La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que el posible ajuste al calendario escolar 2026 por la realización del Mundial de Futbol aún no es una decisión definitiva, pese al anuncio realizado un día antes por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que el adelanto de vacaciones sigue siendo “una propuesta” surgida de reuniones entre secretarios estatales de educación y docentes, principalmente ante la expectativa generada por el Mundial 2026.

“No hay todavía un calendario definido”, dijo Sheinbaum, quien añadió que cualquier modificación debe considerar que “los niños también no pierdan clases”.

Las declaraciones de la presidenta contradicen el anuncio difundido el jueves por Mario Delgado, cuando presentó el ajuste al calendario escolar como parte de las medidas previstas para cerrar el ciclo.

Sheinbaum insistió en que el tema continúa en revisión y que todavía debe definirse de manera oficial el calendario escolar.