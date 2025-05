Luz María Stella Moreno Medrano*

La política educativa es profundamente personal y feminista: afecta nuestras vidas, cuerpos, memorias y derechos. Exige la participación de mujeres diversas para transformar realidades. Urge atender agendas prioritarias de justicia social como parte de la tarea educativa. La educación debe ser justicia, dignidad y esperanza. #MUxED #PlumaPurpura #PoliticaEducativa #IgualdadDeGenero #AgendasFeministas

La política pública no es abstracta ni lejana: impacta nuestras vidas cotidianas. Define si una niña podrá llegar a la escuela sin miedo o si una joven podrá estudiar sin ser expulsada por pobreza o embarazo forzado. Por eso, la política educativa es clave: debe proteger, incluir y empoderar. Es urgente que las mujeres participemos activamente en su diseño y vigilancia, con voz propia, desde nuestras experiencias. No somos “casos”, somos sujetas políticas. Sin nosotras, la política seguirá siendo ciega ante las desigualdades más profundas. La educación debe ser el corazón de las políticas públicas feministas: garantizar trayectorias educativas dignas es una apuesta por la justicia, la memoria y la vida.

La agenda de las madres buscadoras: por una educación con memoria y justicia

La agenda de las madres buscadoras exige que la educación se convierta en aliada de la memoria y la justicia. Frente al dolor de la desaparición forzada –muchas veces ocurrida en el camino a la escuela– es urgente una política educativa que incluya contenidos sobre derechos humanos, procesos de búsqueda y justicia, así como acompañamiento escolar a familias afectadas. Las escuelas deben ser refugios de vida y verdad, espacios donde se cultive la memoria activa, la solidaridad y la resistencia pacífica. Educar desde el amor y el compromiso con la verdad es una deuda del Estado con estas madres.

2. La agenda de las mujeres de pueblos originarios y afromexicanos: la dignidad no se negocia

Las mujeres indígenas y afromexicanas han resistido siglos de despojo, racismo y colonialismo. Hoy siguen enfrentando barreras para acceder a la salud, la educación, la justicia y el territorio. Su lucha es por el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos, lingüísticos, educativos, territoriales y culturales, y por políticas que no solo “las incluyan”, sino que se construyan con ellas, desde sus formas de organización, desde sus saberes, y desde sus necesidades reales. La interculturalidad, dentro y fuera de la escuela, no puede ser un adorno. Debe ser un principio rector en toda política pública que aspire a la equidad.

3. La agenda de las mujeres privadas de su libertad: cuerpos olvidados por el Estado

Las mujeres privadas de su libertad –muchas por delitos relacionados con la pobreza, la defensa propia o por ser obligadas a participar en actividades delictivas– viven violencia institucional, negligencia médica, aislamiento, y separación forzada de sus hijas e hijos. En este horizonte, la educación debe ser un pilar transformador: un derecho garantizado dentro y fuera de los muros, una herramienta de reconstrucción de la dignidad. Se requiere una agenda educativa penitenciaria con enfoque de género, que ofrezca acceso real a la educación básica, media y superior, así como formación técnica, artística y emocional. La escuela en prisión no debe ser un espacio de castigo, sino de libertad interior y proyección futura. La alfabetización, el pensamiento crítico, el arte, la lectura y la certificación de saberes son parte de la justicia que también debe entrar a las cárceles.

4. La agenda por el derecho a estudiar y soñar: la educación como territorio de esperanza

Las niñas y mujeres de todo el país merecen escuelas cercanas, seguras, públicas, gratuitas, incluyentes, interculturales y con sentido crítico. Exigimos trayectorias educativas completas, que no se interrumpan por la violencia, el embarazo adolescente, el trabajo infantil o la falta de recursos. La educación no debe ser una experiencia de sobrevivencia, sino una oportunidad para imaginar otros futuros, con libertad y dignidad. Que ninguna niña tenga que dejar la escuela porque no hay toallas sanitarias, porque debe cuidar a sus hermanas o hermanos, o porque su comunidad fue desplazada. La política educativa debe ser el primer acto de justicia.

5. La agenda de las mujeres trans: existir es resistir

La educación debe ser parte esencial de esta garantía: no como espacio de expulsión, violencia o silencio, sino como territorio de reconocimiento, seguridad y transformación. Es urgente implementar una agenda educativa transincluyente que asegure el respeto al nombre autopercibido, protocolos de no discriminación, contenidos sobre identidades y derechos trans en los planes de estudio, y formación docente obligatoria en diversidad sexo-genérica. Además, deben establecerse rutas de acceso educativo prioritario para mujeres trans que han sido excluidas históricamente de la escuela, con becas, tutorías y acompañamiento psicosocial. Una escuela que no expulsa, sino que abraza, también es una forma de justicia. El feminismo será transincluyente o no será.

Hoy más que nunca, la participación de las mujeres, de manera individual y colectiva, en política pública no es opcional, es una urgencia histórica. Es tiempo de pasar de la representación simbólica a la transformación estructural. De poner al centro las vidas que importan menos para los poderes tradicionales. De ponerle cuerpo, corazón y horizonte a un Estado que aún no aprende a cuidar.

