Dra. Ana Magdalena Solís Calvo / Universidad Nacional Rosario Castellano

La obra inicia con una recuperación histórica de la enseñanza de la lectoescritura en la escuela indígena de 1940 a 1980. Posterior a ello, el autor nos brinda una revisión de obras ejemplares sobre educación indígena intercultural bilingüe en Chiapas de 1980 a 2020 con relación a los programas materiales y organización del sistema. Por último, nos presenta un análisis de diversos documentos de titulación de las licenciaturas en Educación indígena y Primaria de la UPN, tesinas y propuestas pedagógicas elaboradas por maestros y maestras entre 1995 a 2022. Esta recopilación revela situaciones desiguales estructurales en las trayectorias y formaciones del profesorado, mecanismos de contratación y prácticas de docentes bilingües en San Cristóbal de Las Casas.

Gabriel Ascencio Franco en su discurrir argumentativo muestra la primacía de la educación bilingüe sustractiva en el sistema nacional de educación indígena. Aclara que cuando se refiere a la educación bilingüe sustractiva o de transición: señala el bilingüismo diglósico de la lengua hegemónica, que ha ido relegando y eventualmente condenando a las lenguas vernáculas a su desaparición. Se alfabetiza en la lengua oficial y no se hace en lengua materna. A través de un análisis detallado, se exponen reflexiones teóricas que apuntan hacia una educación bilingüe aditiva o de mantenimiento, la cual implica el bilingüismo equilibrado, sano y coordinado. Por tanto, se exige la enseñanza de la lectoescritura en las lenguas indomexicanas, para que sean consideradas lenguas de instrucción, comunicación y materia de estudio a lo largo de la educación básica. Acciones que sostienen el bilingüismo de mantenimiento y el objetivo pretendido en los discursos gubernamentales a favor de la educación bilingüe intercultural, que desde los años 80 se han repetido una y otra vez, lograrían finalmente la preservación lingüística, en demanda de la emancipación cultural.

Esta obra es imprescindible, no solo para docentes bilingües en formación o frente a grupo, investigadores, formadores comunitarios, entre otros actores interesados en la preservación de las lenguas indígenas, la oralidad y los procesos de alfabetización; principalmente es un insumo básico para los tomadores de decisiones sobre la enseñanza de lengua y la preservación de la diversidad cultural nacional en los planes y programas de estudio, tanto de educación básica, así como de las instituciones de educación superior encargadas de la formación de docentes indígenas o para el medio indígena. Debido a que el hilo fino analítico que el autor nos presenta, considera tres aspectos centrales. Primero, la forma en que el Estado ha llevado a cabo la alfabetización de los pueblos indígenas. Segundo, las consecuencias de esta estrategia escolástica y de ejercicio hegemónico de poder en varios momentos históricos y hasta nuestros días, y por último, desde el análisis de las concepciones pedagógicas de docentes indígenas, da cuenta de la confusión epistémica entre “castellanizar y alfabetizar”, y cómo esta se ve reflejada en trabajos de titulación realizados de veinte años atrás a la fecha.

Considero que es enriquecedor la manera en que en este libro se aclaran las consideraciones pedagógicas y escolásticas de la alfabetización en las regiones indígenas, los problemas, carencias, avances, retrocesos y limitaciones contextuales e institucionales de este proceso, desde el inicio de la “castellanización y la escuela” en el país. En el texto se realiza una aclaración necesaria y contundente, en palabras del autor:

“Lo que se nombra castellanización, se refiere a la alfabetización exclusiva en español, el abandono del uso oral de las lenguas indomexicanas, su desplazamiento y la deficiente adquisición del español en condiciones desiguales estructurales, factores socioeconómicos, políticos y culturales”, a lo que yo agregaría raciales, debido a que el sistema género/raza/clase desde la visión de las teorías feministas comunitarias y negras, estos aspectos son indivisibles y concentran sobre una persona o grupo de personas dominios estructurales que las colocan en condiciones de desigualdad estructural. Así los pueblos originarios, han sido colocados desde la creación de la escuela tal y cómo la conocemos actualmente, en el subsistema indígena, condenándolos a la preproducción de la desigualdad estructural con el aparente propósito de “castellanizarlos”, sin ofrecerles oportunidades de aprendizaje desde su lengua propia, el desconocimiento de su cultura, en el inoperante sistema bilingüe, bilingüe intercultural o la visión de una interculturalidad crítica o la variante fallida del currículum escolar que se implemente sin la capacidad de atender las necesidades de los hablantes de más de 68 lenguas reconocidas y sus respectivas variantes, a lo largo y ancho del país.

Con respecto a las lenguas vernáculas, el autor señala que en su mayoría son ágrafas, existen variantes dialectales y en el sistema educativo nacional faltan especialistas en el conocimiento de la lengua para la formación docente o docentes que conozcan ambas lenguas, la oficial y la vernácula para gestar la preservación lingüística de emancipación cultural. Se expone que la alfabetización, sería la enseñanza de lectoescritura en lengua vernácula, esto permitiría a los estudiantes la familiarización con habilidades audio-orales en español desde el preescolar y el tramo de le educación primaria baja, hasta la transferencia de habilidades de lectoescritura al español en los últimos años de primaria en preservación de un bilingüismo sano.

De manera muy puntal la obra aborda la problemática identificada por el autor con ejemplos claros, cercanos y sencillos, para explicarnos la complejidad del sistema educativo nacional con relación al fallido intento de atender a la población indígena:

La SEP al enfrentarse a la diversidad lingüística del país ha estado rebasada, llevó a improvisar un sistema de atención y formación docente deficiente.

Existe desconocimiento de los fonemas y la complejidad para la escritura de las lenguas indomexicanas en comparación con la escritura del español.

La ausencia de análisis de los procesos cognitivos y psicolingüísticos de la aplicación de los diversos métodos de alfabetización en el sistema de educación indígena.

Los materiales educativos están centrados en la alfabetización en español

En los 90 y 2000´s el sistema educativo indígenas intercultural bilingüe continuó con las mismas problemáticas profesores sin el conocimiento de ambas lenguas.

El mito del bilingüismo: Continúa existiendo un bilingüismo asimétrico: ideas y actitudes interiorizadas en torno al valor de la lengua materna y del español, mala preparación docente, bajo rendimiento escolar, competencias lingüísticas y comunicativas débiles tanto en la lengua materna de los niños como en el español, marca social dentro del mundo mestizo que se convierte en la otredad indiferente y hostil.

En cuanto a las trayectorias y el perfil de maestros y maestras:

El análisis de las tesinas presentado, comprueban desde las trayectorias docentes, la falta de voluntad política para transformar las condiciones en que maestros y maestras indígenas o para la educación indígena se forman, su contratación y la experticia en el campo de la enseñanza de la lengua vernácula y el español.

El análisis de las propuestas pedagógicas revisadas, muestra claramente cómo se encuentran centradas en la alfabetización en español, debido a de la falta de capacitación para gestar una alfabetización sana de los niños que no hablan español como primera lengua.

El bajo rendimiento escolar y la carencia de comprensión lectora, vinculadas a la lengua materna debido a la castellanización de los estudiantes indígenas.

Reflexiones finales

En el escenario de desplazamientos internos en Chiapas, dónde diversos grupos indígenas han tenido que abandonar sus territorios debido a la violencia generada por la intervención del crimen organizado y diversas disputas políticas y religiosas, además de las movilizaciones masivas del Cono sur hacia Chiapas, los docentes tendrán que atender escenarios multilinguisticos en las escuelas de educación básica debido a estas migraciones. Aunado a ello, la clausura de los programas de formación docente en la licenciatura en educación para el medio indígena, demandan un reto de gran envergadura en los nuevos escenarios de reconfiguración poblacional en la región en materia de educación intercultural bilingüe.

Este libro, presenta recursos indispensables para comprender y atender las necesidades histórico contextuales, los procesos formativos de docentes bilingües y los recursos pedagógicos para sostener un bilingüismo sano. Por tanto, esta obra provee de conocimientos urgentes en la transformación de la comprensión sobre la enseñanza de las lenguas indomexicanas, desde el contexto chiapaneco, pero sus aportes son referentes indispensables para transformar las acciones educativas en México y en regiones latinoamericanas con realidades multilingües similares a la de nuestro país.

Espero las reflexiones compartidas en este espacio, les hayan despertado la inquietud por conocer a fondo esta obra, de libre descarga en el sitio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la frontera sur. Universidad Nacional Autónoma de México:

https://libros.cimsur.unam.mx/index.php/cimsur/catalog/book/157

Ascencio, G. (2025). Alfabetización bilingüe en Chiapas. Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la frontera sur. Universidad Nacional Autónoma de México.