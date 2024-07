Faltan apoyos a creadores de videojuegos mexicanos

* En el ámbito nacional no hay patrocinio público o fideicomisos que incentiven su desarrollo:

investigadora de la UAM

*Aunque el mercado mexicano es uno de los más importantes, todavía falta que el Estado fomente

esa creación cultural

Ana María Lozada

La falta de apoyo a creadores de videojuegos propicia una fuga de capital humano

que representa una gran pérdida para México, pues en el país se forma a

personas sensibles y con buenas propuestas, coincidieron la doctora Blanca

Estela López Pérez y el maestro Iván Torres Ochoa, investigadores de la Unidad

Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el programa Ciencia abierta al tiempo, que en la decimoquinta

temporada –Simbiosis Creativa: diálogos entre ciencia y arte. Ciencia en Control–

presentó el tema El arte de los videojuegos, la responsable del Grupo de

Investigación Cultura Lúdica y Humanidades Digitales refirió lo complicado que es

realizar ese tipo de software en México, ya que no se cuenta con espacios,

fideicomisos ni apoyos gubernamentales.

Parafraseando a Paula Vera, directora del videojuego documental México 1921,

“que te sumerge en el asesinato de Álvaro Obregón, es un milagro llevarlo a cabo

porque a diferencia del cine no hay espacios ni fideicomisos ni nada por el estilo

que incentive la creación y los desarrolladores tienen que hacer productos que se

puedan terminar de manera rápida y que de inmediato representen ganancias”.

En cambio, si se pretende hacer un videojuego más complicado, que represente

una experiencia más interesante y más rica, falta reconocimiento a las industrias

independientes como entes culturales o creativos que pudieran ser apoyadas

desde el Estado, afirmó en UAM Radio 94.1 de FM.

Además, “ya se ganó el apoyo de la academia –que costó trabajo– pues ahora hay

universidades que ofrecen licenciaturas en desarrollo de juegos o programación

de videojuegos, como la de Guadalajara o la Nacional Autónoma de México, que

tienen especialidades”.

Sin embargo, “pareciera que aun cuando el mercado mexicano es uno de los más

importantes en el mundo, todavía falta que el Estado fomente esa creación

cultural”.

En ese sentido, la coordinadora del posgrado Procesos Culturales para el Arte y el

Diseño, quien por su propia personalidad que se distingue por ser curiosa, estar

enterada y tender a buscar información, dijo, la llevaron a dedicarse a la

investigación, porque tanto los juegos como la ciencia en la academia le han

permitido darse vuelo.

También reconoció que en el país se ha formado a mucha gente muy sensible y

con buenas propuestas que luego son nominadas a premios mundiales, pero

como no reciben apoyos acaba dándose el fenómeno de fuga de capital intelectual

y creativo.

El doctor Iván Torres Ochoa, adscrito al Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo, sostuvo que hacer un juego costeable termina siendo un reto que se

vuelve cada vez más complejo para aquellos que quieran dedicarse a su

desarrollo, “porque se requiere tomar en cuenta al usuario, al jugador y a todo el

fenómeno que está alrededor de cómo se juega; implica ver el juego no sólo como

un sustantivo, sino como verbo y como acción”.

En la emisión radiofónica coordinada por la Dirección de Comunicación del

Conocimiento de la UAM, los docentes de la División de Ciencias y Artes para el

Diseño de la sede Azcapotzalco refirieron la evolución de los videojuegos en

cuanto a narrativa y con fines educativos y cómo han sido usados incluso como

una herramienta educativa, además de que pueden contribuir a mejorar el

tratamiento de ciertas enfermedades mentales y físicas.

Las inversiones en videojuegos van desde cinco mil dólares que emplearon en

Thomas Was Alone a 279 millones de dólares para Red Dead Redemption 2 y

muchos que requirieron 70 mil pesos y una inversión en tiempo de sólo dos

meses, aunque estos últimos son muy sencillos porque son para celular y viven

de publicidad, mientras algunos rebasan por mucho los cinco millones de pesos,

como es el caso de Mulaka que costó 8.5 millones.

En México hay videojuegos importantes como Mulaka, Aztec o Dark Tales from

Mexico, que llevan a que “nos estamos posicionado de manera increíble, lo que

falta es el consumo por parte del público mexicano, que se resiste a mirar

productos nacionales creados por industrias independientes, las cuales por no

tener capital suficiente para promoverse a gran escala no se hacen totalmente

visibles en el mercado doméstico”.

La emisión de Ciencia abierta al tiempo fue conducida por Katya Luna y Alexis

Reyes.