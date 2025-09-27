Por: Paola Arteaga*

Bajo el cielo de Oaxaca, entre montañas y caminos serpenteantes, más de 400 participantes, varios de ellos y ellas integrantes de la RIER, provenientes de distintas entidades del país, se reunieron del 21 al 24 de abril de 2025 para dar vida a la4ª Convención Nacional Multigrado.

La convención inició en la Ciudad de Oaxaca con un emotivo homenaje a dos importantes referentes de la educación multigrado: la Dra. Elsie Rockwell Richmond, quien hace casi cinco décadas coordinó la propuesta pedagógica Dialogar y Descubrir para escuelas multigrado comunitarias, y el Mtro. José Guadalupe Ávila Rodríguez, docente y supervisor en el estado de San Luis Potosí, considerado una pieza clave en la construcción de comunidades de aprendizaje en torno a la educación multigrado en esa entidad.

Ese mismo día se presentó el cuarto número de la revista Voces del Magisterio Rural. América Latina y el Caribe, un espacio que recoge historias, reflexiones y propuestas construidas y enunciadas por maestras y maestros de territorios rurales.

Al día siguiente, las delegaciones se trasladaron a Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, donde la neblina y la música de banda de viento acompañaron la jornada. Ahí se llevó a cabo el conversatorio “El Wejën Kajën en la vida comunitaria de Tlahuitoltepec”, con la participación del Mtro. Julio César Gallardo, el Mtro. Rafael Cardoso y el Profr. Juan Martínez Vásquez. Wejën Kajën, explicaron, es un proceso profundo y transformador mediante el cual las personas aprenden a participar en la vida comunitaria y en la organización social del pueblo mixe.

Más tarde, maestras y maestros compartieron materiales, experiencias y proyectos durante una serie de talleres y mediante una feria pedagógica. En estos espacios circularon saberes y prácticas diversas, todas unidas por la pasión de educar en contextos multigrado.

El recorrido continuó hacia el poblado de Río Jalapilla, en la región Mixteca. En la escuela primaria Abraham Castellanos, se rindió homenaje a las y los docentes Zoila Celis Pablo,Abraham Morales BolañosySofía Morales Bolaños, quienes han convertido la escuela en un verdadero espacio comunitario, con huertos, bibliotecas, bandas juveniles y comedores escolares.

La convención concluyó con una tradicional calendaen la Ciudad de Oaxaca. Música, trajes típicos, luces y una alegría colectiva desbordaron las calles, celebrando la fuerza de las comunidades educativas rurales como un acto de esperanza y resistencia.

Más que un evento académico convencional, la 4ª Convención Nacional Multigrado fue un viaje por territorios, saberes y experiencias. Un recordatorio de que las pequeñas aulas rurales multigrado, con sus desafíos y riquezas, son espacios donde se siembran futuros más justos, diversos y solidarios.

*Miembro de la RIER