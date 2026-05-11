La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin modificaciones, luego de versiones que apuntaban a un posible ajuste en la fecha de cierre del ciclo escolar.

De acuerdo con diversas declaraciones de secretarios de educación estatales que estuvieron en la reunión de CONAEDU, las autoridades educativas señalaron que el fin de clases para educación básica continuará programado para el próximo 15 de julio de 2026, tal como estaba previsto originalmente en el calendario oficial.

La aclaración surgió después de que la semana pasada, la SEP anunció un recorte de casi cinco semanas, lo que generó dudas entre padres de familia, docentes y estudiantes respecto a la duración del periodo académico.

Explicaron que el calendario permanece intacto y que el inicio y cierre de clases seguirán conforme a lo establecido oficialmente.

La SEP no anunció modificaciones adicionales en los periodos vacacionales ni en las actividades académicas contempladas para el resto del calendario escolar 2025-2026.



Al concluir los trabajos de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas acordaron, por unanimidad, mantener sin cambios el calendario del ciclo escolar 2025-2026.

Los acuerdos fueron los siguientes:

Se refrendó el carácter del CONAEDU como un espacio democrático, plural y de diálogo respetuoso, en el que, a partir del reconocimiento de las diferencias y de los diversos contextos del país, se busca fortalecer la unidad del Sistema Educativo Nacional.

Se mantiene vigente el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, aplicable a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025.

Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, y de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y los Programas de Estudio.

El cierre del ciclo escolar no representa únicamente la conclusión administrativa de un calendario, sino también un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento, evaluación formativa y fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias educativas. Por ello, se hizo un llamado a las familias y al magisterio a reforzar las acciones de cierre de ciclo, con el propósito de favorecer experiencias profundas de aprendizaje para las y los estudiantes.