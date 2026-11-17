Mauro Jarquín Ramírez

Hace unos días, la corporación Google anunció en Estados Unidos una política que consiste, de facto, en limitar el acceso a su motor de búsqueda a estudiantes cuyas escuelas no trabajen con su paquetería educativa habilitada con IA (Gemini). En un contexto en el cual la gran mayoría de los distritos escolares utilizan Google Classroom en dicho país, la empresa busca incentivar –mediante el condicionamiento de una “herramienta” de búsqueda ya normalizada– la adopción generalizada de sus modelos de IA, aún con toda la polémica desarrollada respecto a los efectos cognitivos en las y los estudiantes que la utilizan. Además de una reacción crítica por parte de las comunidades educativas que se ha expandido, la disposición anterior generó cuestionamientos de políticos como Edward Markey, senador demócrata, y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Éste último acusó a la empresa de ejercer un poder monopólico para forzar el uso de IA en los centros educativos.

La coyuntura estadunidense ilustra de forma clara la operación de las compañías tecnológicas en el sector educativo: generar un hábito de consumo de sus productos en etapas cada vez más tempranas del ciclo formativo, con el objetivo de fidelizar consumidores a largo plazo. Posteriormente, fomentar la externalización cómoda de funciones cognitivas y con ello lograr en su tecnología un estatus de práctica ubicuidad en las escuelas. Ahora, tras varios años de volcar cada vez más actividades educativas al mundo digital, disminuir la inversión en materiales de consulta física en las escuelas, y justificar la necesidad de modernización educativa mediante la adopción del ethos educativo del capitalismo digital, el costo de oportunidad de optar por otras formas tecnológicas es cada vez más alto.

Este escenario no responde sólo a una coyuntura local, sino que es un evento que ilustra lo que pueden esperar países como el nuestro, en los cuales la tendencia a profundizar la dependencia de las actividades educativas cotidianas respecto a la infraestructura y soluciones digitales de empresas tecnológicas estadunidenses sigue vigente.

El problema de fondo es el asunto de la soberanía respecto a nuestra educación, y con ello, al presente y porvenir de nuestras sociedades. La tecnología digital actual (como las plataformas educativas) y los sistemas inteligentes (como los modelos de IA generativa) no son simples “herramientas”, sino constituyen una nueva infraestructura educativa, a través y mediante la cual se organiza el trabajo en los centros educativos, se desarrollan procesos cognitivos y se produce y distribuye nuevo conocimiento. Son, además, espacios en los cuales el conocimiento generado colectivamente es capturado por las grandes empresas que detentan la propiedad de dichas plataformas, modelos y aplicaciones. Se trata, en suma, de un ecosistema educativo ajeno, a partir del cual resulta difícil pensar la construcción de un futuro propio en términos de un proyecto educativo nacional.

En instituciones de distintos niveles educativos, estudiantes mexicanos viven cotidianamente al interior de la ecología de Google: del buscador a Gemini; de Gemini a Classroom; de Classroom a Drive; de Drive a Meet. Búsquedas, lecturas, gestión de actividades, trabajo a distancia en equipo, videoconferencias… todo realizado al interior de los marcos y lógicas de dicha empresa; todo impregnado por el currículum oculto de las BigTech. El desarrollo de estas actividades en dicha infraestructura condiciona igualmente la práctica del trabajo docente, las formas de aprendizaje, la relación entre quienes integran las comunidades educativas, la organización de la escuela, y quizás, el sentido mismo de la educación.

La relevancia educativa de la empresa ha llegado a ser tal, que cotidianamente en lugar de decir “voy a realizar una búsqueda en Internet”, tendemos a afirmar “voy a googlear”. Es por ello por lo que Google es un actor central de lo que denomino megamáquina educativa del capitalismo digital (https://acortar.link/9MkZPO); un ensamblaje dinámico en el cual convergen la tecnología, el poder político, el capital y la ideología.

En este escenario, con el fin de consolidar un sistema educativo que responda a los intereses de nuestras comunidades y desarrollo nacional, es imperativo combatir política y pedagógicamente la dependencia educativa originada en la dependencia tecnológica, y caminar hacia la construcción de una soberanía educativa digital que permita el control democrático sobre los fines, los medios y la infraestructura tecnológica que habilita la diversidad de procesos formativos. Aunque el horizonte radica en la construcción de infraestructuras tecnológicas públicas para la educación (con un control y auditoría fuera del alcance de las BigTech) las actuales barreras de entrada y la complejidad geopolítica del sector tecnológico invitan a pensar la soberanía tecnológica y educativa en tanto dos elementos de un mismo proceso que deben construirse de forma articulada: a) A través de un plan nacional de literacidad crítica sobre tecnologías, transversal a los niveles educativos y b) Mediante un proyecto nacional, realista, de desarrollo tecnológico autónomo.

De esta forma, podemos comenzar a discutir no sólo la idea de soberanía educativa digital, sino explorar también sus distintos niveles de realización: a) Soberanía digital de los sistemas educativos en tanto una instancia de intervención específica de los Estados; b) Soberanía en la administración y organización de los centros educativos; c) Soberanía en la praxis pedagógica del profesorado y d) Soberanía en los procesos de construcción de conocimiento.

La lucha por la soberanía educativa en nuestro tiempo requiere de una participación amplia y democrática; un diálogo abierto entre comunidades educativas, sector público, organizaciones docentes y universidades públicas. Aún estamos a tiempo.

FFL-UNAM