Carlos Ornelas

Existen tendencias en la sociología que sostienen que la educación es un espejo de las relaciones sociales y políticas de una nación. Los enfoques más incisivos sostienen que en el entorno escolar se reproducen las características predominantes de una sociedad, que comprenden rasgos culturales y comportamientos colectivos, sean lícitos o ilegítimos. El sistema escolar sintetiza la realidad de un país.

Escribo esta nota con alma entre tenazas calientes. El espíritu constriñe al pensamiento racional. La muerte a balazos de María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, dos maestras de la escuela Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, me duele hasta el fondo. El martes 24 de marzo, un adolescente de 15 años las asesinó dentro del plantel. Utilizó un fusil de alto calibre, que extrajo de su casa, tal vez propiedad de su padrastro, quien es un efectivo de la Secretaría de Marina.

El joven, “Osmar N”, fue contenido por otros alumnos de la escuela. Imagino que tuvieron que cargarse de valor para frenar a alguien que demostró que no portaba el arma nada más para amenazar. Como de costumbre, las autoridades levantaron una carpeta de investigación. Y diputados locales, dirigentes partidistas y el gobernador se pronunciaron por endurecer penas contra menores infractores. También por sancionar a padres de familia que permitan acciones violentas de sus vástagos.

El joven perpetrador se anunció en Instagram vestido de negro y con el fusil apuntando a su frente, lo que sugiere que, después de efectuar los disparos en la escuela, quizás intentaba suicidarse. También que las dos colegas muertas no eran el blanco premeditado, estuvieron en su camino. Por sus mensajes se sabe que Osmar se identificaba como Incel (célibes involuntarios), que proclaman discursos de odio contra las mujeres. Esto recuerda aquel asesinato en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lo triste del asunto es que el dolor que causó a descendientes y familiares de nuestras colegas, Sagrario y Tatiana, va a formar parte de una estadística aterradora. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 2004 y 2024 se cometieron mil 410 homicidios dolosos en escuelas y oficinas públicas a escala nacional. Entre las víctimas había 102 menores de edad y 23 docentes. En el mismo lapso, en Michoacán se registraron 58 homicidios dolosos en escuelas y oficinas públicas, entre ellos tres de menores de edad y dos de docentes (Animal Político, 25 de marzo).

Los hechos en la escuela Makárenko reflejan un síntoma más de la crisis de violencia criminal que atraviesa México y la desatención hacia infantes y adolescentes. La inseguridad social penetra en las escuelas e invade la convivencia diaria. La cultura que ensalza conductas criminales se reproduce (se trasmina como agua puerca, me dijo un maestro con quien platiqué hace poco) en cada escuela. El acoso escolar ya no es un fenómeno esporádico; las agresiones entre estudiantes, hombres y mujeres, entre docentes y alumnos y entre familias contra docentes parecen ya una pandemia.

Laura Toribio informa (Excélsior, 27 de marzo) que la violencia contra maestras y maestros en México es una constante dentro de las escuelas, donde al menos cuatro de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de agresión. Cita la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024) y las propuestas de Educación con Rumbo de instituir protocolos específicos para prevenir y atender la violencia escolar y fortalecer la corresponsabilidad entre la comunidad educativa. Mexicanos Primero propone establecer Observatorios Estatales de Violencia Digital y Salud Mental Juvenil, que permitan monitorear y analizar procesos de radicalización en entornos digitales.

La solución no reside nada más en la Secretaría de Educación Pública, tampoco en incrementar las penas en las normas, mucho menos con más abrazos, no balazos. Es un asunto complejo y de largo plazo. Es mucho para el Estado. Pero, en lugar de aceptar las propuestas de la sociedad civil, el gobierno asfixia a fundaciones con el machete del SAT. Otro tipo de violencia que afecta a las escuelas.