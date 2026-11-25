“Por más que quieran desvirtuar los números, ahí están las cifras, toda vez que es una prioridad del Gobierno de México garantizar el futuro de todas y todos los estudiantes”, expresó el titular de la SEP durante su participación en la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el presupuesto destinado a Educación en 2027 se incrementó 11 por ciento, para alcanzar una cifra histórica de 1.3 billones de pesos, casi 129 mil millones de pesos adicionales. Detalló que los recursos para becas pasaron de 187 mil millones de pesos (mdp) a 190 mil mdp, mientras que el presupuesto para las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García también crecerá el próximo año, al pasar de 3 mil 105 mdp a 3 mil 205 mdp, más del doble de lo asignado en 2024.

Precisó que este año el programa La Escuela es Nuestra tendrá una cobertura del 100 por ciento de las primarias, secundarias y planteles de educación media superior del país, a fin de que madres y padres de familia organicen y decidan la aplicación de los recursos en obras y mejoras de los centros educativos. Asimismo, señaló que el presupuesto destinado al mantenimiento y la infraestructura escolar, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aumentó casi 2 mil mdp de 2026 a 2027.

Durante su participación en la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP afirmó que “por más que quieran desvirtuar los números, ahí están las cifras”, y subrayó que garantizar el futuro de todas y todos los estudiantes es una prioridad del Gobierno de México.

En este contexto, resaltó la participación de la Jefa del Ejecutivo Federal en la Cumbre APEC 2026 (XXXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), donde se destacó que México demuestra otra manera de medir el desarrollo, al reconocer que la fortaleza de una economía no se mide únicamente por lo que produce, sino también por el bienestar que genera; es decir, por la inversión que se convierte en derechos, la riqueza en prosperidad compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida para todas y todos.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, destacó que en Zacatecas 440 mil 893 estudiantes de los distintos niveles educativos cuentan con una beca: mil 911 de preescolar, 231 mil 940 de primaria, 79 mil 254 de secundaria, 57 mil 674 de preparatoria y 29 mil 778 de educación superior. Esto representa una inversión superior a 2 mil 142 millones de pesos.

En representación de las y los estudiantes beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, Jazmín Jaramillo Pérez reconoció el respaldo de la Presidenta de México a Zacatecas, una de las cinco entidades favorecidas con este apoyo, junto con Michoacán, Chiapas, Campeche y Sonora. Asimismo, agradeció que este programa inspire a las nuevas generaciones a continuar sus estudios superiores y destacó que demuestra que, con dedicación, compromiso, fortaleza y un profundo amor a México, los sueños pueden hacerse realidad.

Comunicado SEP no. 389

Villanueva, Zacatecas, 21 de noviembre de 2026