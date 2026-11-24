Ley Lupus y Autoinmunes en el Senado

Cetlu y Limdeplu convocan al Senado de República a dictaminar y aprobar la Ley Lupus y Autoinmunes antes del 15 de diciembre

El 20 de noviembre se cumpliero dos años de que senadora Amalia García Medina presentó en el Senado la iniciativa de Ley Lupus y Autoinmunes impulsada por el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A. C. y (Cetlu) la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes (Limdeplu). A la fecha, se han presentado otras tres iniciativas sobre el tema y ninguna de las cuatro ha sido dictaminada. A la par, la ley ha sido aprobada en seis estados, otros 18 congresos estatales la han recibido para dictaminación y la Comisión de Gobernación y Planeación aprobó declarar el 4 de julio como Dia Nacional de la Concientización de las Enfermedades Autoinmunes.

En este contexto, integrantes de los equipos de incidencia de Limdeplu llevaron a cabo ruedas de prensa, difusión en medios y diversos pronunciamientos para solicitar que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado dictaminen la iniciativa Ley Lupus y Autoinmunes federal.

¿Qué propone la ley?

Atención médica integral y acceso continuo a tratamientos; un registro nacional para saber cuántas personas vivimos con estas enfermedades y dónde; diagnóstico temprano, con capacitación del primer nivel de atención; protección contra la discriminación en la escuela, el trabajo y los servicios de salud; investigación, y una semana anual de divulgación.

¿Por qué urge?

Las enfermedades autoinmunes son más de 80 padecimientos crónicos en los que el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [NASEM], 2022). En Reino Unido, un estudio con 22 millones de personas encontró que afectan a cerca de 1 de cada 10 personas, y más a las mujeres (Conrad et al., 2023). En México no existe un registro oficial.

En México, de 2000 a 2020 murieron 12,114 mujeres con lupus como causa básica, y el lupus estuvo entre las 20 primeras causas de muerte de mujeres de 10 a 54 años. La edad promedio al morir por lupus fue de 37 años. El Diagnóstico Social Nacional de Cetlu, con participantes de los 32 estados, encontró que 65% ha vivido discriminación, violencia o señalamientos, que la mitad vio a cuatro médicos o más antes del diagnóstico y que 93% nombra al menos un medicamento que escasea.

Un movimiento nacional: 31 mil firmas entregadas en el Senado

Al 13 de noviembre de 2026, las ligas de firmas estatales de Limdeplu suman 8,150 firmas en los 32 estados. De ellas, 2,745 son de personas que viven con lupus y 5,405 de personas que no. Por lo que escribieron al explicar por qué firman, al menos 2,085 personas sin lupus lo hacen por una o un familiar o una amistad, y al menos 575 viven con otra enfermedad autoinmune o reumática, sobre todo artritis reumatoide, fibromialgia, tiroiditis autoinmune y síndrome de Sjögren. De estas, 1,165 personas pidieron sumarse a los Equipos de Incidencia. Además la liga de Change.org ha reunido más de 34,000 firmas de apoyo. Enmayo de 2025, se le entrgaron 31,000 de respaldo al Senado.

Compromisos pendientes

En febrero de 2025, durante la presentación del libro Nos esforzamos y somos valientes. Memorias de nuestras batallas con el lupus, el senador José Cruz, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República estableció tres compromisos:

– Fortalecer la infraestructura y el equipo médico, y asegurar los recursos necesarios para garantizar el acceso a tratamientos.

– Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para el lupus.

– Fomentar la colaboración entre legisladores, investigadores y pacientes.



Pocas reumatólogas y reumatólogos, mal repartidos

El directorio del Consejo Mexicano de Reumatología registra 717 especialistas con certificación vigente al 20 de noviembre de 2026: 0.57 por cada 100,000 habitantes, una o uno por cada 176,000 personas. Dos de cada tres (66%) están en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

-Hidalgo y Baja California Sur no tienen ninguna reumatóloga o reumatólogo con certificación vigente.

-En Veracruz, Quintana Roo y Chiapas hay alrededor de 0.05 por cada 100,000 habitantes; en Veracruz es una o uno por cada 2 millones de personas.

-27 de los 32 estados están por debajo del promedio nacional, y en 16 no hay reumatología pediátrica con certificación vigente.

Estos datos muestran por qué una ley general que ordene la capacitación del primer nivel, las rutas de referencia y el registro es la forma de que el diagnóstico no dependa del código postal.

Lo que ya lograron los estados

Seis congresos locales ya aprobaron su Ley Lupus y Autoinmunes: Puebla, Morelos, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán y Campeche, con promoventes de MC, PAN y Morena (Limdeplu, 2026). Hay iniciativas presentadas en otros 18 congresos estatales.

El llamado

Las y los integrantes de Limdeplu en los 32 estados instamos respetuosamente a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado a:

1. Fijar una fecha pública para dictaminar las iniciativas de lupus y enfermedades autoinmunes, de preferencia en un solo dictamen.

2. Recibirnos en audiencia de trabajo para aportar el Diagnóstico Social Nacional y el respaldo técnico de especialistas.

3. Votar el dictamen antes de que concluya el periodo ordinario, el 15 de diciembre de 2026.

«No buscamos privilegios: proponemos que se reconozca nuestra dignidad.

Hablamos por las miles de personas que vivimos con lupus y otras enfermedades autoinmunes, y por quienes todavía no tienen diagnóstico. Agradecemos a cada legisladora y legislador que nos ha acompañado y extendemos la mano para construir juntas y juntos esta ley.» — Limdeplu

Referencias

– Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus [Cetlu]. (2026). Diagnóstico Social Nacional de lupus y otras enfermedades autoinmunes en México, 2025–2026 [Base de datos no publicada].

– Conrad, N., Misra, S., Verbakel, J. Y., Verbeke, G., Molenberghs, G., Taylor, P. N., Mason, J., Sattar, N., McMurray, J. J. V., McInnes, I. B., Khunti, K., & Cambridge, G. (2023). Incidence, prevalence, and co-occurrence of autoimmune disorders over time and by age, sex, and socioeconomic status: A population-based cohort study of 22 million individuals in the UK. The Lancet, 401(10391), 1878–1890. https://doi.org/10.1016/S0140-6736%2823%2900457-9

– Consejo Mexicano de Reumatología. (2026). Médicos reumatólogos certificados por el Consejo Mexicano de Reumatología [Directorio; corte a junio de 2026].

– Etchegaray-Morales, I., Mendoza-Pinto, C., Munguía-Realpozo, P., Osorio-Peña, Á. D., Ibañez-Ovando, S., Pineda, C., & García Carrasco, M. (2022). Systemic lupus erythematosus, a leading cause of death in young Mexican females: A nationwide population-based study, 2000–2020. Rheumatology International, 42(10), 1715–1720. https://doi.org/10.1007/s00296-022-05154-9

– García Medina, A. D. (2024, 20 de noviembre). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de lupus y otras enfermedades autoinmunes. Senado de la República, LXVI Legislatura.

– Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020: Principales resultados por entidad federativa. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

– Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes [Limdeplu]. (2024–2026). Liga para firma Ley Lupus estado [Formularios por estado; conteo al 13 de noviembre de 2026].

– Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes [Limdeplu]. (2026). Tabla de seguimiento de la Ley Lupus y autoinmunes [Documento interno; corte al 6 de noviembre de 2026].

– Mendoza-Pinto, C., Etchegaray-Morales, I., García-Carrasco, M., Munguía- Realpozo, P., & Méndez-Martínez, S. (2021). Twenty-year trends in systemic lupus erythematosus all-cause mortality in Mexico: A nationwide health registry [Resumen de congreso]. Arthritis & Rheumatology, 73(Suppl. 9).

– National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2022). Enhancing NIH research on autoimmune disease. The National Academies Press.

https://doi.org/10.17226/26554