Para nadie es un secreto que la gestión eficiente e inteligente de recursos es uno de los pilares fundamentales que aseguran la sostenibilidad a largo plazo de cualquier PyME. Y es que ninguna decisión se debe tomar a la ligera, sino que es necesario evaluar diversos aspectos, y esto aplica para todo tipo de inversiones en equipo, como las impresoras, por ejemplo. Y estas son especialmente interesantes, ya que los modelos de láser son los más populares y, a su vez, se dividen en monocromo y a color.

Pero antes de escoger cualquiera de estas, es fundamental considerar aspectos como el costo total de propiedad y el impacto que tendrá a nivel operativo a largo plazo. Además, la impresión láser monocromática y a color suponen una gran disyuntiva en las PyMEs. Por ende, y para acabar con este debate, te contaremos cuál es mejor según qué necesidad y situación.

¿Cuáles son las ventajas del láser monocromo para tu PyME?

Si hablamos de eficiencia en el día a día, entonces debemos reconocer que la impresora láser monocromática es la mejor en este aspecto, ya que ha sido construida para una alta producción de documentos y archivos en blanco y negro, como borradores, contratos, facturas, entre otros.

Con respecto a las ventajas de este tipo de impresoras debemos señalar que tiene un menor costo por página, pues el tóner negro es significativamente más barato que los cartuchos de color. Sin mencionar que estas máquinas tienden a tener una vida útil mucho más larga. Pero no es todo, ya que, por lo general, ofrecen una mayor velocidad al momento de imprimir y esto se mide en páginas por minuto. Y, evidentemente, el precio de compra de estas impresoras es inferior a las de color, por lo que la inversión inicial es menor.

¿Cuáles son las ventajas del láser a color para tu PyME?

Por otro lado, la impresora láser a color se caracteriza por ser una máquina enfocada hacia esas empresas con más necesidades en el área creativa y de marketing. De hecho, el valor de estas no se mide únicamente en el costo por página, sino en su versatilidad al poder imprimir tanto en blanco y negro, como a color.

De hecho, la rentabilidad de este dispositivo se justifica debido a su capacidad para imprimir presentaciones, folletos coloridos, catálogos y esos elementos con impacto visual. Sin mencionar que el color mejora la legibilidad de los gráficos y tablas. Pero, nuevamente, sumayor valor radica en su versatilidad.

¿Cómo elegir la mejor impresora según las necesidades de tu PyME?

Para poder escoger entre la impresora láser a color y la monocromática, es necesario considerar y evaluar varios aspectos. Por un lado, la máquina en blanco y negro es la más rentable de todas, ya que permite ahorrar dinero tanto al comprarla como a largo plazo. Mientras que el modelo a color aporta versatilidad.

Pero no solo se debe considerar el dinero al momento de elegir una, sino la necesidad de la empresa. Si tu PyME solo imprime documentos como contratos, borradores, cartas y demás que no requieren color, entonces la elección es evidente. Sin embargo, si sus necesidades van más enfocadas al área visual y de marketing, la láser a color es la mejor.

Las marcas y modelos de impresoras más recomendadas

En el mercado, existen un montón de marcas que lo están haciendo muy bien en el sector de impresoras. Sin embargo, las compañías que prefieren una herramienta que se centre en gestión de documentos, Ricoh proporciona muchas soluciones de impresión láser a color. Y la IM C400F está entre sus mejores modelos disponibles, pues ha sido fabricado para ofrecer velocidad y calidad.Por otro lado, evidentemente, nos encontramos con marcas como Brother y sus productos robustos, pero de bajo costo; o bien HP, que es de las más reconocidas en el mercado y que posee un catálogo muy variado de equipos. Y, para muchos, Canon es una marca líder y en la que muchas PyMEs confían.