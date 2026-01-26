En el ecosistema educativo actual, en el que la digitalización progresa rápidamente, surge una pregunta frecuente entre los líderes y administradores: ¿La impresión en papel sigue siendo necesaria? La realidad del 2026 señala que, a pesar de que las laptops y las tablets son instrumentos esenciales, el material impreso continúa siendo un aliado insustituible para la evaluación en persona, la gestión administrativa y la retención cognitiva.

No obstante, es fundamental seleccionar equipos que mantengan el balance entre la sostenibilidad y el rendimiento para que la impresión no pase a ser una carga presupuestaria para las universidades y colegios. La impresora láser monocromática sigue siendo la líder en eficiencia en el ámbito de la educación gracias a su elevado rendimiento y bajo costo por página.

¿Qué características se deben buscar en una impresora para el ámbito educativo en 2026?

Las instituciones deben analizar tres pilares esenciales que han cambiado radicalmente en años recientes antes de comprar un equipo:

Conectividad en la nube : Una conexión Wi-Fi básica ya no es suficiente. Con el fin de que profesores y estudiantes puedan imprimir directamente desde sus espacios virtuales de aprendizaje, es necesario que los equipos actuales se integren de manera directa con plataformas como Microsoft Teams y Google Workspace for Education.

: Una conexión Wi-Fi básica ya no es suficiente. Con el fin de que profesores y estudiantes puedan imprimir directamente desde sus espacios virtuales de aprendizaje, es necesario que los equipos actuales se integren de manera directa con plataformas como Microsoft Teams y Google Workspace for Education. Protección de datos : Las impresoras son nodos dentro de una red. Para resguardar la privacidad de las calificaciones y los registros de los alumnos, en 2026 es fundamental contar con cifrado para los datos y liberación de impresión a través de autenticación (biométrica o por tarjeta).

: Las impresoras son nodos dentro de una red. Para resguardar la privacidad de las calificaciones y los registros de los alumnos, en 2026 es fundamental contar con cifrado para los datos y liberación de impresión a través de autenticación (biométrica o por tarjeta). Ciclo de vida y sostenibilidad: Es prioritario disminuir la huella de carbono. Para reducir al mínimo el desperdicio de plástico, se deben buscar equipos que tengan sistemas de consumibles duraderos y certificaciones energéticas actualizadas..

Modelos y marcas de impresoras láser monocromáticas recomendadas para 2026

Para simplificar la selección, hemos examinado las marcas que en este año han logrado adaptarse de manera óptima a lo que las instituciones educativas requieren, brindando tecnología avanzada y solidez.

Ricoh

Ricoh continúa siendo el líder para las instituciones que necesitan un centro de gestión documental completo en lugar de una mera impresora. Debido a su énfasis en la durabilidad y la integración de software avanzado, es perfecta para bibliotecas o despachos rectorales con mucho tráfico.

La IM 550F es un modelo que sobresale en el catálogo de este año, una solución multifuncional en blanco y negro que transforma la productividad. Este equipo no solo tiene una velocidad de impresión asombrosa, sino que su panel de operación inteligente posibilita la creación de accesos directos personalizados para los profesores, lo que simplifica escanear exámenes o imprimir guías de estudio con un solo clic.

HP: Serie LaserJet Enterprise

HP sigue siendo un referente debido a su tecnología de seguridad autocurativa. Los modelos de la serie Enterprise están creados para redes escolares complejas en las que se enlazan cientos de dispositivos al mismo tiempo. La logística de suministros se optimiza gracias a su software de administración remota, que permite al departamento de TI supervisar los niveles de tóner del campus entero desde un único panel.

Brother: Serie Business de alto rendimiento

Brother brinda una relación calidad-precio de primer nivel para colegios medianos o departamentos particulares. Se les conoce como “caballos de batalla” a sus equipos monocromáticos de gama profesional. En 2026, han logrado un aumento notable en la capacidad de papel de sus bandejas, disminuyendo así la regularidad con que el personal necesita intervenir en el equipo y, por ende, las interrupciones a lo largo del día escolar.

Canon: Serie imageCLASS

Canon se distingue por la claridad de su tecnología láser, que es perfecta para imprimir mapas detallados o documentos con gráficos estadísticos en blanco y negro. La miniaturización de los componentes sin sacrificar la potencia ha sido su enfoque para 2026, lo cual posibilita la instalación de equipos con alta capacidad en áreas pequeñas, como aulas de profesores o laboratorios informáticos.

El TCO (costo total de propiedad) es el elemento clave.

En el sector educativo, la etiqueta del precio es solo la parte visible de un iceberg. El costo total de propiedad abarca el servicio técnico, la energía eléctrica, el tóner y el tambor durante un mínimo de cinco años.

Las instituciones tienen la tarea de encontrar modelos que faciliten la utilización de cartuchos de rendimiento ultra alto. Destinar una inversión inicial un poco superior a la normal en un equipo de la gama profesional de las marcas citadas puede ahorrar miles de dólares en consumibles durante toda la vida útil del dispositivo. Asimismo, la puesta en marcha de políticas de “cuotas de impresión” para alumnos y docentes, que están incorporadas en el firmware de estas impresoras modernas, contribuye a promover una cultura de consumo consciente y responsable.

Para finalizar, la decisión de elegir una impresora láser monocromática en 2026 debe ser estratégica. Al elegir marcas confiables y modelos que sean versátiles y capaces de soportar la carga de trabajo docente, los centros educativos garantizan que su presupuesto se destine a lo que verdaderamente importa: el aprendizaje y la calidad del proceso de enseñanza.