Jorge Gastélum-Escalante

La educación media superior constituye un subsistema crítico para la formación de la ciudadanía y el desarrollo económico de las naciones. Tanto en Francia (lycées) como en México (bachillerato y equivalentes) este nivel enfrenta problemas estructurales de larga data que comprometen la calidad y la equidad. Este breve ensayo examina los paralelismos en cinco ámbitos principales: infraestructura deteriorada, escasez de docentes, aulas inadecuadas, horarios sobrecargados y recortes o presiones presupuestarias. Analiza también cómo estas deficiencias han generado movilizaciones masivas en Francia y argumenta la necesidad de una respuesta preventiva en México.

Infraestructura deteriorada y aulas inadecuadas

En Francia, una proporción significativa de los edificios de los lycées —muchos construidos en las décadas de 1960 y 1970— presenta deterioro estructural: goteras, presencia de roedores, instalaciones sanitarias deficientes y falta de acondicionamiento térmico adecuado frente a olas de calor. Reportes recientes estiman que entre el 10 % y el 20 % de los edificios escolares se encuentran en estado significativamente deteriorado (Banque des Territoires, 2025, citado en Reuters, 2026). Las regiones, responsables del mantenimiento, han señalado insuficiencia de recursos para las rehabilitaciones necesarias (The Guardian, 2026).

En México, la situación es análoga. Informes de Mejoredu y de organizaciones civiles documentan carencias generalizadas en servicios básicos, mobiliario obsoleto y daños estructurales en planteles de educación media superior. Cientos de miles de estudiantes continúan recibiendo clases en espacios con mobiliario de más de 30 años o con deficiencias graves de mantenimiento (SEP, 2022; Mejoredu, 2025). El programa La Escuela es Nuestra ha canalizado recursos, pero el presupuesto para infraestructura de media superior y superior registró una reducción real de 0.5 % en 2026 (IMCO, 2025).

Escasez de docentes

La falta de personal docente es quizá el problema más visible. En Francia, encuestas del sindicato SNES-FSU indican que en más de la mitad de los colegios y lycées públicos faltaba al menos un profesor al inicio del curso 2026 (SNES- FSU, 2026). Casi el 10 % de las horas de enseñanza en el segundo grado no se impartieron durante el ciclo 2024-2025, sobre todo por ausencia de sustitutos (Ministerio de Educación francés, citado en CNA, 2026). La atracción de la profesión se ha deteriorado por salarios bajos en comparación con otros países europeos y por condiciones de trabajo exigentes.

En México, aunque los datos oficiales de vacantes son menos sistemáticos, la OCDE documenta una de las ratios más altas de alumnos por docente en secundaria baja (31 alumnos por docente) y una carga lectiva anual de 988 horas para los maestros de secundaria, frente a un promedio OCDE de 710 horas (OCDE, 2026). Existe además un déficit de especialistas en matemáticas, ciencias e idiomas, en especial en zonas marginadas, y una preocupante tendencia al envejecimiento del personal docente (UNESCO, 2026).

Horarios sobrecargados y presiones presupuestarias

Los estudiantes franceses de lycée dedican en promedio unas 1 200 horas anuales a la escuela, por encima del promedio OCDE de 960 horas, con jornadas que a menudo se extienden de 8:00 a 18:00 (Charbonnier, OCDE, citado en RTL, 2026). Esta sobrecarga se combina con clases de 25 a 30 alumnos o más.

En México, la carga horaria de los docentes de secundaria es de las más elevadas de la OCDE, y los estudiantes de bachillerato enfrentan jornadas más largas y una mayor cantidad de materias que en la secundaria (OCDE, 2026). A ello se suman presiones presupuestarias: el gasto público en educación en México cayó del 4.4 % al 2.9 % del PIB entre 2015 y 2023, la mayor reducción entre los países de la OCDE (OCDE, 2026). Para 2026 se registraron recortes en educación media superior del orden del 3 % (IMCO, 2025).

Manifestaciones en Francia y lecciones para México

Estas deficiencias convergieron en Francia a partir de septiembre de 2026. Lo que comenzó como una protesta local en un lycée de Créteil (en los suburbios de París) se convirtió en un movimiento nacional de bloqueos escolares y marchas.

En el punto álgido (6 de octubre de 2026), el Ministerio del Interior contabilizó más de 250 000 manifestantes (organizadores elevaron la cifra a 450 000), con concentraciones simbólicas en la Place de la Bastille (CBC News, 2026; The Guardian, 2026; The New York Times, 2026). Las demandas se centraron en la escasez de personal, el estado de los edificios, el tamaño de los grupos y los horarios excesivos.

México no ha experimentado movilizaciones de esa magnitud en el subsistema medio superior, pero los mismos factores estructurales están presentes. La experiencia francesa demuestra que la acumulación de problemas no resueltos puede derivar en crisis sociales de gran escala. Por ello resulta indispensable una actuación preventiva:

1. Incrementar de manera sostenida el presupuesto destinado a educación media superior, acercándolo a los umbrales recomendados en el ámbito internacional.

2. Destinar recursos prioritarios a la rehabilitación y modernización de la infraestructura física.

3. Reacondicionar las aulas para garantizar condiciones dignas de temperatura, higiene y equipamiento.

4. Contratar y retener el personal docente necesario, en especial en áreas deficitarias, mediante mejores condiciones laborales y de formación continua.

5. Revisar y reestructurar los horarios escolares para reducir la sobrecarga de estudiantes y maestros.

Conclusión

Los paralelismos entre los sistemas de educación media superior de Francia y México son evidentes y preocupantes. Conocer las manifestaciones de un fenómeno y sus causas permite anticiparse a ellas. Francia ha pagado un alto costo social por demorar las respuestas estructurales. México tiene aún la oportunidad de actuar de manera preventiva, priorizando la inversión, la infraestructura y el personal docente. Solo así se podrá evitar que las deficiencias actuales se conviertan en una crisis de mayores dimensiones.



Referencias

Banque des Territoires. (2025). Informe sobre el estado de los edificios escolares (citado en Reuters, 2026).



CBC News. (2026, 7 de octubre). Why more than 250,000 people have joined student-led protests in France. https://www.cbc.ca/news/world/french-student- protests-whats-happening-explainer-9.7371998



IMCO. (2025). Paquete económico 2026: ¿Hay inversión en educación? Instituto Mexicano para la Competitividad. https://imco.org.mx/paquete-economico-2026-hay-inversion-en-educacion/



Mejoredu. (2025). Informe sobre infraestructura educativa. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.



OCDE. (2026). Education at a Glance 2026. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b4968bbc-en



Reuters. (2026, 9 de octubre). Wealthy French quit failing state schools squeezed by pensions and austerity.



SNES-FSU. (2026). Enquête rentrée 2026 : toujours la pénurie ! https://www.snes.edu/article/rentree-2026-toujours-la-penurie/



The Guardian. (2026, 6-8 de octubre). Cobertura de las protestas escolares en Francia.



The New York Times. (2026, 3-7 de octubre). Cobertura de las protestas estudiantiles en Francia.