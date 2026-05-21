La sobrecarga de trabajo, el exceso de tareas administrativas, la precarización laboral, la inseguridad, la presión de las familias y la falta de reconocimiento social afectan el bienestar de maestras y maestros de educación básica, advierte el informe “Mejorando la protección y el bienestar en las escuelas. Propuestas para la creación de entornos seguros y protectores”, elaborado por la Fundación SM y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana.

Durante la presentación del estudio, especialistas señalaron que el bienestar docente no puede considerarse un tema secundario ni reducirse a la motivación individual, sino que debe entenderse como una condición indispensable para construir escuelas seguras, protectoras y orientadas al aprendizaje.

“La escuela no puede ser un espacio protector para sus estudiantes si quienes sostienen diariamente la vida escolar no se sienten también protegidos, reconocidos y acompañados”, sostuvo la Dra. Cristina Perales, directora del Centro INIDE, al señalar que el informe recupera experiencias, tensiones, desafíos y propuestas desde la voz de quienes viven cotidianamente la escuela.

En el encuentro participaron Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, directora de Fundación SM México; la Dra. Cimenna Chao Rebolledo, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la IBERO; el Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga, investigador del Centro INIDE y coordinador del estudio; así como integrantes del equipo académico que desarrolló la investigación.

Espinosa Bonilla planteó que la educación es “un acto de cuidado y de esperanza”, pero advirtió que para sostener esa promesa es necesario responder una pregunta central: “¿quién cuida a quienes cuidan?”. Señaló que el bienestar docente no es un lujo ni un asunto periférico, sino una condición fundamental para la calidad educativa y para generar ambientes escolares sanos.

La investigación se realizó entre finales de 2024 y mediados de 2025 en Ciudad de México, Nuevo León y Tabasco, mediante entrevistas y grupos focales con docentes de primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas. De acuerdo con la presentación, participaron docentes sin cargos directivos ni sindicales, a través de nueve grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

La Dra. Cimenna Chao Rebolledo explicó que el bienestar docente fue analizado desde una perspectiva integral, que incluye dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y sociales. Subrayó que las y los profesores no sólo son mediadores del aprendizaje, sino también del clima emocional de las comunidades educativas.

El estudio parte del reconocimiento de que, tras la pandemia, aumentaron el cansancio, el estrés y el malestar laboral entre docentes de educación básica. A ello se suman la carga administrativa, la distribución de tareas, el cuidado de la comunidad escolar y las responsabilidades que se extienden más allá del aula.

Al presentar los principales resultados, el Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga señaló que el problema estructural más urgente identificado fue la sobrecarga de trabajo, presente en las tres entidades analizadas, tanto en instituciones públicas como privadas, en primaria y secundaria, y entre hombres y mujeres.

“El principal problema estructural de carácter urgente que fue observado fue una sobrecarga de trabajo”, afirmó el investigador, al explicar que esta condición se relaciona con la falta de apoyo institucional, la ausencia de materiales didácticos, el equipamiento insuficiente y condiciones escolares que dificultan el desempeño docente.

En Tabasco, el informe documentó condiciones materiales adversas, como aulas con altas temperaturas, falta de ventilación y mobiliario inadecuado. Además, las y los docentes relataron preocupación por la inseguridad en sus traslados, al no saber si podrían llegar con bien a la escuela o regresar a sus hogares.

En Nuevo León, se identificó una mayor presión de las familias, especialmente en escuelas privadas, donde madres y padres buscan comunicación constante con docentes mediante WhatsApp, Messenger o redes sociales. En contraste, también se registraron experiencias de atención psicológica y talleres para el cuidado emocional del profesorado.

En la Ciudad de México, la investigación encontró desgaste asociado al ritmo urbano, los largos traslados, el doble turno y la figura del llamado “profesor taxi”, es decir, docentes que deben desplazarse entre varias escuelas para completar sus ingresos.

Mata Zúñiga advirtió que, aunque maestras y maestros mantienen un alto compromiso con la enseñanza, “la vocación por sí sola no basta”, pues en muchos planteles se ha normalizado una cultura institucional contraria al cuidado docente. También señaló que existe una suerte de cansancio crónico derivado de la desaparición de límites claros entre el tiempo laboral y el tiempo personal.

El informe también identificó impactos diferenciados por género. Las maestras asumen con mayor frecuencia tareas adicionales de cuidado emocional dentro de la escuela, además de responsabilidades académicas, familiares y domésticas, lo que puede derivar en una doble o triple jornada.

Respecto a las trayectorias profesionales, los docentes de nuevo ingreso reportaron falta de acompañamiento e integración, mientras que quienes tienen mayor antigüedad manifestaron desgaste acumulado, problemas de salud y preocupación por sus condiciones económicas al acercarse al retiro.

Como parte de sus recomendaciones, el informe propone reducir la carga laboral y administrativa, reorganizar la jornada docente, respetar el tiempo de descanso, fortalecer liderazgos escolares empáticos, crear programas de apoyo psicológico y emocional, mejorar las condiciones de trabajo, dignificar la profesión e impulsar esquemas de acompañamiento para nuevos docentes.

Las y los especialistas coincidieron en que cuidar al magisterio no es contrario al aprendizaje del estudiantado; por el contrario, es una condición para mejorar la experiencia educativa. El reto, plantearon, es pasar del reconocimiento simbólico a políticas, prácticas institucionales y culturas escolares que protejan a quienes sostienen cotidianamente la vida escolar.

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