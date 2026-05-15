Eduardo Mauricio Libreros López

Para mi madre ausente †.

Actualmente, el sistema educativo mexicano atraviesa una de sus crisis más profundas y complejas. Observamos una serie de decisiones desconcertantes que carecen de un sustento técnico sólido, donde las autoridades parecen incapaces de consolidar un proyecto educativo vigoroso que ofrezca resultados tangibles en el aprendizaje (Guevara Niebla, 2021). La implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) ha generado incertidumbre al proponer un cambio de paradigma que, en la práctica, carece de reglas de operación claras y de un acompañamiento pedagógico efectivo.

La reciente y polémica decisión de reducir el ciclo escolar actual bajo el argumento de las contingencias climáticas y la realización del mundial de futbol, es el ejemplo más claro de la falta de planeación. Al restar días efectivos de clase, no solo se ignora el rezago de aprendizaje acumulado, sino que se vulnera el derecho de los estudiantes a una educación constante.

Entonces ¿que está sucediendo con la educación? Ante la interrogante de cómo medir el avance educativo en México, la respuesta no debe limitarse a cifras de cobertura. La pertinencia de un modelo educativo se refleja en la medida en que la sociedad se transforma positivamente, reduciendo las brechas de desigualdad y fortaleciendo el tejido social (Gil Antón, 2024). Aunque este impacto es observable solo a largo plazo, los indicadores actuales de desvinculación escolar y el rezago tras la pandemia de COVID-19 sugieren que el rumbo actual es errático y pone en riesgo el derecho humano a una educación de excelencia.

Desde la perspectiva docente, existe una contradicción flagrante. Mientras el discurso político coloca en el centro a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), al mismo tiempo se margina a los maestros, restándoles autoridad pedagógica y sometidos a amenazas de los superiores, saturándolos con una carga administrativa asfixiante. La tan mencionada “revalorización docente” se queda en el papel; en las aulas, el maestro enfrenta una presión constante por cumplir con directrices de autoridades educativas que, con frecuencia, desconocen la dinámica cotidiana de las escuelas (Díaz-Barriga, 2023).

Un elemento crítico que ha trastocado la vida escolar son los retos virales de amenazas de tiroteos y la violencia en el entorno educativo. Mientras las autoridades se limitan a protocolos reactivos que han demostrado ser insuficientes, la comunidad escolar vive en un estado de vulnerabilidad permanente. La falta de una política integral de seguridad y salud mental en las aulas ha convertido a la escuela en un espacio de riesgo, donde el Estado ha fallado en su obligación de proteger la integridad física y emocional de la comunidad educativa (CNDH, 2023).

Es evidente que los mandos medios y superiores en las secretarías de educación están desconectados de la realidad escolar. Muchos funcionarios, a pesar de tener antecedentes en el aula, parecen sufrir una amnesia institucional al ocupar puestos de poder, sometiéndose a lineamientos políticos antes que a necesidades pedagógicas. Como bien se ha documentado, la estructura educativa en México sigue funcionando como una agencia de colocación de empleos para aliados políticos, donde el mérito pedagógico es secundario frente a la lealtad partidista (Ornelas, 2022) y el compadrazgo.

La designación de titulares en dependencias federales y estatales suele obedecer a criterios de cercanía y clientelismo en lugar de perfiles técnicos y pedagógicos robustos. Esta falta de peritaje en la toma de decisiones condena al sistema a una improvisación permanente, donde la educación, que debería ser el motor del cambio social, queda supeditada a los intereses del Ejecutivo en turno.

El magisterio se encuentra en una situación de vulnerabilidad sistémica. Si un docente alza la voz para señalar inconsistencias, suele enfrentar represalias o el silencio administrativo. El maestro se halla entre la espada y la pared: Es blanco de críticas de una opinión pública que, en ocasiones, demerita su labor, percibiéndolo erróneamente como un agente irresponsable o una simple “figura de cuidado de personas”.

Existe un abandono por parte de las autoridades y de los sindicatos, los cuales han priorizado intereses gremiales y políticos antes que la defensa del docente y la calidad educativa (UNESCO, 2023).

Esto es lo que existe hoy en México, aún no es tarde para transformar realmente el paradigma educativo a favor de toda la sociedad.

Referencias:

Díaz-Barriga, Á. (2023). La Nueva Escuela Mexicana: Retos y posibilidades para la práctica docente. Revista Mexicana de Investigación Educativa.

La Nueva Escuela Mexicana: Retos y posibilidades para la práctica docente. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Gil Antón, M. (2024). La educación en México: Entre la desolación y la esperanza. El Colegio de México.

La educación en México: Entre la desolación y la esperanza. El Colegio de México. Guevara Niebla, G. (2021). La regresión educativa. Penguin Random House.

La regresión educativa. Penguin Random House. Ornelas, C. (2022). Política educativa en México: Actores y tensiones. Siglo XXI Editores.

Política educativa en México: Actores y tensiones. Siglo XXI Editores. SEP. (2022). Marco curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Secretaría de Educación Pública.

Marco curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Secretaría de Educación Pública. UNESCO. (2023). Informe de seguimiento de la educación en el mundo: Empoderamiento docente. Ediciones UNESCO.

Los invito a ver los videos de 30 seg para conocer los dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, las leyes y reglamentos de tránsito (municipal, estatal y federal) con base en un proyecto de Educación Vial propuesto por quien esto escribe e impulsado por el Dr. Román Sánchez Zamora del ICGDE de la BUAP con su personaje “Rommyn Ciudadano”; los encontrarán en estas direcciones: