Ana Razo

En el contexto de los resultados de la prueba PISA, dados a conocer el mes de septiembre, vi varios titulares de prensa con la misma pregunta, pero con distintas palabras: ¿México reprobó? Entiendo el reflejo: un número redondo, 388 puntos en matemáticas, llama a ser leído como calificación, y una calificación empuja un veredicto, en este caso, uno muy lamentable. Pero llorar no tiene mucho sentido, salvo para Victoria Ruffo, que convirtió esa forma de expresión en un oficio respetable. Lo que sí tiene sentido es reconocer que algo no salió bien, identificar qué es y corregirlo. Eso también es tomar acciones. Quizá sea la única manera.

Los datos ya están sobre la mesa y Felipe Martínez Rizo los ordenó en este mismo blog, con la paciencia y el rigor de quien lleva décadas haciéndolo. No voy a repetirlos. Me quedo con tres: México obtuvo 408 puntos en lectura, 388 en matemáticas y 414 en ciencias. Lo que significa que siete de cada diez jóvenes de quince años no alcanzan el mínimo en matemáticas, uno de cada dos se queda por debajo en lectura y la misma proporción en ciencias. Y cuatro de cada diez no alcanzan el mínimo en ninguna de las tres áreas al mismo tiempo, frente a dos de cada diez en la OCDE. La caída no es sólo nuestra: los promedios de la OCDE en lectura y matemáticas son los más bajos desde que existe PISA, con Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega que también retrocedieron.

Coincido con Martínez Rizo en lo esencial (¿cómo no hacerlo?): las lecturas catastrofistas no se sostienen, el lugar en el ranking importa poco, y el hecho de que la tendencia sea global no puede servirnos de excusa. Que el mundo entero se esté cayendo no vuelve más suave nuestro golpe. Pero lo que quiero proponer es otra cosa. No un dato más, sino un modo de leer.

Cuando leemos: 388 puntos, sólo como resultado o respuesta, la conversación se termina ahí. “¡Reprobamos!”, la siguiente noticia, y el país se pasa la semana repartiendo culpas entre el sexenio en turno, el magisterio y los teléfonos celulares. Pero cuando lo leemos como preguntas, la conversación apenas empieza. Trato tres grupos de preguntas.

Primero, casi doce por ciento de los estudiantes mexicanos que viven en desventaja socioeconómica están entre los de mejor desempeño del país. Es prácticamente la misma proporción que en la OCDE. Alguien, en algún salón, está haciendo algo que funciona. ¿Quién les enseña? ¿Cómo? ¿Con qué? No lo sabemos, y deberíamos saberlo.

Segundo, en matemáticas, los niños obtuvieron 396 puntos y las niñas 380. En ciencias, 420 contra 407. Esa diferencia no es de capacidad; no hay evidencia que la sostenga. Entonces, ¿por qué la diferencia? Mi hipótesis: es la expectativa. Y ésta se transmite en la interacción cotidiana: a quién se le pregunta, a quién se le concede tiempo para pensar frente al pizarrón, a quién se le asume competente antes de que abra la boca. Lo escribí en esta revista hace algunos años y lo sostengo: las diferencias de género se vuelven jerarquías para el aprendizaje.

Tercero, el más incómodo. Entre 2022 y 2025, en los sistemas donde se redujo la brecha de desempeño asociada al origen socioeconómico, la reducción se debió principalmente a la caída de los estudiantes más favorecidos, no a la mejora de quienes enfrentan mayores desventajas. ¿Qué significa esto? Nivelar hacia abajo no es equidad: es la renuncia disfrazada de justicia.

Ninguna de las respuestas a estas preguntas está dentro del número. Pero ninguna de esas preguntas existiría sin él. Ése es, para mí, el valor de PISA: no es un veredicto, sino un dispositivo de indagación y de ruta de acción. Y tiene límites que conviene decir en voz alta. No evalúa escuelas ni docentes. No mide artes, ni ciudadanía, ni convivencia, ni el cuidado que sostiene una comunidad escolar. No dice por qué pasa lo que pasa. Y, esto es lo más grave, no ve a quienes ya no están en la escuela. En América Latina, casi uno de cada cuatro jóvenes de quince años no aparece en la muestra porque salió del sistema educativo o cursa sexto de primaria o menos. Los que más lo necesitan son, literalmente, los que “no salen en la foto”.

Entonces, ¿qué hacemos? Sugiero tres cosas, y cabe mencionar que ninguna es nueva ni es mía: son las que la evidencia lleva años señalando y el sistema educativo lleva años posponiendo.

Preguntar a las maestras y los maestros qué necesitan para interesar a sus estudiantes. He escrito antes que nuestras reformas educativas respondieron con enorme energía a dos preguntas (quién educa y en qué se educa) y nunca tocaron la tercera, que es cómo interesar en aprender. Seguimos ahí. Lo que ocurre en el aula, la calidad de la interacción entre quien enseña y quien aprende, es el factor escolar más asociado al aprendizaje y es también el más huérfano de política pública. Esto significa dos cosas concretas: una estrategia seria para las escuelas normales, que forman a quienes enseñarán durante los próximos cuarenta años, y acompañamiento real (tiempo, observación, retroalimentación entre pares) para quienes ya están frente a grupo. No más formatos. Menos supervisión y más compañía. Establecer un mecanismo nacional para saber qué está pasando con los aprendizajes. Martínez Rizo lo pide y tiene toda la razón. México desmontó su capacidad de mirarse sin construir alguna que la sustituyera, y llevamos años enterándonos de nosotros mismos cada tres años, con pruebas como PISA que, aunque son muy cuidadas en su metodología, dejan de lado algunas de nuestras prioridades nacionales. Necesitamos información propia, técnicamente sólida, independiente y útil tanto para quien enseña, como para quien toma decisiones a nivel de sistema. No un ranking público de escuelas: un diagnóstico que le sirva al sistema educativo (federal y estatal) para valorar sus próximas acciones. Mirar a quienes no aparecen en la foto. Mientras uno de cada cuatro jóvenes de la región esté fuera del radar, cualquier mejora en el promedio será parcial y un tanto tramposa. Se necesita un sistema de alerta temprana que identifique a quienes están soltándose de la escuela antes de que se suelten, y rutas de reenganche que no los obliguen a empezar de cero. La desafiliación escolar no es un accidente: es un proceso, tiene señales, y las señales se pueden leer.

Cierro con el dato que más me interesa de todo el informe y que casi nadie citó. En América Latina, un 27 % de las y los estudiantes cumple simultáneamente los cuatro comportamientos con los que este análisis identifica el compromiso con el aprendizaje: muestra curiosidad, persevera cuando algo se le dificulta, ajusta sus estrategias y pide ayuda cuando la necesita. En la OCDE, la proporción es de un veintitrés por ciento. No nos faltan ganas de aprender. Nos faltan condiciones para aprender. Y las condiciones sí se deciden.

Aprender a leer un texto y a razonar con números no es un trámite escolar ni un indicador de competitividad: es la condición material de la libertad. Sin eso no se exige un derecho, no se discute un contrato, no se decide sobre la propia vida. Por eso, estos resultados no son una boleta que nos exhibe. Son una brújula. Y una brújula sólo sirve si se decide caminar.

Ana Razo

Investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Texto publicado originalmente en el Blog Distancia por Tiempos de la revista Nexos https://educacion.nexos.com.mx/pisa-no-es-la-boleta-de-calificaciones-es-la-pregunta/