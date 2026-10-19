María Teresa Galicia Cordero

Un seminario que da continuidad a los seminarios internacionales de la RIIR consolidando un espacio académico de intercambio sostenido que reúne a investigadores de América Latina y Europa.

Cada vez más, en el ámbito de la investigación, se abren espacios a teorías que tienen que ver con el acercamiento a la realidad social desde diversas teorías y metodologías, el III Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones que se está realizando en este mes , está dirigido a miembros de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR), así como a investigadores, docentes y estudiantes universitarios interesados en estos campos de estudio desde una perspectiva interdisciplinaria.

Las dos primeras ediciones del Seminario Internacional RIIR fueron organizadas desde la Universidad Santo Tomás (Colombia), institución que impulsó el desarrollo inicial de este espacio académico. En esta ocasión, el III Seminario Internacional RIIR se organiza desde la Universidad de Zaragoza (España), como nueva sede institucional de la RIIR, en el marco de un proceso de consolidación y proyección internacional de la red, todo esto como anticipo al VI Workshop Bianual, que se desarrollará del 27 al 30 de julio de 2027.

El seminario que se está realizando, da continuidad a los seminarios internacionales RIIR realizados en 2020 y 2024, consolidando un espacio académico de intercambio sostenido que reúne a investigadores de América Latina y Europa. Se desarrolla en modalidad virtual y sincrónica, lo que favorece la participación activa de ponentes y asistentes de distintos países y husos horarios, reforzando el carácter internacional, colaborativo y en red de la actividad, contempla la participación de sus miembros mediante la presentación de 93 ponencias vinculadas a sus líneas de investigación. Las contribuciones se organizan en 24 simposios articulados a partir de los Grupos de Trabajo de la RIIR, favoreciendo el diálogo académico, la coherencia temática y el intercambio entre investigadoras e investigadores de diversas procedencias disciplinares, institucionales y naciones.

Participé en el Grupo de Trabajo de Educación, que abrió el Seminario con el Simposio 1, a partir de las temáticas: Representaciones sociales, profesión docente y formación de educadores. En el se presentaron las investigaciones:

1.- “Estrategia metodológica para el estudio de las representaciones sociales de la profesión docente en estudiantes de carreras de pedagogía” de Lucelia Labañino Pérez de Cuba. Este estudio se fundamenta en la teoría de las representaciones sociales, de Moscovici y sus seguidores. El estudio responde a la lógica de la conformación de la estructura de un proyecto de tesis doctoral, donde brinda la descripción de cómo abordar el estudio de las representaciones sociales de la profesión docente en estudiantes de carreras de pedagogía, a partir de una triangulación de métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos.

2.- “Representaciones sociales de la internacionalización en estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Xalapa” de Evelyn Segura Baltazar y Karla Alejandra Valencia González Romero de México. Esta ponencia se deriva de la investigación “Representaciones sociales de la internacionalización en estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Xalapa”, inscrita en el proyecto institucional “Procesos y Agentes de la Internacionalización en la Universidad Veracruzana”. El objetivo fue analizar la configuración de dichas representaciones a partir de sus dimensiones: información, campo de representación y actitud (Moscovici, 1979; Jodelet, 2000; Marková, 2008 y Mora, 2002).

3.- “Núcleo figurativo y sistemas periféricos en la formación de gestores del riesgo de desastres: una mirada desde las representaciones sociales” de Alicia Cuevas Muñiz y Aideé C. Arellano Ceballos de Colima, México. En este estudio se analiza las representaciones sociales de estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de Colima sobre su campo profesional. Basada en las teorías de Moscovici y Abric, la investigación adoptó un diseño cualitativo-exploratorio, aplicando la técnica de Redes Semánticas Naturales a 39 alumnos mediante la frase estímulo: “Para mí, un gestor de riesgo de desastres es…”. Los resultados revelan un núcleo central estructurado por los términos analista, prevención y responsabilidad, y un sistema periférico organizado en siete dimensiones. Se concluye la existencia de una doble lógica representacional que articula equilibradamente el “saber hacer” (técnico-operativo) con el “deber ser con otros” (socio-comunitario)

4.- La investigación que presenté fue: “El liderazgo dialógico en un proceso de formación docente en México”. En ella se visibilizan las experiencias vividas en el Seminario Iyoltemiktle (Sueños del Corazón en lengua náhuatl) en la región de Huauchinango en Puebla, México, dentro de un acercamiento a los procesos personales y colectivos de transformación dentro de la propuesta de Comunidades de Aprendizaje a partir del modelo formativo “Formación Dialógica del Profesorado”. Desde un enfoque cualitativo-narrativo utilizando la teoría de las representaciones sociales y un análisis del discurso de sus narrativas, se identificaron frases asociadas sistematizadas con la técnica de redes semánticas naturales, que mostraron que los docentes entrevistados asocian liderazgo dialógico con la práctica del diálogo igualitario, favorecen la transformación de alumnos, docentes, padres de familia en comunidades de aprendizaje, promueve una formación vinculada a la teoría y a la práctica, toma en cuenta la cosmovisión del entorno socioeducativo y favorece la reconstrucción de saberes.

Siempre en estos espacios se consolida más mi visión profesional y personal que es necesario compartir saberes para seguir aprendiendo, el estudio de los imaginarios y representaciones en educación sigue diversas rutas epistemológicas, Murcia (2019) enfatiza la naturaleza dinámica de los imaginarios, afirmando que son construcciones simbólicas que no solo describen una realidad, sino que también la producen y transforman, por su parte la teoría de las representaciones sociales, permite abonar a la comprensión de los procesos y la intersubjetividad, es decir, a la construcción compartida de significados entre individuos dentro de un grupo social (Moscovici. 1984). Ambos aportan diversas perspectivas sobre cómo influyen en la educación, algunos coincidiendo con la tesis principal, mientras otros abonan a nuevas discusiones desde una reformulación crítica, de ahí su riqueza y aporte.

Referencias

Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. En R. M. Farr & S. Moscovici (Eds.), Social representations (pp. 3–69). Cambridge University Press.

Murcia, N. (2019). Los imaginarios sociales: alternativa de investigación en educación y vida cotidiana. Anuario Digital De Investigación Educativa, 21, 1–13

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