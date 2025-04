Share on Twitter

Lev M. Velázquez Barriga* Algunas de las medidas abiertas más recurridas del neoliberalismo educativo buscan suplantar el sistema de formación público por uno privado o a través de la desinversión estatal; la administración de las escuelas en manos de particulares o de recursos del Estado para ofertar servicios escolares, y la transferencia presupuestal directa para beneficio de empresas particulares, sectores bancarios y corporativos multinacionales o con la subrogación de servicios.

Los procesos encubiertos, silenciosos o indirectos favorecen igualmente la privatización y, por ende, a las oligarquías, cuya injerencia busca que los sistemas públicos escolares favorezcan la rentabilidad de sus negocios, sirvan de capacitación de empleados para sus empresas, formen consumidores de sus mercancías, creen ambientes de aprendizaje laborales, exalten los valores del mercado como la competencia o el emprendurismo y transiten de formas organizacionales del servicio público a lógicas administrativas de la escuela basadas en el gerencialismo.

Los procesos de privatización avanzan con la participación de las oligarquías disfrazadas de asociaciones filantrópicas y a través de alianzas público-privadas, regularmente llamadas redes de gobernanza que están por encima de los poderes elegidos por la ciudadanía, que no son parte de la estructura formal del Estado, pero cogobiernan y en ocasiones toman posturas decisivas en las definiciones de la política pública.

Al reposicionar la prueba PISA, por supuesto se transfiere dinero nuestro a un despacho multinacional de consultoría empresarial y a otro del país, Ceneval, que está cobrando, en promedio, y tan sólo por aplicar el examen, 9 mil 600 pesos por alumno y 240 mil por escuela seleccionada. No obstante, retomar las directrices educativas de la OCDE, le quita todo propósito a lo mexicano de la nueva escuela, soberanía a las instituciones públicas y autodeterminación a las comunidades para desarrollar una educación propia.

El esquema de la gobernanza global de la OCDE se replica cuando Mario Delgado, secretario de Educación, invita al Consejo Mexicano de la Industria de Productos del Consumo “ConMéxico”, a formar parte de la estrategia “Vida saludable, vive feliz”, para elaborar materiales e investigaciones para promover la salud física y la buena alimentación en las escuelas. Entre los asociados se encuentran encabezando la lista big ten, de las trasnacionales que controlan el mercado mundial de alimentos procesados: Coca-Cola, Pepsico, Kellogg’s, Danone, Mars o Nestlé; pero, también otras que distribuyen la dieta mórbida de los menores mexicanos, como Bimbo.

El daño a la salud que los productos promovidos, elaborados y mercantilizados por ConMéxico provocan entre quienes los consumen es indiscutible. No sólo porque son los principales responsables de la diabetes infantil, sino, también, por estar asociados a otros problemas que limitan el aprendizaje. Sus prácticas nocivas son abundantes y variadas: producción de trasgénicos, uso de agrotóxicos, sustitución de nutrimentos tradicionales y de la cultura gastronómica propia, desplazamiento territorial forzado, despojo de yacimientos de agua, explotación laboral, contaminación ambiental, elaboración excesiva de basura inorgánica y no reciclable.

Otro de los invitados especiales es Lego. Si la empresa de bloques de construcción es parte de la edificación del segundo piso de la Cuarta Transformación, demos por hecho el lema implícito de los mercaderes de materiales didácticos “reciba uno, compre para siempre”; ya que, la alianza con Robotix in the box, Lego education, y First lego para que la entrega de algunos kits a las escuelas sirva de alfabetización inicial a docentes y alumnos en el consumo de la marca danesa de juguetes.

Si bien la propuesta Lego se inscribe en la agenda global Steam, la cual aparece entre las metodologías de aprendizaje de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se distancia de la orientación sociocrítica que ésta promueve para el diseño de proyectos, porque la marca de prefabricados armables no contribuye mucho a la comprensión de origen de los lenguajes, principios y bases de la programación, robótica y la automatización (IA) para el despliegue autónomo de las tecnologías convergentes puestas al servicio de las necesidades endógenas y la soberanía tecnológica del país; más bien promueve la dependencia, el consumismo, el desarrollo de competencias laborales de producción en masa y de habilidades adecuadas a la redistribución de las formas de extracción de plusvalía del capitalismo informático.

Un ensamblaje más de la estrategia privatizadora, es Google for Education. El corporativo ha sido parte de la guerra semiótica estadunidense para renombrar la geografía mundial con fines de apropiación territorial, control comercial de vías aéreas y marítimas, así como de instalación de bases militares. En agradecimiento a su plan, al gigante tecnológico se le posiciona como certificador en el manejo de sus propias herramientas digitales y se le ratifica que las puertas de la SEP siguen abiertas para potenciar un mercado de 30 millones de estudiantes de básica y media superior, con todo su millón y medio de maestros, cuyos datos están disponibles para suministrarse a los algoritmos de consumo, ideología y política.

Todo esto lo ha hecho en el sector educativo Mario Delgado. Por ello, no tengo duda de que es el caballo de Troya dentro de la SEP para implementar los mismos patrones de privatización de cualquier gobierno neoliberal. Si no se le detiene al interior del gobierno, los maestros, colectivos pedagógicos y comunidades de aprendizaje deberán afianzar las trayectorias escolares y las prácticas territoriales que se han desarrollado dentro y en los bordes de la NEM, para sostener y seguir posibilitando un proyecto de soberanía educativa.



*Doctor en pedagogía crítica