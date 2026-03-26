

Sergio Martínez Dunstan

La Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar no reduce materiales: los conserva y los amplía. La señal es clara. La SEP sigue reforzando los núcleos de su apuesta curricular. Pero el problema de fondo no está solo en los insumos. Está en si el CTE podrá dejar de operar como espacio de trámite para convertirse, de verdad, en un lugar de trabajo colegiado con incidencia real en la enseñanza.



Una sesión que no simplifica: insiste

Cuando una política educativa no reduce materiales, sino que los amplía justamente en los puntos donde se juega el aterrizaje curricular, conviene detenerse a leer la señal. La Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar no apuesta por simplificar la agenda ni por retirar temas del horizonte escolar. Hace lo contrario: mantiene insumos previos e incorpora otros nuevos en ámbitos decisivos de la práctica docente.





No estamos, por tanto, frente a una sesión más en el calendario. Estamos frente a una insistencia. Y, en política educativa, toda insistencia expresa una intención.

La pregunta relevante no es solo qué deberán revisar las escuelas en esta sesión, sino qué está intentando reforzar la autoridad educativa al volver, una vez más, sobre ciertos componentes del trabajo docente.

Lo que vuelve al centro



La revisión de los materiales deja ver que no se trata de un conjunto disperso de orientaciones. Hay, más bien, una agenda con coherencia interna. La sesión vuelve a concentrarse en un núcleo reconocible: la planeación didáctica, el programa analítico, el trabajo por proyectos, la evaluación formativa, la integración curricular, los ejes articuladores y la reflexión sobre la práctica en contextos diversos, incluido el multigrado.

Aislados, estos temas podrían parecer reiteraciones de lo ya conocido. Leídos en conjunto, dibujan algo más preciso: una manera particular de entender la enseñanza, el currículo y el trabajo colegiado.



Lo que reaparece no es un simple inventario técnico. Reaparece una gramática pedagógica. La planeación deja de presentarse como llenado de formatos y se coloca como proceso de anticipación, mediación y ajuste. El programa analítico se reafirma como herramienta de contextualización y lectura de la realidad escolar. El trabajo por proyectos insiste en una organización del aprendizaje vinculada con problemas significativos. La evaluación formativa vuelve a plantearse como seguimiento, retroalimentación y acompañamiento de procesos, no como acto terminal de calificación.

Visto así, la sesión no suma asuntos de manera desordenada. Reordena y subraya una orientación.



La pedagogía que la SEP quiere reforzar

La ampliación de insumos no es neutra. Expresa una definición pedagógica. Lo que la SEP está reforzando no es solo una secuencia de actividades para desarrollar durante la sesión, sino un conjunto de supuestos sobre cómo debería organizarse la práctica docente en las escuelas.

En el fondo, la insistencia apunta a colocar en el centro una enseñanza situada en el contexto, articulada curricularmente, orientada a problemas, acompañada por evaluación formativa y sostenida en el trabajo colegiado. Ahí hay una idea de escuela y también una idea de profesionalidad docente.



Lo que se intenta reinstalar no es únicamente un paquete de orientaciones, sino una manera de entender el oficio de enseñar: no como aplicación mecánica de programas o cumplimiento de formatos, sino como decisión pedagógica situada, lectura del entorno, construcción colegiada y ajuste permanente de la intervención.

En ese sentido, la Sexta Sesión Ordinaria dice algo más que lo evidente. Dice que la autoridad educativa no está soltando el centro de su apuesta curricular. Lo está reafirmando.



El problema no termina donde empiezan los materiales

Pero que la señal sea clara no significa que su destino también lo sea. Ahí aparece el problema de fondo.

El verdadero desafío no consiste en identificar la orientación pedagógica que la SEP quiere reforzar. Esa orientación, con matices, ya es visible. El desafío es otro: si el CTE puede funcionar realmente como espacio de pensamiento profesional sobre la enseñanza o si seguirá operando, en muchas escuelas, bajo una lógica de cumplimiento.

Porque, cuando eso ocurre, incluso las mejores apuestas pedagógicas se degradan en su aterrizaje. La planeación vuelve a ser formato. El programa analítico se convierte en expediente. La evaluación formativa queda reducida a lenguaje declarativo. El trabajo colegiado se repliega a la distribución de tareas. Y los materiales, en lugar de abrir conversación pedagógica, se apilan como evidencia de atención institucional.

Ese riesgo no depende solo de la calidad de los insumos. Depende también de las condiciones en que el CTE se vive en las escuelas: tiempos acotados, fatiga acumulada, sobrecarga de demandas, conducción desigual de las sesiones y culturas escolares donde no siempre existe margen real para la deliberación entre pares. En ese contexto, una política pensada para fortalecer la reflexión docente puede terminar absorbida por la misma rutina burocrática que dice querer desplazar.



Resignificar el CTE: una ruta, no una consigna

Aquí conviene mover la discusión. A estas alturas, el problema del CTE ya no puede formularse solo en términos de saturación de temas, exceso de evidencias o cumplimiento administrativo. Ese diagnóstico, aunque cierto, empieza a ser insuficiente. La pregunta más fértil es otra: qué significa, en concreto, resignificar el Consejo Técnico Escolar.

Resignificarlo no consiste en agregarle más vocabulario pedagógico ni en rebautizar prácticas que siguen funcionando igual. Tampoco en improvisar una novedad metodológica. Resignificar el CTE significa devolverle un principio de organización capaz de sacar al trabajo colegiado de la lógica del trámite y volverlo una práctica profesional con efectos en la enseñanza.

Dicho de manera más directa: el CTE solo recupera sentido cuando deja de girar, principalmente, en torno a lo que hay que entregar y empieza a ordenarse en función de lo que conviene comprender, discutir, decidir y transformar en la escuela y en el aula.



Ese desplazamiento exige cuatro movimientos enlazados: leer la realidad, problematizar la práctica, tomar decisiones y dar seguimiento.

Leer la realidad no es llenar formatos ni acumular datos. Es construir una comprensión situada de los aprendizajes, las brechas, las condiciones de enseñanza y los rasgos del contexto que inciden en la experiencia escolar. Si el CTE no ayuda a comprender mejor qué está pasando con los aprendizajes, difícilmente puede orientar una mejora pedagógica seria.

Problematizar la práctica implica interrogar profesionalmente la relación entre lo que se enseña, cómo se enseña, qué se propone en el aula y qué aprendizajes se están produciendo. No para culpabilizar, sino para construir preguntas útiles. Mientras el problema se coloque siempre fuera de la práctica docente, el trabajo colegiado seguirá bordeando la enseñanza sin entrar en ella.



Tomar decisiones pedagógicas supone algo más exigente que formular acuerdos genéricos o dejar constancia de participación. Supone definir qué conviene ajustar, qué se hará distinto, con qué propósito y bajo qué condiciones. Un acuerdo vale cuando modifica algo en la intervención docente. Si no altera la práctica, apenas ocupa espacio en la minuta.

Dar seguimiento y evaluar no significa verificar obediencia. Significa recuperar evidencias, mirar lo que pasó en el aula, reconocer avances, identificar dificultades y ajustar la enseñanza. En ese punto, la evaluación formativa deja de ser un tema añadido y se vuelve parte constitutiva del proceso de mejora.



Del cumplimiento a la articulación

La relevancia de esta ruta no está en presentar cuatro pasos nuevos, sino en proponer otro principio de organización del trabajo colegiado. Su potencia reside en la articulación.

Cuando esa articulación no existe, el CTE se fragmenta: por un lado, el diagnóstico; por otro, la planeación; más allá, la evaluación; y, en otra esquina, el programa analítico. Todo aparece, pero nada termina de tocarse. Y cuando las piezas no se tocan, el trabajo colegiado pierde espesor y el currículo corre el riesgo de quedarse en discurso.

Resignificar el CTE implica justamente lo contrario: usar el espacio colegiado para enlazar lectura de la realidad, programa analítico, planeación didáctica, evaluación formativa y mejora continua en una misma conversación profesional. No como piezas decorativas del lenguaje de la reforma, sino como herramientas para pensar y ajustar la enseñanza.

Ahí es donde la propuesta deja de ser abstracta. Porque el problema nunca fue solo que llegaran orientaciones oficiales. El problema ha sido qué hace la escuela con ellas. Las procesa, las archiva y las convierte en producto. O las lee con criterio pedagógico, las pone en relación con su realidad y las transforma en decisiones que atraviesen el umbral del aula.

El sentido pedagógico de la resignificación

Hay, además, un punto que vale la pena subrayar. Resignificar el CTE no significa salirse del marco de la Nueva Escuela Mexicana. Significa habitarlo pedagógicamente.

El Plan de Estudio 2022, el programa analítico, la autonomía profesional docente, la contextualización curricular, la evaluación formativa y el trabajo por proyectos no adquieren sentido por su sola presencia en los documentos. Lo adquieren cuando el colectivo docente los convierte en referentes para leer la escuela, discutir la enseñanza y tomar decisiones compartidas.

Por eso el debate no debería agotarse en si la SEP manda muchos o pocos materiales. La discusión de fondo está en si existe una forma de trabajo colegiado capaz de volver esos referentes operables en la práctica cotidiana. Sin esa mediación profesional, cualquier política curricular corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo. Con ella, en cambio, el CTE podría dejar de ser una estación de procesamiento institucional y recuperar su sentido como espacio de construcción pedagógica.

La pregunta decisiva

La Sexta Sesión Ordinaria deja una señal inequívoca: la SEP no está retirando el peso de su orientación curricular, sino reforzándolo. Insiste en los componentes que considera centrales para mover la enseñanza hacia una lógica más situada, integrada, colegiada y formativa.

La pregunta es si esa insistencia será capaz de transformar el trabajo escolar o si terminará, una vez más, absorbida por las inercias del sistema.

Porque, al final, el valor del Consejo Técnico Escolar no se mide por la cantidad de materiales revisados, ni por la pulcritud de los productos entregados, ni por la apariencia ordenada de la sesión. Se mide por algo más exigente: su capacidad de modificar la conversación profesional sobre la enseñanza y de traducirse en decisiones que lleguen al aula.

Ahí está la verdadera resignificación del CTE. No en decir que es importante. No en repetir que debe ser una comunidad de aprendizaje. Sino en convertirlo, de verdad, en un espacio donde el colectivo docente lea su realidad, problematice su práctica, acuerde cambios viables y evalúe sus efectos con responsabilidad compartida.

Mientras eso no ocurra, el CTE seguirá siendo el lugar donde la escuela procesa orientaciones. Cuando ocurra, empezará, por fin, a ser el espacio donde la escuela piensa pedagógicamente su propio trabajo.