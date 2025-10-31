Carlos Ornelas El encuentro se realizó de manera presencial en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de forma remota en la plataforma Zoom. Hubo 700 participantes de 13 países. Mis colegas Zaira Navarrete y Armando Alcántara, ambos expresidentes de la Somec, lideraron la organización

Si bien en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública no parece que haya interés en la inteligencia artificial y los desafíos y oportunidades que presenta, en la academia crece la atracción por las novedades que acarrea esta herramienta. La Sociedad Mexicana de Educación Comparada celebró la semana pasada su VI Encuentro de Educación Internacional y Comparada. Propuso como asunto central Imaginar el futuro: educación, inteligencia artificial y desarrollo sustentable. El listado de propuestas dentro de esa trilogía fue amplio. Cubrió asuntos de 1) Educación comparada e internacional, 2) Educación y tecnologías, 3) Políticas y reformas en los sistemas educativos, 4) Formación del profesorado y 5) Temas emergentes en educación. El derecho humano a la educación permeó en muchas de las conferencias, mesas de experto y ponencias.

El encuentro se realizó de manera presencial en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de forma remota en la plataforma Zoom. Hubo 700 participantes de 13 países. Mis colegas Zaira Navarrete y Armando Alcántara, ambos expresidentes de la Somec, lideraron la organización de este encuentro. Pienso que los coloquios alcanzaron los fines que se plantearon con meses de anticipación. El primer párrafo presentó el asunto de manera clara y concisa:

“La superación de la emergencia sanitaria global ha permitido el regreso a las aulas, pero, lejos de significar un simple retorno a la normalidad, ha acelerado la reflexión sobre los profundos desafíos y transformaciones que definen el futuro de la educación. Los sistemas educativos se enfrentan ahora a la imperiosa necesidad de integrar dos revoluciones simultáneas y fundamentales: la tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial, y la ético-social, orientada hacia el desarrollo sustentable”.

Las conferencias magistrales y los paneles de expertos se transmitieron en vivo por el canal de YouTube del IISUE. Los diálogos entre los participantes fueron ricos y variados, todos respetuosos, a pesar de que había diferencias en las perspectivas teóricas, ideológicas y políticas. Predominó el enfoque crítico, pero se abrieron espacios para que el alto funcionariado de la SEP expresara sus puntos de vista y avances de la Nueva Escuela Mexicana.

La labor de la Somec en los debates sobre educación internacional y comparada va más allá de la manufactura de encuentros y coloquios de alto nivel. También instituyó reconocimientos a los estudiantes. Premia a la autoría de las mejores tesis de maestría y doctorado en los temas de la sociedad, así como a sus mentores. También ha publicado más de una veintena de libros y sus miembros contribuyen con ensayos, informes de investigación y reportes técnicos en infinidad de revistas académicas y participan en debates en la plaza pública.

La Somec se hermana con otras sociedades de América Latina, España y Portugal en la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada. Participa en reuniones con la Comparative and International Education Society de Estados Unidos y sus conferencias regionales. También es integrante del Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada, asociada a la Unesco y con presencia en Europa, Asia, África y Oceanía.

La Somec es un foro ideal para discutir y proponer políticas de educación y mirar al mundo y la diversidad sin menospreciar la idiosincrasia cultural y doctrinaria de la educación nacional. Recomienda imaginar el futuro a partir del conocimiento, la investigación y la percepción prospectiva. Sus encuentros atraen cada vez más participantes y crece su importancia intelectual. La Somec le debe mucho a sus expresidentes Marco Aurelio Leal y, sobre todo, a Zaira Navarrete Cazales.

RETAZOS

El miércoles 22 de octubre entregué la presidencia de la Somec a mi joven colega Jorge Eduardo Martínez Íñiguez, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue un tránsito generacional y un gesto para descongestionar las actividades de la Ciudad de México. Pronto nos convocará al VII Encuentro de Educación Internacional y Comparada.