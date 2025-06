Estimado director de la Unidad Universitaria Sanmigueleña,

Estimados colegas y alumnos:



Hoy, con el corazón acongojado, pero en paz, dejo mi cátedra como docente de literatura de esta institución, misma que he desempeñado con la devoción que se me reconoce, durante cuatro décadas. Mi decisión no nace de un impulso súbito, sino de una reflexión larga y dolorosa sobre mi lugar en un mundo que parece haber olvidado el valor de la palabra y las palabras.

He intentado, con todas las fuerzas de mi alma, transmitir a mis alumnos el amor por las historias que han civil-izado la humanidad. Estoy convencido de que la literatura es un espejo para comprendernos, un faro para no perdernos como sociedad. Sin embargo, me encuentro frente a un muro inmaterial: no es la tecnología lo que me retira, pues reconozco su potencial, sino la indiferencia que ella alimenta. Mis alumnos, atrapados en sus pantallas como si estas fueran «pezones electrónicos» ―diría Stephen King―, parecen haber olvidado cómo escuchar, cómo ver más allá de las sombras de la caverna de Platón que son las redes, cómo maravillarse ante lo que no cabe en un vídeo de quince segundos.

No los culpo. Son hijos de su tiempo, como yo lo fui del mío. Pero mi voz, que una vez resonó en aulas llenas de ojos curiosos y oídos receptivos, hoy se pierde en un silencio que no logro entender. No puedo seguir siendo un eco que, de ignorado, no suena ni repica. Por tal razón, doy un paso al costado, con la esperanza de que otros, con más herramientas, tal vez logren reconectar a esta generación con la belleza del conocimiento.

Agradezco a la unidad universitaria los años compartidos, a mis colegas su apoyo y a aquellos alumnos que, aunque pocos, me recordaron por qué elegí esta vocación y me enorgullecieron. Me retiro con la certeza de que la literatura seguirá viva, aunque yo no esté para contarla.



Atentamente,

Guillermo Huerta

Profesor de literatura

Empleado 4744 hasta hoy

6 de junio de 2025