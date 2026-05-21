El bienestar docente no puede depender de esfuerzos aislados ni de la voluntad individual de las maestras y los maestros, sino que debe convertirse en una prioridad estructural del sistema educativo, coincidieron especialistas, autoridades y representantes de organismos internacionales durante la mesa “Rutas para mejorar las condiciones de bienestar docente”.

La mesa formó parte de la presentación del informe “Mejorando la protección y el bienestar en las escuelas. Propuestas para la creación de entornos seguros y protectores”, elaborado por la Fundación SM y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana. En ella participaron Verónica Hernández Tapia, directora académica de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP; Patricia Ganem, directora de Grupo Loga; y Adolfo Rodríguez, representante de la UNESCO.

Durante su intervención, Hernández Tapia reconoció que la sobrecarga administrativa es un problema estructural del sistema educativo y sostuvo que la SEP tiene pendiente avanzar en procesos de descarga administrativa para el magisterio.

La funcionaria señaló que, ante un sistema que atiende a alrededor de 1.2 millones de docentes, la SEP realizó una encuesta en la que participaron aproximadamente 318 mil maestras y maestros, con el propósito de conocer su percepción sobre bienestar físico, psicológico y social.

Explicó que uno de los retos de la autoridad educativa es precisar qué entienden las y los docentes por carga administrativa, pues algunas tareas propias de la docencia, como la planeación didáctica, pueden convertirse en trámites burocráticos cuando pierden su sentido pedagógico.

Hernández Tapia también planteó la necesidad de revisar actividades escolares que forman parte de la cultura magisterial, como festivales, ceremonias, concursos o kermeses, para que tengan una intención pedagógica clara y no se conviertan en una carga adicional para el profesorado.

La representante de la SEP afirmó que la dependencia trabaja en fortalecer comunidades de aprendizaje y en transformar los Consejos Técnicos Escolares en espacios de diálogo, confianza y toma de decisiones colegiadas, más que en sesiones sujetas únicamente al cumplimiento de orientaciones administrativas.

Asimismo, reconoció que existe una deuda con las maestras y los maestros en materia de protocolos de protección y desconexión digital, a fin de evitar que deban responder mensajes o requerimientos laborales fuera de su jornada.

Por su parte, Patricia Ganem sostuvo que la escuela debe entenderse como parte de una cadena de cuidados y no como un espacio aislado al que se le trasladan todas las demandas sociales. Advirtió que con frecuencia se exige a las escuelas atender problemas como adicciones, alimentación, educación financiera o convivencia, sin construir un entramado institucional que respalde a docentes y directivos.

La directora de Grupo Loga llamó a recuperar el tiempo pedagógico, fortalecer el trabajo colaborativo y generar acompañamiento profesional para maestras y maestros. Señaló que el informe coincide con otros estudios que identifican la mentoría, la formación continua situada y los liderazgos escolares positivos como elementos clave para mejorar las condiciones del magisterio.

Ganem también subrayó la importancia de cuidar la salud mental de las y los docentes y de dejar de normalizar el desgaste profesional. Planteó que el apoyo institucional, el respaldo ante conflictos, la participación en decisiones escolares y el liderazgo directivo empático son condiciones necesarias para sostener buenas prácticas educativas.

En su intervención, Adolfo Rodríguez, representante de la UNESCO, señaló que México debe transitar de una visión técnica e instrumental del trabajo docente hacia una perspectiva centrada en el bienestar, la autonomía y el reconocimiento de las y los profesores como productores de conocimiento.

Rodríguez afirmó que el bienestar debe pensarse para toda la comunidad escolar y no únicamente para el estudiantado. Desde esa perspectiva, propuso recuperar el tiempo pedagógico, establecer acuerdos de desconexión digital, reducir la burocracia inútil y garantizar espacios dignos para el trabajo docente.

El representante de la UNESCO advirtió que el bienestar docente también está vinculado con condiciones estructurales como la dignificación salarial, la infraestructura, la seguridad y la paz escolar. Señaló que en contextos de violencia, como los que se viven en algunas entidades del país, la discusión debe incluir incluso la protección de la vida de maestras y maestros.

Rodríguez sostuvo que el sistema educativo debe hacer más justicia a las y los profesores, pues la falta de bienestar, de salud, de infraestructura y de reconocimiento produce escuelas injustas tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden.

En la ronda final, la Dra. Cimenna Chao Rebolledo señaló que poner al docente al centro no significa desplazar al estudiantado, sino reconocer que las y los maestros median el desarrollo humano y el clima emocional de las comunidades educativas.

El Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga, coordinador del estudio, afirmó que el diagnóstico es claro y que ahora el reto es pensar qué sigue para la investigación y para la política educativa. Planteó que las voces docentes muestran la urgencia de ser escuchadas y de contar con condiciones que les permitan concentrarse en el trabajo pedagógico.

La Dra. Cristina Perales, directora del Centro INIDE, advirtió que el bienestar docente no debe contraponerse al aprendizaje del estudiantado ni al derecho de las familias a participar en la escuela. Por el contrario, dijo, cualquier posibilidad de transformación educativa requiere una base material, simbólica y afectiva que permita a las y los docentes sostener su labor.

Al cierre, las y los participantes coincidieron en que mejorar el bienestar docente exige acciones de distintos niveles: desde cambios en la organización escolar y liderazgos más empáticos, hasta políticas públicas que reduzcan cargas innecesarias, fortalezcan la formación, garanticen condiciones dignas y reconozcan el papel central del magisterio en la vida educativa del país.