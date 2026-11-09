Carlos Ornelas

“Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”, la famosa frase de Pedro Antonio de Alarcón, en El mentiroso veraz (Madrid, 1881), sigue vigente en la educación mexicana. Con esa máxima, ironizó sobre la supervivencia política, intelectual e incluso física de quienes se daban por vencidos o por enterrados. Y es una ironía de la historia que sea el Día de los Muertos, cuando Excélsior informa que la Auditoría Superior de la Federación, da a conocer que, en Veracruz, hay trabajadores de la educación difuntos que regresan de ultratumba para cobrar sus quincenas.

Nuestra compañera Lourdes López, glosa la auditoría 2026 de la ASF sobre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el Fone (2 de noviembre). Los hallazgos más importantes: pagos a trabajadores fallecidos; todavía no son muchos los que se descubrieron: solo 14 docentes. Pero en 2025, también se pagaron 38.9 millones de pesos a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones son incompatibles entre sí. La ASF también encontró 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores con licencia sin goce de sueldo y otros 2.2 millones entregados a 87 empleados con fecha de baja. También hubo broncas con las licitaciones.

En los gobiernos de la Cuatroté regresaron los vicios del corporativismo sindical. Muchos de los funcionarios de la Secretaría de Educación local provienen del SNTE. Son colonizadores que toleró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (2028-2024) y que sostiene la actual, Rocío Nahle García. Es seguro que la ASF encontrará situaciones semejantes en otros estados.

La noticia surge justo cuando Mario Delgado, secretario de Educación Pública, declara con júbilo que la consulta al magisterio para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fue un éxito. Lo seguro es que el gobierno ya decidió desaparecer a la Usicamm. Presentó la consulta como mecanismo para construir un nuevo sistema, no para evaluar el funcionamiento de la institución. La SEP no camina sola. La facción mayoritaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue protagonista de primera línea. Alfonso Cepeda respaldó la consulta e insiste en que el nuevo esquema respete los derechos laborales y que regrese el mecanismo de asignación de plazas mediante comisiones mixtas entre autoridades y sindicato.

Si bien, voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación despotricaron por la consulta, también presionan por desaparecer a la Usicamm. Incluso de manera más frontal. Los líderes de la CNTE ya colonizaron gran parte de la administración de los sistemas de educación básica en sus comarcas. La ASF informó ayer que cuatro maestros difuntos cobran en la nómina de Oaxaca y detectó aviadores. Y van por más.

Cuatro de los cinco criterios que la SEP puso a consulta para tomar en cuenta en la asignación de plazas y promoción, tienen antecedentes en el primer esquema de la Carrera Magisterial, el sistema de incentivos que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari: 1) Exámenes de conocimientos y aptitudes para la asignación de plazas y ascensos. 2) Valoración entre pares, considerando el nivel educativo y las características del trabajo docente. 3) Conocimiento del grupo, del contexto escolar y de los planes y programas de estudio. 4) Antigüedad y preparación profesional. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la SEP eliminó la evaluación entre pares porque todos los docentes obtenían el puntaje máximo.

Si el gobierno suscribe el resurgimiento de las comisiones mixtas y la valoración entre pares, el mérito profesional, como instrumento de ingreso y promoción en la carrera docente, entrará en agonía. Con la experiencia acumulada en décadas de gobernar en la educación básica, las facciones sindicales volverán a tomar el control; lealtad y sumisión a los dirigentes sindicales serán el criterio de ingreso y de promoción. La transparencia y la autonomía de los procedimientos palidecerán ante las presiones sindicales.

Iluso que fui. Pensé que, con el Servicio Profesional Docente, el clientelismo y el patrimonialismo iban a fenecer. Gozan de cabal salud.