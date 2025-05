Telmo Jiménez Díaz Era una mañana fría del 19 de febrero en Atlanta. Nos encontrábamos en la sala de un hotel, rodeados de maestros y maestras de distintas partes de Estados Unidos y México. Todos habíamos venido a la Conferencia de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe (NABE), con un objetivo en común: aprender, compartir y, sobre todo, apoyar a nuestros estudiantes en estos tiempos difíciles.

El día comenzó con la participación de estudiantes en formación docente, quienes forman parte de la organización Bilingual Education Students Organization (BESO). Durante la mañana, Evelyn de Jesús, presidenta de NABE, tomó el micrófono y nos habló con firmeza sobre los retos que enfrentamos como educadores. Con la llegada del nuevo gobierno de Trump, se revocó la “Política de Lugares Protegidos”, aquella que evitaba que los agentes de inmigración detuvieran a personas dentro de escuelas, templos, hospitales y otros espacios seguros. Ahora, la incertidumbre y el miedo se han convertido en parte del día a día de muchas familias migrantes.

Un caso particularmente conmovedor es el de Joselyn Rojo Carranza, una niña de 11 años que, el 8 de febrero de 2025, se suicidó en Gainesville, Texas, tras ser víctima de acoso escolar debido al estatus migratorio de su familia (Colomé G., 2025). Sus compañeros la amenazaban con denunciar a su familia ante las autoridades migratorias, lo que le generó un estado de angustia extrema. Este lamentable acontecimiento subraya las consecuencias psicosociales de la inseguridad migratoria en la niñez y la adolescencia.

Ante este panorama, Evelyn menciona que el trabajo de los maestros es fundamental porque “cada uno de nosotros somos guerreros, debemos defender a nuestros estudiantes”. También “debemos preparar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra abuelita, nos tenemos que preparar todos, porque no es un sueño, es una realidad que enfrentamos”. Nos invitó a unirnos, hacer una valla, una suma de fuerza de todos los maestros, “tenemos que estar unidos, tenemos que ser fuertes para que nada traspase nuestra valla, es lo que tenemos que hacer con nuestras familias, con nuestros estudiantes para decirles, no tengan miedo, aquí estoy contigo, no estás solo”. Miré a mi alrededor y vi lágrimas en los ojos de muchos colegas, porque sus familiares han sido deportados, porque todos enfrentan la misma lucha.

Me doy cuenta del papel histórico que tiene el docente en la escuela. Es alguien que puede ayudar a la difusión de los derechos, promover la protección de las niñas y los niños, cuidar los derechos de los inmigrantes, pero ¿cuáles son sus alcances? ¿qué si pueden hacer? ¿qué no pueden hacer? Más tarde, escuchamos a César Moreno, quien nos habló sobre el programa Know Your Rights (Conoce tus derechos) y nos explicó que los maestros deben conocer los derechos de los inmigrantes y promoverlos entre sus estudiantes. Repartieron folletos entre los asistentes y una tarjeta roja (la tarjeta de los derechos) que puntualiza las acciones que se deben realizar: 1) Identificar alguna organización que pueda ayudar a los inmigrantes, 2) Identificar a un abogado, 3) Obtener la tarjeta “Know your rights”, 4) Aconsejar a los miembros de las familias que no abran la puerta si un agente de inmigración está tocándola, 5) Ahorrar dinero, 6) Crear un plan de emergencia para redadas de inmigración familiar.

Con cada palabra que escuchaba, entendía mejor la gravedad del problema. Las maestras y los maestros están preocupados porque en cualquier momento pueden llegar a sus escuelas para registrar a sus estudiantes, ¿qué pueden hacer ellos? Moreno menciona que no están obligados a entregar los detalles académicos y legales de los estudiantes, la policía puede entrar a la escuela, incluso por petición de los directivos, pero el o la docente puede protegerlos en su aula. Los maestros enfrentan un gran reto en la enseñanza de niñas y niños bilingües, pero también se suman a la lucha contra las políticas migratorias del país que atenta contra sus estudiantes, pero ¿cómo nos involucra a nosotros? ¿qué estamos haciendo en México?

El desafío de la educación bilingüe en México

En mi intervención en dicha Conferencia hablé sobre la importancia de la educación bilingüe en México, y el papel de las lenguas indígenas en las escuelas. En la universidad en que trabajo nos estamos esforzando para formar a los estudiantes a conocer la perspectiva intercultural de la educación, la importancia de los conocimientos indígenas en los procesos escolares. Enfatizamos el carácter bilingüe de la educación en los pueblos indígenas y la necesidad de políticas y enfoques interculturales en las políticas educativas, pero ¿estamos listos para atender a niños deportados que han sido escolarizados en inglés, que además hablan español y quizás alguna lengua indígena?

El retorno de migrantes, ya sea por deportación o por retorno voluntario, tiene impacto en el aula. En la región mixteca desde hace diez años se registra el retorno de niñas y niños que se han escolarizado en Estados Unidos y son hablantes de inglés (XEOU Radio, 2024). Este nuevo escenario exige a la estructura educativa facilitar el ingreso de las niñas y los niños a la escuela de ahí que el estado de Oaxaca haya presentado en febrero del 2025 una iniciativa para facilitar el ingreso a la escuela buscando la disminución de procesos burocráticos en la revalidación de estudios (Ramales, R., 2024).

En el ámbito educativo las y los docentes se enfrentan a un gran desafío, atender a niños hablantes de lenguas indígenas, español e inglés, de ahí la urgencia de formar a los profesionales de la educación desde la perspectiva intercultural y la educación bilingüe- multilingüe.

El contexto migratorio actual exige una respuesta integral por parte del sistema educativo, en la que la educación multilingüe e intercultural juegan un papel central. Los docentes no solo son responsables de la enseñanza, sino que también cumplen una función clave en la protección de los derechos de la infancia migrante. Frente a los desafíos impuestos por las recientes políticas migratorias, es fundamental fortalecer la formación docente, promover el acceso a la educación para estudiantes retornados y consolidar redes de apoyo que garanticen el bienestar y la seguridad de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, una responsabilidad compartida entre los docentes en Estados Unidos y en México. Debemos sumar esfuerzos para garantizar el acceso a la educación, pero sobre todo para la protección de los derechos de las infancias.

Acerca del autor

Telmo Jiménez-Díaz originario de Tlahuitoltepec Mixe, hablante de la lengua ayuujk, es Doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Profesor-Investigador del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (ICEUABJO), integrante del Grupo de Investigación: Educación, Interculturalidad y Género. Es autor del libro “Jóvenes ayuujk y el retorno a la comunidad. Prácticas sociales de migrantes retornados”. Telmo es Embajador de Proyecto Nuevo Maestro, iniciativa de Radix Education.

