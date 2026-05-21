El Centro INIDE de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México realizará, del 4 al 6 de agosto, la Escuela Metodológica de Verano 2026, un espacio de formación académica orientado a fortalecer las capacidades de estudiantes, investigadoras, investigadores y profesionales interesados en el desarrollo de proyectos de investigación educativa.

La edición 2026 se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo y combinará conferencias magistrales, talleres especializados y diálogos metodológicos entre investigadoras e investigadores en formación, con el propósito de compartir herramientas teóricas, técnicas y prácticas para el diseño, análisis, escritura e incidencia de investigaciones en educación.

De acuerdo con el programa, la Escuela Metodológica de Verano busca generar un espacio de intercambio académico en torno a distintas aproximaciones metodológicas, entre ellas la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, así como el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, análisis de datos, evaluación de políticas públicas e investigación intercultural.

Las actividades iniciarán el martes 4 de agosto con el registro y el acto inaugural. Posteriormente, Marisol Silva Laya, del Centro INIDE, dictará la conferencia magistral “Investigación, vocación y esperanza en la obra de Carlos Muñoz Izquierdo: una mirada agradecida”, en el Auditorio San Ignacio de Loyola.

Ese mismo día comenzarán los talleres metodológicos, que continuarán el miércoles 5 de agosto. En esa jornada, Gustavo Mejía Pérez, de la UAM Azcapotzalco, impartirá la conferencia magistral “Narrar, contar y observar. Ventajas y dificultades de la investigación mixta en Ciencias Sociales”.

El jueves 6 de agosto se realizarán los Diálogos metodológicos entre investigadoras e investigadores en formación, en su segunda parte, y se llevará a cabo la tercera conferencia magistral, titulada “Actualizando, articulando y expandiendo la universidad en Brasil: políticas educativas interculturales entre inclusión, conflicto, diferencia y racismo epistémico”, a cargo de Alexandre Herbetta Ferraz, de la Universidad Federal de Goiás.

La oferta académica incluye nueve talleres. El primero, “Herramientas para la evaluación de las políticas públicas en materia educativa”, será impartido por la Dra. Arcelia Martínez Bordón y abordará la Metodología del Marco Lógico, la teoría del programa y el análisis de coherencia de políticas, aplicados al estudio del Programa Sectorial de Educación.

El segundo taller, “Escritura de resultados de investigación”, estará a cargo de la Dra. Cristina Perales Franco y buscará apoyar a las y los participantes en la construcción de un marco propio para organizar hallazgos, relacionar teoría y evidencia empírica, desarrollar una voz autoral y mejorar la comprensión de sus lectores.

El Dr. Diego Juárez Bolaños impartirá el taller “Estrategias para fortalecer la incidencia social de las investigaciones educativas”, orientado a incorporar la búsqueda de incidencia social dentro del apartado metodológico de investigaciones y tesis educativas.

La Escuela también incluirá el taller “Análisis cualitativo a través de plataformas digitales”, a cargo del Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga, en el que se introducirán herramientas para gestionar, codificar, analizar y visualizar datos cualitativos mediante plataformas como ATLAS.ti y ChatGPT.

Por su parte, el Mtro. Marco Antonio Contreras Ruiz coordinará el taller “El ecosistema de innovación educativa (CoLab) al servicio del desarrollo de la investigación educativa”, que explorará el uso de realidad virtual, profesor holograma y 3D, entrevistas, podcast, lightboard y metodología maker como recursos para enriquecer procesos de investigación.

La Dra. Tatiana Mendoza Von Der Borch estará a cargo del taller “La enseñanza de las matemáticas en la educación básica”, enfocado en el análisis de los conocimientos matemáticos a partir de los problemas que permiten resolver y su relación con la gestión docente.

También se ofrecerá el taller “Herramientas de IA para la Investigación Académica”, impartido por el Dr. Wilfrido Antonio Gómez Arias y Armando Huitzil Rodríguez, en el que se trabajará con herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda, organización, análisis y síntesis de literatura académica, así como para la redacción con rigor metodológico y verificación de fuentes.

La Dra. Alejandra Luna Guzmán impartirá el taller “El libro de códigos para el análisis de datos cualitativos”, dirigido a identificar la importancia de esta herramienta en la comprensión y análisis de datos cualitativos.

Finalmente, el Dr. Alexandre Herbetta y el Mtro. Gregório Huhte Krahô coordinarán el taller “Políticas interculturales y educación escolar indígena en Brasil: entre tensiones, prácticas y transformaciones posibles”, que abordará experiencias comunitarias y gubernamentales vinculadas con la educación intercultural, la inclusión, la diferencia y la producción de conocimiento.

Como parte de la Escuela, los Diálogos metodológicos permitirán que investigadoras e investigadores en formación compartan planteamientos de proyectos próximos a realizarse, en proceso o ya concluidos, con el fin de fortalecer sus referentes epistémicos, teóricos y metodológicos.

Para participar en dichos diálogos, las personas interesadas deberán enviar un documento de máximo mil palabras que incluya nombre completo, institución o programa educativo, título de la investigación, propósito general, tipo de aproximación metodológica, planteamiento metodológico, métodos, técnicas y cinco referencias principales.

Los grupos de diálogo se organizarán según la aproximación metodológica de cada trabajo: cualitativa, mixta o cuantitativa. La coordinación estará a cargo de investigadoras e investigadores del Centro INIDE: Cristina Perales y Diego Juárez, en la aproximación cualitativa; Luis Mata y Jorge Espinoza, en la mixta; y Jimena Hernández y Tatiana Mendoza, en la cuantitativa.

El periodo de inscripciones estará abierto del 4 de mayo al 26 de junio de 2026. Durante mayo se aplicará una beca de 30 por ciento, con un costo de 700 pesos; del 1 al 24 de junio, el costo será de mil pesos, sin aplicación de beca.

El Centro INIDE informó que las personas registradas deberán inscribirse en uno de los talleres metodológicos, cubrir el pago correspondiente y participar en los diálogos metodológicos. La fecha límite para enviar documentos a los diálogos será el 12 de junio de 2026.