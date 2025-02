Imagino que los férreos defensores de la reforma a la Ley del ISSSTE 2025, atienden su salud en las mismas clínicas a las que acuden miles de trabajadores al servicio del estado. Sí, a esas clínicas donde el trato es pésimo, no hay medicamentos más que parecetamol, y donde no hay médicos especialistas que atiendan las más diversas enfermedades de sus derechohabientes.

¡Qué bello sería observar en la sala de espera de esas clínicas a la presidenta de México y a cualquiera de sus secretarios de estado!, ¡qué maravilla sería encontrar en esas unidades médicas a cualquier líder sindical, formado en la farmacia, esperando por unos medicamentos que no existirán porque el gobierno no “ha surtido”!, ¡qué extraordinario sería encontrar en esos hospitales a gobernadores y demás funcionarios “públicos” rogando por una cirugía que podría darse dentro de cinco o seis meses porque no hay espacio o porque la lista de espera es muy larga!

Desde luego, en un país como el nuestro, las expresiones arriba escritas no sucederán, porque, como parece lógico, se ha normalizado que esos “defensores y trabajadores” incansables por mejorar la vida del pueblo, pueden atenderse en los mejores hospitales particulares del país o del extranjero. ¡Dicen ser pueblo, pero jamás han sido pueblo!