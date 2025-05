Perspectivas diversas sobre el impacto de imaginarios y representaciones sociales en el V Workshop.

María Teresa Galicia Cordero* Al paso de los días, las experiencias vividas en el V Workshop Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. “Reflexiones teóricas y metodológicas en torno a imaginarios y representaciones: diez años de recorrido”, realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en Manta, Ecuador, se convierten en un cúmulo de saberes para reflexionar y compartir.

Si a lo anterior, le agregamos las emociones, sentimientos y afectos vividos, entonces la satisfacción es mayor. Reencontrarse y coincidir con amigos y colegas de Latinoamérica es una de las cosas que agradezco y que me permiten confirmar que he encontrado el lugar donde quiero seguir transitando. El aproximarme a la realidad social ha sido una de las motivaciones que me decidieron hacer investigación empírica, a través de ellas no solo he profundizado en diversas teorías y metodologías, sino que me han permitido acercarme a personas tan valiosas, generosas y con mucha experiencia en los diversos campos del conocimiento.

En la necesaria búsqueda de aportes teóricos para mi tesis de doctorado, las contribuciones de Shütz y de Luckmann me permitieron comprender el mundo de posibilidades que se presenta al investigar la realidad de la vida cotidiana : “Si esta realidad, se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo compartido con otros, la intersubjetividad establece una diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades, por lo que cada persona no puede existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarse continuamente con otros” (Shütz y Luckmann, 1977: 38).

Empecé a participar en este Workshop desde el tercero, realizado en el 2021 en la Universidad Autónoma Metropolitana (virtual por la pandemia), en la mesa de migración. Fuimos a La Paz, Bolivia en el 2023, donde participé en la mesa de educación y espero, vayamos en el 2027 a Córdoba, Argentina. En Ecuador presenté dos investigaciones en curso, una en educación y otra en migración.

Las investigaciones en Ciencias Sociales están cargadas de historicidad y temporalidad, es decir, reconocen una historia y una adecuación a los cambios que sufren las sociedades y comunidades disciplinarias en las cuales se generan; son formas de conocimiento de sentido común, que Shütz denominaba “acervo de conocimiento a mano” y sus tipificaciones, que las personas usamos para lidiar con el mundo ya que se encuentran estrechamente vinculadas con las prácticas cotidianas y la acción social.

Este conocimiento social implica una co-construcción entre sujetos y grupos que comparten un momento histórico y un espacio cultural determinado, de ahí que los imaginarios a los que nos referimos en la Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones Sociales. “Son universos de opinión, constructos socio-cognitivos que permiten ubicarse en las situaciones cotidianas en las que vivimos, son una especie de lente que permite percibir la realidad de maneras condicionadas social e históricamente, y que permiten clasificar e incluso jerarquizar lo que percibimos. Las representaciones sociales por su parte, también pueden ser formas de “naturalizar” situaciones y significados que las personas aceptan acríticamente, y que expresan concepciones y prejuicios de sentido común, convencionalmente aceptados por una sociedad o un grupo en un momento determinado, su raíz profunda está en los imaginarios sociales” (Lily Maric ,2018:102).

Ambas teorías, la de imaginarios sociales (en plural) y la de representaciones sociales, constituyen dos maneras de ver fenómenos íntimamente relacionados. Las representaciones son la forma en que los imaginarios se concretan; y las representaciones sociales son manifestaciones, expresiones, objetivaciones y especificaciones de los esquemas de interpretación de la realidad, a los que se denominan imaginarios y una vía para descubrirlos. Tanto los Imaginarios como las representaciones son dimensiones diferentes e imbricadas de los mismos fenómenos que se intentan explicar (De Alba y Girola, 2020).

Todo lo presentado en el Workshop es de gran valía. Por ahora compartiré lo que la doctora Lidia Girola expresó en su conferencia titulada ¿Nuevas teorías u ontologías emergentes? Perspectivas aplicadas para estudiar imaginarios y representaciones sociales. En ella Girola tuvo varios propósitos: el primero, relacionado con el título de la conferencia y que remite a lo que los investigadores nos preguntamos: ¿qué es la realidad?, ¿cómo nos acercamos? y ¿cómo explicamos esa realidad?, porque si las teorías se refieren a cómo explicamos la realidad y la epistemología a cómo conocemos la realidad, la ontología se pregunta qué es la realidad.

Segundo: resumió los desarrollos recientes con respecto a nuestras concepciones acerca de imaginarios y representaciones sociales, para mostrar cómo si bien se sostienen muchas de las formulaciones originales de Castoriadis, la noción misma de imaginarios ha ido cambiando ya que gracias al trabajo de Enrique Carretero en España, Manuel Antonio Baeza en Chile, Daniel Hiernaux y Alicia Lindón en México, Armando Silva en Colombia y muchos más así como al amplio desarrollo de la temática en América Latina, hemos pasado a concebir a los imaginarios sociales en plural.

Tercero: propuso brevemente nuevas perspectivas para estudiar a los imaginarios y las representaciones sociales, la Teoría del Actor-Red y la Teoría de la Prácticas, para que finalmente mostrara la aplicación del conjunto de teorías con un ejemplo de una investigación empírica, referida a la relación entre la incidencia y aceptación de la tecnología en la vida diaria, lo que origina y a la vez supone el predominio de los imaginarios sociotécnicos ejemplificado con el uso de las aplicaciones de citas por internet y lo que implica para la vida afectiva de las personas.

En ese tiempo vivido en Ecuador, a través de las diversas presentaciones y los diálogos surgidos entre investigadores y estudiantes, se exploraron las realidades que se entretejen en el contexto de la evolución social reciente en Iberoamérica, ofreciendo un recorrido desde distintas perspectivas sobre el impacto de los imaginarios y representaciones sociales en diversos contextos educativos y culturales, mostrando que estos estudios trascienden la mera transmisión del conocimiento para convertirse en un proceso de construcción simbólica y transformación social.

Referencias

Girola, L. (2025). Conferencia ¿Nuevas teorías u ontologías emergentes? Perspectivas aplicadas para estudiar imaginarios y representaciones sociales. Universidad Laica Eloy Alfaro, Manabi, Ecuador, 25 de abril.

Aliaga Sáez, F, Lily Maric, M y Uribe, C J. (2018) Imaginarios y representaciones sociales: Estado de la investigación en Iberoamérica. Ediciones USTA

Shütz A. y Luckmann T. (1977). “Las estructuras del mundo de la vida”. Buenos Aires: Ed. Amorrortu.