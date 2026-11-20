Carlos Ornelas

Arminda Soria Soria escribió: Héctor Mayagoitia Domínguez: una vida dedicada a la academia, la ciencia y la política en México, 1942-2023. La autora es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y viuda de Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez, quien nació en Victoria de Durango en 1923 y falleció en la Ciudad de México en 2023, a los 100 años. Fue un destacado académico, científico y político mexicano, reconocido por su trayectoria en la educación superior y en el servicio público.

Héctor Mayagotia se graduó como químico bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Efectuó estudios de posgrado en Química de Suelos en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos. A su regreso a México ingresó al servicio público y fue subsecretario de Educación Tecnológica de 1970 a 1974. De allí, el Partido Revolucionario Institucional lo designó candidato a la gubernatura de Durango, y gobernó el estado de 1974 a 1979. No concluyó su periodo porque el presidente lo seleccionó para dirigir su alma mater (1979-1982). Estuvo al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 1983 a 1988 y culminó su carrera política como senador de la República.

Como gobernador del estado de Durango, Héctor Mayagoitia Domínguez logró estabilidad política e impulsó el desarrollo educativo, el sector agropecuario y la atención a las zonas rurales y vulnerables. Para muchos, fue “el gobernador de la unidad”. Entre sus principales acciones destacan: 1) Impulso a la educación superior y técnica: Aprovechó su formación académica y su experiencia en la SEP y el IPN para ampliar la infraestructura educativa y la capacitación técnica en el estado. Así, dio mayores oportunidades a los jóvenes de distintas regiones. 2) Promovió la ciencia y el desarrollo agropecuario mediante proyectos para mejorar la productividad agrícola y ganadera, basados en planes técnicos para el aprovechamiento de los recursos y el control de la erosión del suelo. 3) A través de esquemas de asistencia social —vinculados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia—, favoreció programas de apoyo directo a las comunidades indígenas y a los sectores marginados de la entidad. 4) Impulsó obras públicas destinadas a mejorar las vías de comunicación y los servicios básicos en municipios alejados de la capital, lo que propició una mayor integración económica del territorio estatal.

Con todo, su legado más importante como gobernador fue el impulso decisivo a la creación de las dos primeras Reservas de la Biosfera en México y en América Latina: Mapimí y La Michilía. Lo cual habla de su vocación ecologista.

Pues bien, Arminda Soria se echó a cuestas la tarea de lograr que los restos mortales de Héctor Mayagotia reposen en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango, y hasta ahora le ha ido bien. Javier Guerrero Romero, cronista oficial de la ciudad y del municipio de Durango, preside el comité correspondiente, y sólo falta la decisión del gobernador Esteban Villegas Villarreal. Muchos esperamos que no tarde en darle su aval. Merece estar allí; fue un educador de valía.