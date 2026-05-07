La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un recorte anticipado del ciclo escolar 2025-2026 de poco más de cinco semanas, luego de que autoridades educativas estatales aprobaran por unanimidad modificar el calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en el país y la realización del Mundial de Futbol.

El acuerdo fue tomado durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), encabezada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, junto con las 32 autoridades educativas estatales.

Con esta modificación, el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio, en lugar del 15 de julio. Además, el Consejo Técnico Escolar (CTE) programado para el 29 de mayo será trasladado al 8 de junio y las labores administrativas terminarán el 12 de junio.

La SEP informó que el receso escolar finalizará el 10 de agosto para que durante esa semana las comunidades escolares participen en sesiones intensivas de Consejo Técnico Escolar y preparen el arranque del siguiente ciclo lectivo. Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas oficiales de fortalecimiento de aprendizajes dirigidas a reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de estudiantes de Educación Básica.

El inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con la SEP, la medida responde a solicitudes previamente planteadas por 10 entidades federativas y a peticiones discutidas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Finalmente, la dependencia aseguró que, pese al ajuste, se garantizará el cumplimiento de los planes y programas de estudio y el máximo aprovechamiento de las y los estudiantes.