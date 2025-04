Share on Twitter

Share on Facebook

¿Qué consecuencias sociales, familiares y psicológicas cargará una maestra cuya única falta fue enfermarse y exigir sus derechos laborales?

Manuel Navarro Weckmann “En tiempos de crisis, la justicia se torna frágil frente a la presión de las masas y los juicios apresurados.” Hannah Arendt (1963) En un país donde la opinión pública se enciende con facilidad y las redes sociales fungen como juez y verdugo, el caso de la maestra Tere en Querétaro, se ha convertido en un símbolo alarmante de lo que ocurre cuando la desinformación, los intereses personales y la falta de rigor jurídico se combinan peligrosamente.

Lo que inicialmente parecía una denuncia legítima de padres de familia por supuestos malos tratos hacia estudiantes, ha desembocado en una situación de profunda injusticia.

La historia comenzó con una acusación lanzada por una madre de familia, quien, desde su posición como tesorera del comité de padres, utilizó plataformas digitales para denunciar a la maestra Tere por faltas laborales que, según lo confirmado por autoridades educativas, estaban plenamente justificadas por razones médicas tras un proceso quirúrgico. Sin embargo, éstas fueron aprovechadas como pretexto para movilizar una campaña de desprestigio que tomó fuerza con el uso de redes sociales y presiones mediáticas. La comunidad escolar no tardó en polarizarse y, bajo el peso del escándalo, surgieron señalamientos más graves sin evidencia suficiente: la presunta violencia de género en contra de estudiantes.

La situación alcanzó un punto crítico cuando se detuvo a la maestra, a pesar de que no existían elementos probatorios contundentes que acreditaran algún tipo de maltrato. Las propias autoridades educativas habían avalado que la docente actuó conforme a la ley, solicitando incluso su reubicación temporal para no afectar el desarrollo del grupo, respetando siempre sus derechos laborales y de salud. No obstante, la presión ejercida por un pequeño grupo de madres, encabezado por la quejosa, fue creciendo. En redes sociales se convocó incluso a una denuncia colectiva que pretendía forzar su destitución. La misma madre de familia que inició esta denuncia, y quien cuenta con vínculos cercanos con la fiscalía según versiones de la comunidad, nunca habló directamente de violencia en las entrevistas concedidas, lo que agrava aún más la sospecha sobre la legitimidad de sus acusaciones.

Este caso pone sobre la mesa un problema estructural que requiere atención inmediata: la indefensión del personal docente frente a denuncias sin fundamentos. En México, la Constitución establece que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sin embargo, situaciones como esta evidencian lo contrario. Se ignora el principio del debido proceso y se sustituye por juicios paralelos que no requieren pruebas, solo indignación digital. ¿Cuántos maestros y maestras están atravesando, desde la invisibilidad, momentos de angustia, incertidumbre y profundo dolor por acusaciones infundadas que alteran sus vidas, dañan su reputación y afectan sus proyectos personales y profesionales?.

Así, ha surgido una iniciativa ciudadana conocida como “Ley Tere”, que busca establecer un marco jurídico para sancionar las denuncias falsas que se hagan con dolo y sin evidencia, y que pretende reparar el daño causado a docentes afectados, mediante acciones como la limpieza de su imagen profesional, apoyo emocional y legal, y el resguardo de su dignidad durante los procesos legales. Esta ley no busca frenar el derecho legítimo a denunciar, sino obligar a que las acusaciones se sustenten en pruebas reales, y que quienes abusan del sistema para saldar cuentas personales enfrenten consecuencias proporcionales.

Estamos llamados a reflexionar profundamente sobre lo ocurrido. ¿Qué clase de mensaje enviamos cuando permitimos que el escarnio sustituya al debido proceso? ¿Qué consecuencias sociales, familiares y psicológicas cargará una maestra cuya única falta fue enfermarse y exigir sus derechos laborales? ¿Cuántos más deberán vivir esta pesadilla para que entendamos que las aulas no pueden ser campo de batalla para venganzas personales? Porque la educación es el camino…