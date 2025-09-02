Integrantes de la Red UV por la Legalidad realizaron un plantón y una movilización en instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) para manifestar su rechazo a la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez, cuyo periodo concluyó oficialmente el 31 de agosto.

La protesta reunió a estudiantes, académicos, personal administrativo y trabajadores manuales, quienes exigieron el respeto a la Ley Orgánica de la institución, al señalar que no contempla la figura de la prórroga. Con consignas como “¡Queremos un rector, no un dictador!” y “¡La UV no se prorroga, la UV se respeta!”, los manifestantes acusaron a la Junta de Gobierno de “inventar lo que no existe en la ley” para justificar la continuidad del actual rector.

Durante el acto, los participantes denunciaron que la Rectoría ha recurrido a “propaganda y represión” para simular apoyo comunitario, mientras se intenta intimidar a quienes se oponen a la extensión de mandato. Señalaron además que el Consejo Universitario General “se encuentra secuestrado” y reducido a un órgano de legitimación de decisiones sin sustento jurídico.

Los inconformes advirtieron que cada documento firmado bajo esta figura cuestionada “pone en riesgo a toda la comunidad universitaria” y recalcaron que la verdadera parálisis de la UV proviene de la ilegalidad y no de la movilización estudiantil y académica.

La Red UV por la Legalidad aseguró que mantendrá sus acciones de protesta hasta que se restituya la legalidad y la democracia universitaria, insistiendo en que la institución no debe regirse por imposiciones sino por consensos legítimos.