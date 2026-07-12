Registros de vuelo muestran coincidencias entre los desplazamientos de una aeronave sindical y actividades públicas del dirigente del SNTE

Un avión privado registrado a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) habría realizado cerca de 95 operaciones aéreas durante un periodo de seis meses, varias de ellas coincidentes con actividades públicas de Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional de la organización y senador de Morena.

De acuerdo con una investigación periodística publicada el 9 de julio de 2026 por el portal EL CEO, la aeronave es un Learjet 60XR con matrícula XB-UOC. Los registros consultados muestran desplazamientos frecuentes entre Toluca y distintos puntos del país, entre ellos Coahuila, Acapulco, Guadalajara y Cancún.

El análisis señala que algunas de las rutas y fechas de operación coinciden con actos sindicales, reuniones políticas y actividades legislativas en las que participó Cepeda Salas.

Según el reportaje, entre el 5 y el 10 de enero se realizaron siete operaciones que en conjunto recorrieron aproximadamente 3.750 kilómetros y generaron cerca de 4,7 toneladas de dióxido de carbono.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los bienes y recursos sindicales, especialmente debido a que Cepeda Salas desempeña simultáneamente funciones como dirigente del SNTE y legislador federal.

Hasta la publicación de la investigación, ni el senador ni el sindicato habían ofrecido una respuesta pública sobre el uso de la aeronave, las personas que viajaron en ella o los criterios empleados para autorizar los desplazamientos.