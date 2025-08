Share on Twitter

Share on Facebook

Un trabajo de investigación sobre las historias de mujeres migrantes latinas en Alemania

María Teresa Galicia Cordero* Quien criminaliza a los migrantes, desconoce que la movilidad está relacionada con la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo han existido grandes migraciones por las cuales los seres humanos se han ido desplazando desde sus lugares de origen hasta poblar todo el planeta, siendo una condición natural en la vida de las sociedades desde entonces y hasta ahora.

¿Qué ha ocurrido con este proceso a lo largo del tiempo? Se han ido construyendo en las sociedades un imaginario migratorio, que permite explicar como este elemento se constituye en un mecanismo importante para que las personas decidan dejar su lugar de origen, situación que motiva a estudiarlo, ya que se presentan varios elementos subjetivos que permiten explicar bajo ciertas variables, que estén dispuestos a ocupar puestos de trabajo muy por debajo de sus expectativas, establecerse en condiciones precarias o vivir de forma indocumentada.

De ahí la importancia de abordar el tema de lo simbólico e imaginario que sustenta las acciones sociales, porque, como menciona Herbert Blummer: “el ser humano orienta sus actos en relación con las cosas basándose en el significado que éstas encierran” (1982: 3). Lo imaginario utiliza lo simbólico, no sólo para ‘expresarse’, sino para ‘existir’, para pasar de lo virtual a lo real, de manera tal que los deseos más profundos o los miedos más grandes se basan en todo tipo de imágenes, imágenes que cumplen una función representativa con algún significado.

Lo simbólico consiste en la forma en como encadenamos significantes con sus significados, es decir, ligar a símbolos (a significantes) unos significados (representaciones, órdenes, conminaciones o incitaciones a hacer o a no hacer) y establecer un vínculo más o menos forzado para la sociedad o el grupo considerado (Castoriadis, 2010: 187), esta encadenación simbólica no es neutra o de libre albedrío; es decir, la forma como se relaciona significantes (símbolos) con significados no son resultado de una determinación completa ni de una libertad absoluta, son resultado de procesos sociohistóricos.

Detrás de los procesos migratorios no existe un cálculo lineal e instrumental de la acción de emigrar, ya que se va tejiendo una estrategia de cada sujeto migrante y su familia por mantener una situación de resguardo, estrategia que es posible observar cómo está plagada de fantasías y deseos que las narraciones sobre migrantes exitosos insertan en los lugares de expulsión y en los imaginarios migratorios.

Muchas personas construyen sus propios repertorios migratorios sobre la base de esas historias, creyendo que ese lugar lejano e irreal podría ofrecerles soluciones a sus problemas materiales que tenían en su país de origen, por eso la importancia de la reflexión consigo mismo y su contexto, porque el sujeto entonces, logra crear representaciones simbólicas del mundo (un significado para un significante) y estas representaciones permiten comprender y relacionarse con el mundo objetivo. En todo símbolo y simbolismo existe un componente imaginario, de hecho, en la vida de todas las personas existen situaciones límites, momentos en los que existencialmente encontramos barreras para continuar y vivir.

Muchos de estos elementos los podemos distinguir en las narraciones. El primer contacto del sujeto potencialmente migrante con la migración es a partir de una narración sobre el acto de emigrar proveniente de una persona que vive o vivió un proyecto migratorio o una persona que conoce a alguien con esa experiencia, lo que se conoce como la narrativización de las experiencias migratorias. En ambos casos la posición del sujeto en relación a la narración es diferente. Enrique Dussel plantea como esto se relaciona con el “mito de la modernidad”, hecho importante para la reproducción del imaginario sobre Europa.

Uno de mis intereses actuales son las narrativas de migrantes latinas en Alemania, en donde es posible identificar la contraposición del país de origen y llegada, así como la idealización de lo que implica vivir en Alemania. Diversos estudios sobre la migración internacional evidencian la expulsión/atracción, origen/destino, con una visión lineal de cambio. Desde ya hace un tiempo, me interesa acercarme a la multiplicidad de historias individuales y colectivas que ocurren en los procesos sociales migratorios.

En la condición global actual, se invisibiliza la dimensión social y subjetiva que se involucra en este proceso, dejando de lado la importancia de analizarse como un proceso social que puede conllevar a repensar conceptos nacionalistas, racistas y sexistas en el marco de la migración internacional en los Estados nacionales y en la ciudadanía actual. Las mujeres sin duda son agentes sociales en su proceso de migración, no debe de olvidarse que sus trayectos responden a factores variados, así como también es heterogénea y sus modelos son diversificados.

La migración de mujeres latinoamericanas a Alemania es un fenómeno social que no ha sido suficientemente estudiado en toda su diversidad. Esto se debe en gran parte a que éstas no representan en términos cuantitativos una población migrante significativa, como lo son en el caso de Alemania, la migración turca. Otro motivo para el escaso estudio de esta migración es que se ha identificado a estas mujeres como migrantes “pasivas”, reduciendo su participación en la migración a la reunificación familiar.

La participación de las mujeres, así como la forma en que la variable género interviene en la migración, poco a poco se han convertido en un eje importante dentro de las investigaciones, ya que, además de los términos cuantitativos, se ha buscado, desde la perspectiva de género, incluir la diversidad de procesos migratorios en que participan mujeres. Un desglose de formas y motivos de migración, realizado por Schóttes y Treibel desde 1997, arroja que las mujeres migran por necesidad existencial, para asegurar su supervivencia y/o la de familiares, por deseos de aventura, de cambio, por la búsqueda de un nuevo lugar de pertenencia, por estudios y también como expertas empresariales.

La mujer siempre ha migrado a pesar de no haber sido reconocida. Su rol era y sigue siendo muchas veces, ser la responsable del bienestar y cuidado de si misma, de su pareja y también de su familia. Fisiológicamente el cuerpo de las mujeres inmigrantes requiere adaptarse a las nuevas condiciones de vida y en ellas se genera regularmente un periodo de inestabilidad emocional, psicológico, social y laboral, donde se presentan signos y síntomas propios del desarraigo. Todos estos síntomas y signos ya han sido reconocidos desde la psiquiatría transcultural y no pocos expertos ya trabajan en este espacio investigando, conociendo, explicando y conceptualizando sobre los diferenciales que aquejan a los colectivos que migran.

Mi investigación en particular, me ha mostrado que esta población migrante conglomera características diversas, las mujeres latinoamericanas provenientes de diversas culturas que hablan español, coexisten con diferentes estatus de residencia dentro de la sociedad alemana y las diferencias que presentan corresponden en gran parte a la diversidad de mujeres que existe en Latinoamérica. Ellas se han ido adaptando e insertando no sin problemas y a base de grandes esfuerzos a las condiciones propias del contexto alemán en su vida cotidiana, el valor de sus historias representa la oportunidad para visibilizar como los contactos, interacciones o comunicaciones entre grupos humanos de diferentes culturas, permite construir esquemas de interpretación de la realidad en un país diferente al suyo.

En “Contando historias. Mujeres latinoamericanas en Alemania”, he ido descubriendo cómo los discursos y características alrededor de las mujeres migrantes provenientes del “Tercer Mundo” que se construyen en las sociedades de destino dominante, juegan un papel importante para la inscripción social ya que son actoras activas sociales y políticas que participan en la construcción de la diversidad de los procesos sociales migratorios en épocas de globalización.

En esta investigación exploratoria y descriptiva con metodología mixta, busco identificar las prácticas sociales de mujeres migrantes latinoamericanas en Alemania, en un primer momento utilicé la encuesta como instrumento de aproximación y realizaré entrevistas cualitativas, para esclarecer los significados subjetivos de sus narrativas, que me permitan aproximarme a sus experiencias de vida, visibilizando los esquemas de interpretación de la realidad a través de las representaciones sociales de mujeres latinas, viviendo actualmente en Coburgo (Coburg),ciudad del estado federado de Baviera, Alemania.

Estas mujeres latinoamericanas provenientes de diversas culturas coexisten con diferentes estatus de residencia y las diferencias que presentan corresponden a la diversidad de mujeres que existe en Latinoamérica, los resultados del estudio, interpretados a través la identificación de la visión de mundo en las historias de estas mujeres migrantes latinas, permitirá comprender la dinámica de sus interacciones y prácticas sociales donde la representación social otorga sentido a sus conductas, entender la realidad mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí. Todo lo anterior demuestra que, la interacción entre grupos humanos de diferentes culturas en un contexto social y cotidiano, no permanece inmutable.

Este trabajo de investigación sobre las historias de estas mujeres me ha permitido comprender y valorar la complejidad que subyace al emprender un camino, muchas veces a contracorriente, de migrar de un país latinoamericano a uno europeo, donde los múltiples elementos del orden social están determinados por las posiciones y roles que cumplen, sus pertenencias, sus identidades (Galarza, et al,2022) , el desarrollo de sus emociones, que conforman un entorno de múltiples influencias entrelazadas a la familia, la comunidad, al trabajo, a sus actividades cotidianas, a sus amistades, dentro de un proceso de constante asimilación de los valores, comportamientos y creencias de la cultura alemana, para que, no sin esfuerzo, se integren en un proceso bidireccional de adaptación, para incorporarse a la vida social, económica, cultural y política de la comunidad receptora.

Este estudio de caso que estoy realizando, ejemplifica el papel protagónico que estas mujeres juegan en la migración. Dejo a modo de reflexión el valorar como muchas mujeres mediante su proceso de migración -de forma colectiva o individual-, rompen, reelaboran y se desplazan continuamente entre las diferentes fronteras en las que están inscritas y está en nuestras manos abrir espacios académicos transversales, holísticos, integrales y complejos que den cuenta de la realidad que les rodea. Recordemos, además, que la discriminación no solamente está en la otra orilla, está en la nuestra, casi de manera estructural, lo que demanda una revisión intrínseca de nuestros modelos sociales, culturales y económicos. Finalmente, quiénes más que nosotras mismas, estamos demandadas a la construcción de una nueva sociedad.

Este viernes 1 de agosto estaré conversando con mujeres latinoamericanas en Coburg, Alemania. La cita es a las 6 de tarde a invitación de Vanessa Trejo, del grupo Latinoamericanas en acción. Ya les contaré mis experiencias.

Referencias

Blummer, H. (1982) Interaccionismo simbólico. Hora Nova S.A

Castoriadis, C. (2010). La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires: Tusquets.

Dussel, E. (2008). 1492 el Encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”. La Paz: Biblioteca indígena/Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Galarza Schoenfeld, A.S., López Mero, P. J., & Mendoza Muñoz, B. A. (2020). Los estudios culturales y el problema de la identidad latinoamericana. Revista Conrado, 16(72), 116-122.

Schcóttes, M.; Treibel , A. (1997) Frauen. Flucht-Migration. Wanderugsmotive von Frauen und Aitfnahmesituation in Deutschland. In: Ludger Pries (Ed) Transnationale Migration, Soziale Welt Sonderband 12, 1997,85-117.

*Doctora en Educación. Consultora internacional en proyectos formativos, investigadora social, formadora de docentes e impulsora permanente de procesos de construcción de ciudadanía con organizaciones sociales. Diseñadora y asesora de cursos, talleres y diplomados presenciales y en línea. Articulista en diferentes medios.