innovación Social, Liderazgo Educativo o Políticas Públicas) según el lugar donde quieras incidir. Está pensada para quien trabaja. 100% en línea y asíncrona, con cinco horas de dedicación estimada por semana y acompañamiento del equipo académico. Cuatro semestres, doce materias, RVOE 20193184 ante la SEP. Y un programa de becas de hasta el 70%, porque el factor económico no debería ser el muro.

La educación necesita menos espectadores y más personas capaces de intervenir

Hoy las escuelas, comunidades y proyectos educativos enfrentan desafíos complejos: violencia, desconexión, desgaste docente, desigualdad, cambios tecnológicos acelerados, crisis de sentido.

Ante eso, limitarse a “cumplir” ya no alcanza. La educación necesita personas capaces de leer críticamente su contexto, construir soluciones colectivas y sostener procesos de transformación reales. Necesita liderazgo. Y quizá la pregunta ya no sea si estás listo para estudiar una maestría. Quizá la pregunta sea cuánto tiempo más quieres seguir liderando sin las herramientas para hacerlo con mayor profundidad, claridad e impacto.

Si algo de lo que se dijo arriba resuena: ese desgaste de liderar sin marco, esa sensación de que se podría hacer mejor pero falta el cómo. Vale la pena asomarse. La Generación 2026-2028 inicia en agosto de 2026.

Informes

https://www.edradix.edu.mx/pages/maestria | mlye@edradix.edu.mx | 55 2051 4023

Acerca de la autora

Como Directora Académica de la Maestría en Liderazgo y Educación, Arandi asegura que cada materia rete a los estudiantes a innovar en sus comunidades educativas para desarrollar en ellos y sus estudiantes un pensamiento de diseño emergente para atender las problemáticas del presente y futuro, crea un programa académico integral que fomente el desarrollo de líderes educativos listos para enfrentar desafíos contemporáneos y garantiza la coherencia y sinergia entre todas las materias, asegurando su actualización y complementariedad.

Referencias

Vázquez, A., (2013). Interdependencia entre el Liderazgo Transformacional, Cultura Organizacional y Cambio Educativo: Una Reflexión. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(1), 73-91.

Gabarro, D., (2015) “Liderazgo Consciente”. Boira Editoriales