La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que volverá a analizar la propuesta de modificación al calendario escolar 2025-2026, luego de que surgieran diversas opiniones y preocupaciones entre autoridades educativas, padres de familia y docentes, así como contradicciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Mario Delgado.

El titular de la SEP, señaló que sostendrá nuevas reuniones con secretarios de Educación de distintas entidades del país para evaluar otra vez la propuesta relacionada con el adelanto del cierre del ciclo escolar.

La iniciativa había planteado concluir las clases el próximo 5 de junio de 2026, debido a factores como las altas temperaturas registradas en varias regiones del país y la realización del Mundial de Futbol 2026, evento del que México será una de las sedes.

Sin embargo, la propuesta generó críticas por parte de algunos gobiernos estatales, especialistas y organizaciones de padres de familia, quienes consideraron que la reducción del ciclo escolar podría afectar el aprendizaje de millones de estudiantes.

Mediante un video publicado en redes sociales, Mario Delgado explicó que el objetivo de las reuniones será escuchar a las autoridades educativas estatales y construir una decisión consensuada sobre el calendario escolar.