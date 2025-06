María Teresa Galicia Cordero* Estos enfoques educativos son fundamentales para abordar las desigualdades en el ámbito educativo. La realidad social que estamos viviendo, no solo en México, en todo el mundo, favorece la necesidad de reflexionar y analizar que podemos hacer aún en los pequeños espacios del aula y de las escuelas.

Sigue siendo una constante darle mayor énfasis a los contenidos escolares, a los resultados de las pruebas escolares, al rigor académico o a las calificaciones, aun cuando la realidad que nos envuelve nos dice que los niños, niñas y adolescentes no precisan solo aprender Lengua o Matemáticas, por lo que la institución educativa como tal, debe de contribuir al igual que todas las instituciones sociales, a la construcción de una sociedad más justa.

Las desigualdades prevalecientes, están relacionadas por diversos factores socioeconómicos, étnicos, culturales, de género o geográficos, y tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, las oportunidades futuras de los estudiantes, pero también en los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes y el acceso a la justicia social, por lo que abordar las desigualdades educativas implica reconocer y enfrentar las barreras y desafíos que sufren ciertos grupos y fomentar un sistema educativo inclusivo y equitativo.

Tedesco desde el 2015, ante lo que observaba en los contextos, propuso que, en el entorno educativo se asumiera una teoría crítica como un enfoque centrado en analizar y desafiar las estructuras de poder y las formas de opresión presentes en la sociedad, basado en la idea de percibir la educación no solo como transmisora de conocimientos, sino también de promover una conciencia crítica y una capacidad de análisis en los estudiantes.

Por tanto, las agendas de discusión y de diseño de políticas educativas que busquen promover la construcción de sociedades más justas requiere de : “la incorporación de estrategias que permitan el desarrollo de una mayor conciencia social, solidaridad reflexiva, adhesión a la justicia, responsabilidad social, o como quiera llamarse al objetivo de promover mayores niveles de compromiso con el bien público y la cohesión social por parte de los sectores más favorecidos de la sociedad” (Tedesco, 2015, p. 222).

El planteamiento educativo actual plantea entre sus enfoques teóricos a la interculturalidad y a la decolonialidad, ambos promueven el reconocimiento, la valoración de la diversidad cultural y la superación de las estructuras coloniales y eurocéntricas presentes en la educación. Estos enfoques buscan integrar diferentes conocimientos, perspectivas y formas de vida en el currículo, así como prácticas educativas que promueven una educación más inclusiva y respetuosa de las identidades culturales y étnicas de los estudiantes.

Al tomar en cuenta estas bases teóricas es posible desarrollar un enfoque educativo, que impulse la pedagogía crítica y la justicia social como herramientas para abordar las desigualdades educativas, en función de trabajar hacia una sociedad más equitativa y justa, promoviendo en las escuelas el aprendizaje dialógico, una concepción del aprendizaje inclusiva y humana en todas sus dimensiones pero que tiene ante sí el reto de un profesorado reflexivo-crítico e investigador que pueda dar respuesta a las necesidades y retos de la sociedad en la que vivimos considerando a las niñas, niños, adolescentes NNA y los jóvenes como seres pensantes y participativos.

Para poner en marcha el aprendizaje dialógico en los escenarios educativos es necesario establecer espacios de diálogo y participación entre docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad, para promover la colaboración y el intercambio de ideas, planteando situaciones reales o hipotéticas relacionadas con el abuso del poder, las diferencias de razas, color de piel, discriminación, clasismo, marginación, formas de pensamiento y género, temáticas que podrán ser discutidas en debate y foros, buscando generar diversas opiniones que permitan llegar a un consenso o apreciar las diferencias aceptando al otro, fomentando la honestidad, la comprensión, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto etc.

Las estrategias más frecuentemente mencionadas en la literatura para desarrollar el pensamiento crítico son el Aprendizaje basado en problemas (ABP), el análisis de textos escritos, el estudio de casos y retos. Este tipo de estrategias buscan desarrollar habilidades cognitivas como analizar, comparar, sintetizar, y evaluar que le permitan al estudiante resolver problemas y tomar decisiones (López et al, 2022) para despertar el interés de los estudiantes hacia la participación activa y hacia la emisión de argumentos que consoliden su apreciación sobre las situaciones tratadas.

La pedagogía crítica y la justicia social son enfoques educativos fundamentales para abordar las desigualdades en el ámbito educativo. La pedagogía crítica constituye una visión reflexiva y transformadora que busca conceder poder a los estudiantes para desarrollar sus conocimientos críticos y promover la participación activa en la transformación de la sociedad; por su parte, la justicia social, busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los individuos, sin importar su origen social, económico o cultural.

Todo lo que está pasando, especialmente cuando los medios y quienes se dicen comunicadores, tergiversan la información en asuntos de interés públicos, mostrando una total falta de ética y una manipulación que muchos pobladores y grupos se los creen, fomentando la violencia verbal y a veces hasta la física, lo que sigue acentuando la polarización de las opiniones no solo en México, también a nivel mundial. ¿No creen entonces que la pedagogía crítica y la justicia social son indispensables dentro de los procesos formativos?

