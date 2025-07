Share on Twitter

La IA es una herramienta, pero también es un medio que llegó para transformar la cultura completa

María Teresa Galicia Cordero*

En el Seminario Internacional de Metodologías Innovadoras para la Investigación Educativa y la Retribución Social 2025 que se realiza cada mes, dentro del proyecto FFYL-BUAP y apoyado por el Proyecto PAPIIT IN301023 de la DGAPA-UNAM, Frida Diaz Barriga y Adelaida Flores Hernández invitan a expertos conocedores de temas muy interesantes para que presenten y dialoguen posteriormente con la comunidad virtual, que mes a mes se reúne.

En la conferencia “No todo lo que brilla es inteligencia. Reflexiones sobre la sociedad y la educación ante la Inteligencia Artificial”, de Alejandro Miranda Diaz, se presentaron ciertos planteamientos que me motivaron a reflexionar que no sólo es exponer un tema, sino que se nos anima a ver qué es lo que está de fondo, en este caso sobre lo que sucede con la tecnología digital en el mundo contemporáneo, su uso y sobre las necesarias reflexiones sobre la educación y la sociedad ante la inteligencia artificial.

Esta charla, se centró en las siguientes temáticas: El contexto de uso de la tecnología educativa, las consideraciones teóricas, el imaginario, los usos y cómo funciona la inteligencia artificial, los usos de la inteligencia artificial como herramienta para el trabajo y la investigación y los usos de la Inteligencia artificial en la educación.

Muchos planteamientos que necesitamos pensar y repensar; yo seleccioné algunos de los muchos comentados y que hoy escribo en este espacio.

El acto educativo en línea se convierte en una traducción de lo presencial cuando no existe un acto reflexivo de apropiación de la tecnología, se toma a la herramienta y se usa porque nos dicen que se use, pero no se piensa en lo que posibilita, pero a la vez limita. Ejemplo de ello fue la emergencia pandémica cuando se usó para la enseñanza y el aprendizaje, donde faltó la necesidad de reflexionar sobre qué estábamos haciendo y como lo estábamos haciendo.

No solamente hay cambios tecnológicos en el mundo, también son culturales y en educación hay mucho que mejorar. Urge automatizar muchas cosas y optimizar la gestión escolar y la gestión de la enseñanza principalmente. La tecnología no tendría que usarse solamente como una herramienta para hacer lo que se nos dice, tendríamos que estar pensando que es un medio para alcanzar las metas que queremos dentro de las instituciones, de la escuela y dentro del aula.

Sumarse a las voces que critican los usos instrumentales de la inteligencia artificial es de pensarse, porque lo cierto es que está presente y ya es parte fundamental de la cultura global. Es un hecho que los dispositivos tecnológicos han cambiado nuestra manera de enfrentar y ver el mundo y habría que pensar si es cierto que el chat GPT nos hace menos inteligentes o si en realidad está potencializando el intelecto humano. La tecnología podría resolver problemas en la comunidad, usando su potencial para la interacción en la atención del conflicto.

Existe una delgada línea entre la cultura cyborg para una vida mejor (como el uso en la medicina) y el abuso de la tecnología para extender los sentidos. La inteligencia artificial surge con la creación de tecnología que permitiera a las computadoras simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía. Cuando usamos la tecnología no estamos usando algo que es neutral, fue hecho para un fin y quiere conseguir ese fin, los algoritmos están hechos por humanos inicialmente y eso crea sesgos ¿la escritura es un acto cyborg cuando se emplea el chat GPT?

La IA puede ser un buen mediador para la creatividad de la escritura, podemos incluirlo como parte del diálogo que tiene que ver con nuestros estudiantes, ya que requerimos de una inclusión reflexiva en nuestros contextos escolares. No se está aceptando que usen la inteligencia artificial para hacer escritura y representa una amenaza porque está facilitando la escritura. Sin embargo, habría que pensar en el proceso que los llevó a elegir los argumentos del texto, porque es más importante atender el proceso que el resultado final. Habría que dialogar, interactuar y pensar sobre las fórmulas idóneas que podrían utilizarse en clase.

La Inteligencia Artificial generativa en un contexto de reflexión probabilística, permite crear contenidos nuevos, textos imágenes, vídeos semejantes a la realidad porque están funcionando de manera análoga al pensamiento humano, es paralela al pensamiento humano. En lugar de simplemente analizar o clasificar datos existentes, la IA generativa produce resultados originales basados en patrones aprendidos de datos de entrenamiento. Los modelos empleados se alimentan de mucha información y en este proceso se ha violado propiedad intelectual, ahora tenemos empresas que se dedican a lo que le llaman industria cultural, demandando a las empresas que se dedican ahora a la inteligencia artificial.

El uso de la inteligencia artificial como herramienta para el trabajo y la investigación presenta avances impresionantes en la automatización de procesos, literalmente es posible contar con un asistente que ya no es humano, que está generando respuestas probabilísticas a lo que estamos haciendo y tienen el sesgo de sus datos, los asistentes virtuales y los chatbot son una realidad inclusive en la pre selección, en el reclutamiento y la gestión del talento.

Existe dos visiones relacionadas con la inteligencia artificial: la visión utópica de la inteligencia artificial y una visión distópica. La utópica se refiere que va a resolver nuestros grandes problemas y crear nuevas alternativas y la distópica, que nos dice que amenaza a nuestro empleo y amenaza a nuestra idea de singularidad y de humanidad.

La tecnología está avanzando tan rápidamente que muchos corremos detrás de la tecnología para regresar al mismo lugar en cuanto a sus usos educativos. Dentro de este corrimiento están los conceptos y los nuevos dispositivos disponibles. En educación en línea y a distancia ya hay tutores y asistentes virtuales las 24 horas, validan un experto en la evaluación automática, la retroalimentación y en la analítica escolar para la detección de dificultades de aprendizaje. Con la IA lo que hay que hacer es generar pensamiento crítico desde la escuela para que seamos capaces de juzgar si eso que se está haciendo es o no creíble o parece o no es válido, si es ético o no lo es. Eso se tendría que estar enseñando en las aulas.

La IA es una herramienta, pero también es un medio que llegó para transformar la cultura completa y la escuela como institución formal de transmisión de la cultura se va a transformar se quiera o no; por lo que hay que ver y pensar en cómo transformamos ese acto educativo en algo que beneficie a la humanidad y que beneficie a las personas.