Juan Carlos Yáñez Velazco

Con noviembre entró en vigor en México el acuerdo del gobierno nacional para regular el uso de celulares o móviles en la enseñanza primaria (seis grados) y secundaria (tres grados), que atienden a poco menos de 20 millones de niñas y niños de entre 6 y 14 años.

La medida se anunció como mágica: prohibir produciría cambios maravillosos en el sistema educativo nacional. La nota oficial del 21de septiembre recoge las palabras de la presidenta, Claudia Sheinbaum: “El celular o las pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad, y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos negativos”.

El acuerdo publicado el 22 de septiembre tiene un contenido más sustancioso; se denomina “para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional”. Los argumentos se sustentan en evidencias de investigaciones, recomendaciones de organismos internacionales y pactos globales; en procurar la salud y el bienestar emocional; en experiencias internacionales y una consulta nacional con el personal educativo, en la cual participaron más de medio millón de personas.

En síntesis, defiende como beneficios la mejora de las condiciones para aprender, proteger la salud mental y el desarrollo integral, recuperar la convivencia personal, prevenir violencia y riesgos digitales, así como desarrollar una ciudanía digital responsable. Loables todos, sin duda.

Datos duros

La expansión del acceso a internet y dispositivos digitales en México no escapa a las tendencias mundiales. En la medición más reciente de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, difundida en julio de 2026, con datos del año previo, el 86.1 % de la población de 6 años y más es usuaria de internet, lo cual equivale a 104.9 millones de personas.

En los diversos grupos de edad la tendencia crece. En el grupo de 15-24 años el 97.6 % era usuario; en el grupo de 25-34, el 96.5 %, mientras que en el grupo de edad correspondiente a las escuelas primaria y secundaria, el porcentaje fue de 85.4 %, con un incremento de 22 puntos respecto a 10 años atrás. Relevante el dato de que solo el 16.7 % de la población se conecta desde la escuela.

En la misma Encuesta Nacional, pero de 2024, se ofrecen otros datos. Entre los usuarios de internet, el grupo de 18-24 años tenía el mayor promedio de horas conectados a internet, con 5.7 horas al día; los chicos de 12 a 17 años invertían 4.5 horas, mientras que los niños y niñas de escuela primaria pasaban 2.6 horas. Entonces, los niños mexicanos acumularían 40 días conectados a internet; mientras que los de 18-24 años, 87 días, cerca de una cuarta parte del año.

El problema no nace en la escuela e implica otras esferas de la vida pública y privada. Su solución, por lo tanto, es improbable solo desde el ámbito escolar.

Voces desde la escuela

Entre los fundamentos del acuerdo que regula los dispositivos aparece una consulta de participación masiva, con opiniones favorables a la regulación. Para conocer distintas perspectivas docentes, pedí a varias personas, de distintos contextos regionales, su valoración de la medida. Aquí, un extracto de sus aportaciones.

A la pregunta sobre la dimensión del problema, Atzin, profesor de primaria, escribe:

Yo he trabajado en escuelas primarias públicas del estado de Oaxaca, la realidad es que nuestro contexto limita mucho el uso del celular como una herramienta que contribuya al aprendizaje, es poco común encontrar instituciones donde se tenga conectividad a internet y eso obstaculiza su uso como herramienta. Sin embargo, las generaciones que atendemos tienen, cada vez más, un acceso temprano al equipo celular o a tablets, muchas veces las familias permiten que el estudiante los emplee en su hogar, como medio de distracción, lo anterior hace que los niños y niñas tengan en sus temas de conversación elementos relacionados con juegos interactivos, redes sociales, influencers, etc. todo lo cual proviene de un uso común de equipos celulares en casa.

La doctora Anguiano, supervisora de escuelas primarias públicas y privadas en Colima, cuenta:

Siendo completamente honestos, en las escuelas de educación primaria públicas o privadas el celular no es un recurso que los docentes utilicen como recurso pedagógico para sus clases; por varias razones: no todos los alumnos cuentan con un dispositivo inteligente para utilizar en clase; no todas las escuelas cuentan con internet para uso simultáneo en las aulas; falta de aplicaciones educativas de acceso gratuito. El principal uso que tienen los celulares dentro de la escuela es para que los padres de familia tengan comunicación con sus hijos en caso de emergencia o una vez terminado el horario escolar… Pero la realidad es que estos alumnos muchas veces utilizan los dispositivos para tomar fotos o videos dentro de la escuela vulnerando la privacidad de los compañeros y de los docentes, cayendo en casos extremos en ciberacoso

El maestro Julio César, profesor de primaria pública en Jalisco, relata su experiencia:

Dado mi contexto laboral, los alumnos no suelen llevar celular, por lo que puedo decir que no representa un problema dentro del aula o de distracción que impida el aprendizaje, pero sí, mencionan en la escuela lo que ven o hacen en sus casas con un teléfono, como ver videos, Tiktok, memes, música, chatear en redes sociales o compartir fotos. Eso sí representa un peligro, pero no dentro de la escuela, ya que está de por medio su integridad, su información y la falta de interacción social.

La maestra Lilia, parte de un equipo de supervisión escolar en Colima, explica:

En los grados superiores de primaria, cuarto, quinto y sexto, es donde he observado con mayor frecuencia que los alumnos llevan teléfonos. Solían utilizarlos antes de comenzar las clases, durante el recreo o incluso mientras esperaban, formados, a que sus familias pasaran por ellos. Muchas veces lo hacían a escondidas, porque en varias escuelas ya existían reglas internas.

En mi escuela actual la restricción ya existía desde hace aproximadamente un año. Con el respaldo del acuerdo percibo que las reglas se entienden y se respetan con mayor seriedad… También han disminuido los desacuerdos con las familias por este motivo. Durante las visitas a las dieciséis escuelas que supervisamos, cuatro públicas y doce particulares, algunos directivos me han compartido experiencias semejantes.

El maestro Atzin, activo en la red social X, donde comparte sus iniciativas, opina sobre lo que podría suceder con la medida:

Sostengo que la sola prohibición no es sinónimo de que la creatividad vuelva a las aulas, es cierto que, en muchos contextos urbanos, sí existía un uso extendido y común de celulares en las escuelas, pero también hay muchos contextos donde las condiciones sociales y económicas del entorno evitaban que eso ocurriera. En muchas de las escuelas de nuestro país, el lápiz y el papel siguen siendo la herramienta común en las aulas, dependerá mucho del contexto del que hablemos, eso sí, yo considero que una prohibición es una salida sencilla, en lugar de promover un uso responsable y consciente de los celulares el gobierno deja en manos de las familias la formación en ese ámbito, y como he dicho antes, las familias muchas veces los usan como un distractor, sin un uso reflexivo ni crítico. En ese campo, las escuelas podrían hacer la diferencia, sin embargo, para lograrlo se necesitaría que el gobierno dedique recursos para que las escuelas tengan conectividad, y ese sigue siendo un sueño para muchas instituciones rurales.

La supervisora Anguiano, distingue los beneficios de la medida entre escuelas públicas y privadas:

En el caso de las escuelas privadas de mi zona escolar que utilizan plataformas digitales para las clases, lo hacen a través de tabletas o de computadoras, así que la prohibición de los dispositivos celulares no afecta la dinámica… El reto es cómo garantizar que los alumnos no utilicen los dispositivos en los recesos o a escondidas de los docentes.

¿Qué pasará o está pasando ya en las escuelas? ¿Es suficiente la regulación? La maestra Lilia responde:

Sabemos que no es suficiente. Creo que la restricción sí ha tenido un efecto favorable y concreto, ha reducido una fuente de conflictos y ha dado claridad a las reglas de convivencia. Pero sería un error pensar que, por retirar un teléfono, los niños recuperarán automáticamente la concentración, la imaginación o el gusto por aprender. Son desafíos mucho más complejos.

Reflexiones finales

Junto a la prohibición del uso de pantallas en las escuelas a donde asisten niños de entre 6 y 14 años, no aparece una propuesta pedagógica. Por generación espontánea, el alumnado debería recuperar la creatividad y ver garantizado su derecho a una educación de “excelencia”, como la define la Constitución Política, máximo ordenamiento legal en el país.

No hay manera de suponer cómo se logrará ese milagro pedagógico, menos, cuando transcurrieron tres meses del ciclo escolar y no hubo preparación. La pregunta salta a la vista en el tercer sistema educativo más grande de América, con más de 34 millones de estudiantes: ¿por qué no empezó la medida con el ciclo escolar en curso, o en el siguiente?

En la medida hay un caballo de Troya: serán los maestros, las educadoras, quienes realizarán la magia, y cuando pase el tiempo y las evidencias no revelen avances o progresos, las responsabilidades podrían recaer en ellos.

Es impensable negar el apoyo a iniciativas que se proponen la mejora de las escuelas. También es innegable ejercer la crítica para valorar posibilidades y riesgos. En la medida comentada la intención es positiva, pero incompleta. La manifestación del problema de la desatención es pedagógica, pero cabe la pregunta: ¿el teléfono móvil o los dispositivos tecnológicos en la escuela son la causa o un factor agravante?

La atención se construye con las condiciones que lo posibiliten, por ejemplo, la calidad de las experiencias de aprendizaje, la relevancia de los contenidos, las formas de enseñar y los recursos didácticos. Eso no llegará por decreto. Podemos retirar los dispositivos digitales, pero ello no desterrará las clases pasivas, aburridas. Además, regular no equivale a educar. Las infancias, todas las personas, debemos aprender a decidir cuándo utilizar dispositivos, para qué, con qué criterios y consecuencias. ¿Qué hará la escuela al respecto?

Una cuestión crucial: ¿están preparados los docentes para desarrollar la ciudadanía digital crítica? No es un tema solo de voluntad y capacidades personales, sino de formación docente y acompañamiento institucional. En este recuento, surgen más interrogantes: ¿qué evaluación se realizará para medir la eficacia de la medida? Necesitamos saber, por ejemplo, si mejoró la atención y la participación estudiantil; si aumentaron las interacciones personales y la actividad física; si disminuyeron los conflictos y el ciberacoso; si se están desarrollando capacidades para la ciudadanía digital, entre otros datos para juzgar progresos.

De las reflexiones en torno a estas y otras preguntas dependerá que la regulación no sea solo una medida disciplinaria, sino la gran oportunidad para replantear la relación entre escuela, familia, cultura digital y ciudadanía democrática.

*Publicado en El Diario de la Educación (España), el 19 de noviembre de 2026.