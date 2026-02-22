Autoridades educativas informaron la suspensión de clases presenciales en distintos municipios y regiones de Nayarit, Michoacán, Jalisco, Colima, Oaxaca —en la región del Istmo— y Chiapas, ante la situación de seguridad registrada en las últimas horas en el occidente y sur del país.

En el caso de Veracruz, la medida aplica hasta ahora para la Universidad Veracruzana (UV), que anunció la cancelación de actividades presenciales en todas sus sedes como acción preventiva para proteger a su comunidad estudiantil y académica.

Las decisiones fueron adoptadas con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, en el contexto de los hechos derivados de operativos federales y los incidentes reportados en diversas zonas.

En algunos estados, las autoridades señalaron que las actividades académicas podrían continuar en modalidad virtual, mientras que en otros se informó que la suspensión será temporal hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de la situación.

Gobiernos estatales y secretarías de educación exhortaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

Hasta el momento, no se ha precisado la duración de las medidas; sin embargo, autoridades educativas indicaron que se mantiene un monitoreo permanente y que otras entidades podrían anunciar suspensiones similares en las próximas horas.

Las autoridades reiteraron que cualquier actualización será comunicada por los canales institucionales correspondientes.