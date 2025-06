La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa una encrucijada institucional. El rector Martín Aguilar, elegido para el periodo 2021–2025, ha solicitado una prórroga de su gestión presentando un nuevo Plan de Trabajo 2025–2029. En apariencia, se trata de un documento que busca continuar lo ya iniciado, bajo la promesa de una “transformación integral hacia la excelencia”. Sin embargo, un análisis comparativo entre ambos planes revela una preocupante reiteración discursiva, omisiones temáticas clave y ausencia de estrategias innovadoras.

Uno de los elementos más llamativos es la repetición de conceptos. Ejes como sustentabilidad y derechos humanos (mencionados en el documento de 2021) vuelven a reiterarse en el de 2025 casi sin cambios. El lenguaje es abundante en expresiones aspiracionales como “excelencia”, “humanismo”, “vinculación social”, pero escaso en metas concretas o medibles. Esto limita su utilidad como herramienta de gestión. La OCDE advierte que los planes universitarios sin indicadores claros dificultan el seguimiento y evaluación de resultados (OCDE, 2023).

Más grave resulta la ausencia de temas nodales para la educación superior del siglo 21. A pesar del contexto postpandemia y de los llamados internacionales a digitalizar la enseñanza, el documento rectoral prácticamente ignora los ambientes y sistemas educativos multimodales, la realidad virtual aumentada o la inteligencia artificial aplicada al aula. Aunque el término “innovación educativa” aparece, lo hace superficialmente y sin aterrizar en proyectos ni estrategias realizables (Castro López, 2025).

Veamos, la UNESCO ha sido enfática al señalar que las universidades deben adoptar pedagogías avanzadas y utilizar inteligencia artificial generativa (IAGen) para personalizar el aprendizaje (UNESCO, 2024). Pero, nuevamente, NO basta con enunciar estos conceptos, definitivamente no es suficiente. Es urgentemente necesario integrarlos en planes de acción reales, medibles y objetivos cuantificables, con inversión suficiente y sostenida, con programas de capacitación y actualización permanente para los académicos, ah, pero el documento 2025-2029 falla de nueva cuenta en ese punto.

También se extraña una visión estratégica sobre expansión académica. No hay referencias sustanciales a la ampliación de la matrícula ni a la diversificación de la oferta educativa, a pesar de que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES ha señalado que ese es el principal reto de las universidades públicas estatales mexicanas (ANUIES, 2025). Este vacío se contradice con la misión pública de la UV y con las expectativas sociales sobre mayor cobertura, como recientemente lo evidenció la Gobernadora de Veracruz en su conferencia matutina del lunes 16 de junio.

También llama poderosamente la atención el tono personalista del plan: el nombre del rector aparece decenas de veces, en contraste con universidades de otros países donde los conceptos y proyectos institucionales son los protagonistas. Esta insistencia en la figura del titular proyecta una narrativa de autoafirmación más que una hoja de ruta colectiva. Preocupante, por decir lo menos.

Pero ahí no concluyen los desatinos, ya que no se hace una evaluación ética y honesta del periodo 2021–2025, ya no se diga que no identifica y reconoce errores, rezagos ni acciones no cumplidas, lo que mina desde sus cimientos la credibilidad del nuevo proyecto. Un verdadero ejercicio de planeación estratégica debería partir de un diagnóstico crítico, no de un discurso autocomplaciente.

Vamos, el Plan de Trabajo 2025-2029 promete continuidad… ¿de qué?, de retórica más que de renovación y crecimiento. Carece de claridad operativa, omite tendencias globales clave y no presenta indicadores que permitan medir con claridad y transparencia los avances.

Si la Universidad Veracruzana quiere realmente aspirar a la excelencia, necesita más que palabras: requiere un plan conectado con la realidad, centrado en los estudiantes que son el centro de la Universidad, así como en sus docentes, con propuestas viables y visión de futuro.

* Premio Nacional de Periodismo 2024; doctorante en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales; egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación UV.

