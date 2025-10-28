• Por medio de Agroasemex; se cubrirán gastos de limpieza, desazolve, mobiliario, equipo y reparaciones estructurales, destacó el titular de la SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que los 821 planteles educativos afectados por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, están asegurados, por lo que está garantizada su reconstrucción.

Desde San Luis Potosí, el titular de la SEP se conectó a la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y detalló que dichos planteles cuentan con una cobertura a través de Agroasemex, S.A., lo que garantiza las labores de limpieza, desazolve, reposición de mobiliario y equipo, así como reparaciones estructurales.

Asimismo, informó que se activó un nuevo sistema de registro de siniestros para planteles escolares, con el propósito de agilizar la atención y respaldar las intervenciones de los gobiernos estatales.

Detalló que, de manera preventiva, se determinó que 12 mil 577 escuelas de los estados afectados suspendieran actividades para salvaguardar la seguridad de 743 mil 319 estudiantes. Reportó que en Veracruz hay 303 planteles afectados y la suspensión de clases en 6 mil 599 escuelas, mientras que en Puebla se registraron 176 escuelas dañadas y 2 mil 318 planteles sin actividades.

Indicó que en Hidalgo se notificaron 209 escuelas con afectaciones y la interrupción de labores en 3 mil 650 planteles; en San Luis Potosí hay 62 planteles afectados y 2 con suspensión de actividades y en Querétaro 71 con daños y 8 sin actividades escolares.

Mario Delgado Carrillo señaló que servidores de la educación y personal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizan valoraciones directas en los planteles afectados para cuantificar los daños y definir las acciones de rehabilitación. Reiteró que la SEP mantiene comunicación permanente con las autoridades educativas estatales para garantizar una respuesta inmediata y coordinada.

Resaltó que en las comunidades donde existan condiciones seguras, las clases podrán retomarse en modalidad remota, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio educativo tanto en educación básica como en media superior. Asimismo, comentó que ya se lleva a cabo el reabastecimiento de Libros de Texto Gratuitos (LTG) en todas las zonas afectadas, para que ningún estudiante quede rezagado.

El titular de la SEP reconoció la colaboración de maestras, maestros, madres, padres de familia y estudiantes que han participado en las labores de limpieza y recuperación de escuelas. Expresó su agradecimiento por la solidaridad demostrada y reiteró el compromiso del Gobierno de México con el derecho a la educación y la seguridad escolar.

Recorre secretario Mario Delgado Carrillo planteles afectados en San Luis Potosí

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, visitó escuelas en los municipios de Matlapa y Axtla de Terrazas en San Luis Potosí, para supervisar los daños provocados por las lluvias recientes. Entre los planteles estuvieron la Primaria “Sixto García Pacheco”, la Primaria Indígena “José Mariano Jiménez”, la Primaria Indígena “Niños Héroes” y el Colegio de Bachilleres Plantel 21.

Durante sus recorridos, destacó la importancia de garantizar entornos seguros para el regreso a clases de niñas y niños y aseguró que la prioridad del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es restablecer la normalidad educativa lo antes posible.

Informó que las y los servidores de la Educación continuarán con el censo de afectaciones y los apoyos necesarios para que todos los planteles reanuden sus actividades con tranquilidad y seguridad. “Gracias a esta coordinación con el gobierno federal, pronto los planteles podrán reabrir de manera segura”, señaló.