Sonia Bautista Leon

Coordinadora Senior en Radix Education

Hace más de 25 años tuve mi primer acercamiento, junto a mujeres indígenas zapotecas, al trabajo de sensibilización y capacitación como intérprete; esta herramienta les brindaba a ellas la posibilidad de ayudar a otros indígenas, pero sobre todo les dotaba de recursos para empoderarse, tanto en lo económico como en lo profesional.



Junto a estas mujeres comprendí que mis raíces y lugar de nacimiento no determinaban mi destino. En sus experiencias, me di cuenta que había ciclos que se podían romper. Aprendí a cuestionar y a dejar de normalizar patrones de violencia que eran parte de mi cotidianidad; depender económicamente de un esposo no tiene por qué ser el destino trazado para ninguna mujer.

Todas tenemos derecho a ser libres, a elegir nuestro camino y a reconocer que tenemos la capacidad de construir una vida distinta.



Con los años y la experiencia de vida he confirmado una verdad contundente: contar con nuestros propios recursos económicos tiene un poder transformador. Trabajar y generar nuestros ingresos nos da la libertad de decidir cómo administrarlos.



Es desde esta convicción que coordino el proyecto “Emprendimiento femenil y promoción de la autonomía de mujeres de la Sierra Mixe”, impulsado por Radix Education en alianza con Fundación ADO. A lo largo de este camino, hemos acompañado a más de 521 mujeres emprendedoras y con ideas de negocio en seis comunidades de la Sierra Mixe: Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Alotepec, Estancia de Morelos, Santiago Zacatepec, Tamazulapam del Espíritu Santo y Totontepec Mixes. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo integral de mujeres indígenas mediante dos ejes que no pueden entenderse por separado: el fortalecimiento de habilidades de liderazgo y educación financiera, y la promoción activa de una vida libre de violencia.



Hablar de emprendimiento femenil en contextos rurales e indígenas exige mirar la realidad con ojos de equidad y sensibilidad cultural. La experiencia misma nos ha enseñado que no hay una “solución rápida” cuando se trabaja con personas y se buscan cambios profundos a nivel personal y comunitario.

Este proyecto nos ha enseñado que los cambios profundos en las estructuras sociales y culturales son lentos, pero que valen la pena. Desarticular creencias arraigadas durante siglos o transformar dinámicas económicas familiares no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, empatía, constancia y una presencia respetuosa en el territorio.



Porque, ¿de qué sirve que una emprendedora aprenda a calcular costos si no tiene voz ni voto en su propio hogar? ¿De qué sirve que conozca el valor de su trabajo si se siente culpable por no aceptar el regateo? ¿De qué sirve que aumenten sus ingresos si ese crecimiento desencadena, a su vez, episodios de violencia? Por ello, en este proyecto la educación financiera se aborda como un acto de emancipación. Los siguientes testimonios muestran cómo ese aprendizaje puede traducirse en confianza, reconocimiento y mayor capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida:

Es muy valioso el apoyo que nos brindan desde el comienzo, por el autoconcepto y los demás temas de mucho valor como son la educación financiera, el manejo y ventas por redes sociales. A mí me encanta aprender siempre algo nuevo.

Otra emprendedora nos comparte que:

Me sumé a este proyecto porque una amiga me contó y siento que soy parte de algo muy importante, conocer a otras mujeres emprendedoras como yo. Soy de Zacatepec mixes y estoy muy contenta porque aprendo de las experiencias, vendo mis productos ahora sin pena, he visto que desde que soy parte del proyecto mis ventas han aumentado un 30% gracias a la difusión que he tenido con las expoferias.

Asimismo, una de las participantes comparte que encontró en el grupo un espacio de escucha y reconocimiento frente a una situación de violencia que vivía en casa. Ella expresa:

Me sentía muy sola en mi casa, mi esposo me decía que no hago nada bien, me maltrata, mis hijos se han ido. Me acerqué al proyecto porque sentía que me ahogaba en mi casa, y acá con las actividades donde ustedes me dicen que me veo bonita, que soy muy amable, me reconocen cosas que no veo en mí, y que el maltrato que vivo no es normal. Para mí es muy importante, siento que puedo contar con ustedes y me escuchan.

Reconocer a las mujeres en su trabajo, en su emprendimiento y en su papel dentro de la comunidad las fortalece. Enseñar a valorar el trabajo, el ahorro y a administrar el tiempo no es solo un tema de números; es también reconocer el valor de la propia dignidad.

El eje de liderazgo de nuestro programa busca que cada participante reconozca la fuerza de su voz y su capacidad para decidir sobre su entorno. Los talleres, así como los círculos de diálogo y escucha se convierten en un espacio seguro donde, entre ejercicios de presupuesto y dinámicas participativas, se habla abiertamente sobre la prevención de la violencia de género, rompiendo estigmas y construyendo redes de apoyo entre pares. Es un espacio diseñado por mujeres y para mujeres.



Asimismo, las expoferias que hemos denominado “Mujeres Mixes Emprendiendo” son un espacio de práctica para encontrarse e implementar las estrategias aprendidas, desde llegar al lugar para exponer sus productos o servicios, hasta hablar de sus iniciativas en público, tomar el micrófono y fortalecer sus redes de apoyo.



Hoy, como Coordinadora Senior de este proyecto, sigo creyendo firmemente en el poder de la enseñanza y el aprendizaje dentro de estos espacios comunitarios. Pareciera que han pasado muchos años desde que inicié este camino con mujeres zapotecas, pero el camino recorrido me da el privilegio de trabajar ahora con mujeres mixes.



Cada pequeño logro, —una mujer que convierte una idea en un negocio, comienza a ahorrar, alza la voz en su comunidad o enseña a su hija que es libre de elegir—, representa una victoria monumental.



El impacto acumulado en estas 521 mujeres no se mide solo en indicadores de resultados, se mide en la dignidad recuperada, en los emprendimientos que nacen, en la red que día a día se va fortaleciendo para acompañarse dentro de la misma comunidad y región. Se observa en la tranquilidad de mujeres que hoy diversifican sus ingresos y en la certeza de que la autonomía económica es la llave para vivir sin miedo.

Las mujeres emprendedoras mixes aportan a sus familias, pero también a sus comunidades. Por eso nos da mucho gusto que se reconozcan como mujeres capaces, pero sobre todo que sepan que podemos construir un mundo más justo y equitativo para nosotras y para todos. Desde Radix Education, y en alianza con Fundación ADO, seguiremos trabajando para que cada idea o emprendimiento sea una puerta abierta hacia la libertad, la equidad y el desarrollo integral de las mujeres que representan el corazón y el futuro de Oaxaca.



Seguiremos caminando en la Sierra Mixe, tejiendo saberes y apostando por la educación, porque sabemos que, aunque el cambio sea lento, cuando una mujer descubre su propio poder, la transformación es irreversible.