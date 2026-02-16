La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó, mediante un comunicado, la designación de la pedagoga y poeta indígena Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), con efectos a partir del 16 de febrero del presente año.

De acuerdo con la dependencia, el nombramiento fue instruido por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de la nueva funcionaria, así como su experiencia en política educativa, elaboración de materiales didácticos, comunicación educativa y educación intercultural.

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, e hija de jornaleros agrícolas, es hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi) y realizó sus estudios en entornos bilingües y multigrado, experiencia que, según la SEP, marcó su compromiso con la educación pública y la preservación de las lenguas originarias.

La nueva directora cuenta con once libros publicados, cuya obra ha sido traducida al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, el Premio Cenzontle a la Creación Literaria en Lenguas Originarias, el Premio Juventud Ciudad de México, el Premio CaSa de Literatura para Niños y una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

Según el comunicado, su experiencia en diseño pedagógico, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Parte de su obra poética aparece publicada en los Libros de Texto Gratuitos.

La dependencia señaló que entre las prioridades de la nueva gestión se encuentran el reconocimiento de las mujeres en la historia, la ampliación de libros en lenguas indígenas, la producción de materiales en formatos accesibles como macrotipo y braille, así como el diseño de recursos dirigidos a estudiantes en situación de movilidad. También se elaborarán materiales específicos para escuelas multigrado.

Previo a este encargo, López García se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Finalmente, la SEP reconoció la labor realizada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos y reiteró su compromiso de continuar consolidando materiales que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural.