El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la institución, tras la renuncia de Patricia Dolores Dávila Aranda, quien ocupaba el cargo desde noviembre de 2023.

El relevo ocurre luego de la controversia generada por el examen de selección en línea para el ciclo escolar 2026-2027. Fuentes de la UNAM confirmaron que la Rectoría solicitó la renuncia de Dávila Aranda.

Al dar a conocer el nombramiento, Lomelí Vanegas destacó que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica y un reconocido compromiso con la Universidad.

“Estoy seguro de que esta Secretaría queda en muy buenas manos y que podremos trabajar juntos por nuestra casa de estudios en estos años que vienen: interesantes, desafiantes y llenos de oportunidades”, afirmó el rector.

Javier de la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

A lo largo de su trayectoria universitaria fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, entre 2004 y 2010. Posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, de la cual fue fundador y primer director.

También se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria en 2017 y, un año después, coordinó la Unidad de Extensión Universitaria en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hasta este año formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.

En tanto, Patricia Dávila Aranda dejó la Secretaría General luego de desempeñarla desde el inicio de la gestión de Leonardo Lomelí Vanegas, el 21 de noviembre de 2023. Bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la UNAM.

Al aceptar su renuncia, el rector reconoció el trabajo realizado por Dávila Aranda, particularmente en favor del bachillerato universitario y por su participación en las reformas impulsadas durante la actual administración, al tiempo que le deseó éxito en sus futuros proyectos académicos.