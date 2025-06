La Nueva Escuela Mexicana y el humanismo mexicano estipulan promesas, pero no las cumplen. No hay recursos suficientes y parece que tampoco interés en poner a la educación nacional en las prioridades del gobierno. Hay escuelas sitiadas por los efectos de la violencia criminal, otras no tienen director, persisten suspensiones de clases por la exigencia de la derogación de la ley del ISSSTE y se asoma un movimiento de “rechazados” a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional. Además, el ciclón Erick dañó a escuelas de pobres, que no tienen fondos para recuperarse y la cúpula del SNTE exige “que ya” el gobierno elimine a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.