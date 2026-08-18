Sylvia Schmelkes Carlos Mancera

Una oportunidad

La publicación de los resultados de PISA 2025 ofrecerá a México una oportunidad para volver a colocar la educación en el centro de la conversación pública. Este documento propone aprovechar esa coyuntura no para reducir el debate a una evaluación internacional o a la posición del país en un ranking, sino para promover una reflexión más amplia sobre los aprendizajes fundamentales, las condiciones necesarias para desarrollarlos y las diferencias en las oportunidades educativas que enfrentan niñas, niños y jóvenes de distintos orígenes.

PISA no mide todos los fines de la educación y sus resultados no constituyen, por sí solos, un juicio sobre la calidad integral del sistema educativo. Pero sí aporta información relevante sobre capacidades indispensables para comprender la realidad, seguir aprendiendo y participar plenamente en la sociedad. La pregunta importante no será solamente si México mejora o retrocede, sino qué explica los resultados y qué debemos hacer a partir de ellos.

Una convicción

La educación persigue múltiples fines. Debe formar personas libres, responsables y solidarias; promover la convivencia democrática, los valores comunitarios, el conocimiento y cuidado de la naturaleza, el aprecio por las culturas originarias, el arte y la cultura; preparar para el trabajo y ampliar las posibilidades de construir un proyecto de vida digno, entre otros fines.

Precisamente porque esas aspiraciones son amplias, requieren una base común que permita hacerlas posibles. Los aprendizajes fundamentales son el punto de encuentro entre las distintas visiones de la educación. Comprender lo que se lee, escribir con claridad, razonar matemáticamente y comprender el mundo natural y social no representan el techo de las aspiraciones educativas; constituyen el piso sobre el cual pueden construirse los demás fines de la educación.

No hay educación integral sin aprendizajes fundamentales.

Una hipótesis

Los sistemas educativos no mejoran por casualidad. Mejoran cuando sus distintos componentes trabajan en la misma dirección. El documento denomina realineación a esa coherencia alrededor de un propósito compartido: que todas las niñas, niños y jóvenes desarrollen aprendizajes fundamentales sólidos.

La hipótesis propuesta para la discusión es que, durante los últimos años, diversos componentes del sistema educativo dejaron de reforzarse mutuamente alrededor de ese propósito. Entre los ámbitos que merecen analizarse están las prioridades curriculares; la formación y los apoyos a los docentes; la organización escolar y la relación con las familias; los materiales educativos, particularmente los libros de texto gratuitos; la cultura del aprendizaje y del esfuerzo; y la suficiencia y distribución de los recursos.

Esta explicación no se presenta como definitiva. Deberá contrastarse con la evidencia y enriquecerse mediante el diálogo.

Una agenda

La realineación no puede perseguir solamente mejores promedios nacionales. No hay verdadera política de aprendizajes fundamentales si éstos no llegan a todos. La equidad exige mayores y mejores apoyos allí donde las desventajas y las dificultades para aprender son mayores.

Una agenda de realineación debería recuperar los aprendizajes fundamentales como criterio de articulación de la política educativa; combinar flexibilidad curricular con claridad sobre lo que todos deben aprender; fortalecer a los maestros y la organización escolar; asegurar materiales educativos de calidad; evaluar para mejorar; construir una cultura del aprendizaje y orientar mayores recursos y apoyos hacia quienes más los necesitan.

Una invitación a actuar

PISA 2025 puede ayudar a construir una conversación amplia entre autoridades educativas, docentes y directivos, familias, académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, actores políticos y otros sectores interesados en la educación. No es necesario que todos compartan una misma concepción educativa ni que exista unanimidad sobre todas las políticas.

Pero la construcción de acuerdos no debe convertirse en una razón para posponer la acción. México enfrenta rezagos de aprendizaje acumulados durante años y profundas desigualdades educativas. Allí donde exista acuerdo suficiente es posible y necesario comenzar a actuar.

PISA no debe ser el punto de llegada. Puede ser una oportunidad para acelerar una tarea que México puede comenzar desde ahora: fortalecer los aprendizajes fundamentales de todas las niñas, niños y jóvenes y, con ello, construir la base que permita hacer realidad las demás aspiraciones de la educación mexicana.

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