La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) entregó este miércoles la constancia de prórroga a Martín Aguilar Sánchez para continuar como rector de la máxima casa de estudios de Veracruz durante el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029, tras presentar su cuarto informe al frente de la institución.

Esta decisión fue adoptada en una irregular sesión de la Junta de Gobierno, según denunció un grupo de consejeros que integran la Junta y que fueron marginados. “Debido a la inconformidad que ha despertado en la comunidad universitaria la aspiración del doctor Martín Aguilar de renovar su rectorado sin que medie una convocatoria, según lo establece la legislación universitaria, dicho informe no pudo llevarse a cabo en la sede originalmente programada para ello. Una vez más, el rector eligió actuar de espaldas a la

comunidad universitaria. Una vez más decidió no apostar por el diálogo y optó por no dar la cara a quienes se manifestaban afuera del campus”, dijeron en un comunciado.

La solución que encontraron, él y su grupo más cercano, dijeron, “fue realizar el informe en una sede alterna, fuera de los recintos universitarios, con un grupo de allegados, simpatizantes de su rectorado y algunos consejeros seleccionados. Muchos fuimos excluidos: los que nos hemos manifestado en contra de la prórroga. Además de esta conducta facciosa, se violó flagrantemente el orden del día divulgado al haber incluido en la sesión el otorgamiento de la prórroga por parte de la Junta de Gobierno. No es este el

procedimiento establecido en la Legislación Universitaria para darle el nombramiento al Rector”.

El rector saliente, dijeron, está dispuesto a romper con todas las normas en su afán de permanecer al frente de Nuestra Máxima Casa de Estudios. “Hacemos un llamado a que volvamos a la legalidad, a retomar el espíritu universitario de crítica, de humanismo, de diálogo. Denunciamos este nuevo atropello y nos inconformamos públicamente por la exclusión. Fuimos muchos los agraviados, pero somos nosotros los que hemos decidido hacer esta denuncia pública”, agregaron.

Entre los consejeros que firmaron ese comunicado se encuentran: Rafael Vela Martínez, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales; Ernesto Treviño Ronzón, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales; Ana Karen Hernández Julio, de Pedagogía-SEA; Miguel Ángel Casillas, del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior; Agustín Gallardo, de la Facultad de Instrumentación Electrónica; Lizette T. Figueroa, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis; Carlos Welsh, del Centro de Ciencias de la Tierra; Guillermo de Hoyos, del Instituto de Inteligencia Artificial; Deissy Herrera Covarrubias, del Instituto de Investigaciones Cerebrales, y Rebeca Hernández Arámburo, de la Facultad de Psicología, entre otros.

Feministas universitarias contra la prórroga

Por su parye, la Colectiva Feminista Violetas Radicales rechazó la prórroga al rector Aguilar Sánchez en la Universidad y manifestaron durante su gestión, “la universidad ha mostrado indiferencia frente a las denuncias de violencia de género, ha ignorado nuestras demandas como mujeres organizadas y ha negado apoyo real a los movimientos feministas que desde hace años exigimos justicia dentro de la institución”.

Afirmaron que los principios de autonomía universitaria se han vulnerado, buscando prolongar un proyecto que no ha resuelto las problemáticas de fondo. “Prueba de ello -dijeron-, fue la toma de instalaciones en la Facultad de Psicología, campus Xalapa, este jueves 28 de agosto, donde las y los estudiantes manifestaron su inconformidad ante la crisis universitaria”. Agregaron que en respuesta, el director Axel Manuel Navarro Hernández recurrió a la intimidación contra quienes protestaban, en lugar de abrir un diálogo respetuoso, evidenciando la intolerancia y el autoritarismo que persisten en la UV.

Como feministas, agregaron, “denunciamos que se pretenda sostener la idea de que un varón es ‘el único capaz’ de resolver la crisis universitaria, negando la pluralidad de voces y minimizando el papel de las mujeres organizadas y de toda la comunidad que lucha por transformar esta casa de estudios. Reiteramos que no aceptamos la continuidad de una gestión que ha sido omisa, indiferente e incapaz de garantizar espacios libres de violencia. Nos sumamos a la exigencia de la comunidad universitaria articulada en la Red UV por la Legalidad y exigimos transparencia, democracia y respeto a la autonomía universitaria”.

La Postura Oficial

De manera oficial, la Junta de Gobierno dijo que la decisión de aprobar la prórroga se dio tras la rendición del 4º Informe de Labores de Aguilar Sánchez ante el Consejo Universitario General (CUG). En el acto, las y los integrantes de la Junta hablaron de la “honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso” del rector, cualidades que -afirmaron- se reflejaron en la evaluación cuantitativa y cualitativa de su desempeño”.

El presidente de la Junta de Gobierno, Juan Manuel Pinos Rodríguez, subrayó que la resolución se sustentó no solo en los resultados de la gestión, sino también en la participación de cerca de 2 mil 900 integrantes de la comunidad universitaria que, en su mayoría, expresaron apoyo a la continuidad. “La mayor fortaleza de la UV está en la unidad, el reconocimiento mutuo, el respeto y la interacción cercana entre su gente”, señaló.